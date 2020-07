I Beckham scelgono ancora la Puglia per le vacanze

editato in: da

La Puglia dei vip, le destinazioni più amate per le vacanze

Anche quest’estate, David e Victoria Beckham hanno scelto la Puglia per trascorrere le loro vacanze. Ferie di lusso ovviamente, degne di una super coppia come loro. Tanto che la villa che hanno preso in affitto nel resort di lusso di Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi, costa 3.500 euro a notte.

Ma quest’anno non sono soli. Con loro infatti ci sono anche i figli: il primogenito Brooklyn con la fidanzata Nicola Peltz che, secondo alcune indiscrezioni, starebbero scegliendo la location delle loro prossime nozze previste per settembre e i fratelli Romeo, Cruz e Harper-Seven.

Passeggiate, bagni nello splendido mare della Puglia, cene sotto le stelle e pedalate in bicicletta: la loro sembra la vacanza di qualunque famigliola, anche sei i Beckham non passano di certo inosservati.

Borgo Egnazia è un luogo meraviglioso, liberamente ispirato nelle forme, nei materiali e nei colori a un tipico paese pugliese. Qui unicità e autenticità si fondono per creare qualcosa di inedito e di speciale, introvabile altrove, che riesce a combinare le più genuine tradizioni locali a servizi di altissimo livello. Ed è proprio per questo motivo che viene scelto da molte celeb per trascorrervi le vacanze. Ci sono stati Madonna, Charlize Theron, Johnny Depp e la coppia dei Clooney, tra gli altri.

Qui si può scegliere di soggiornare in una delle camere, delle casette o delle super ville, rilassarsi su una delle due spiagge private e cenare nei diversi ristoranti dell’hotel tra ulivi secolari e impagabili affacci sul mare.

Tra l’altro, si trova in uno dei paesi più pittoreschi della Puglia, Savelletri, famoso per il caratteristico porticciolo dei pescatori, per le antiche costruzioni sulla scogliera, dette “Case Bianche”, e per il parco archeologico di Egnazia.