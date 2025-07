Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Cala del Pozzo è una spiaggia di sabbia di Favignana

Se stai sognando lunghe distese di sabbia fine a Favignana, forse resterai un po’ sorpreso: l’isola regina delle Egadi non ne offre molte. Ma niente panico: le poche spiagge sabbiose presenti sono veri e propri gioielli del Mediterraneo con acque cristalline, fondali bianchissimi e scorci da cartolina ti aspettano in alcune delle calette più belle della Sicilia.

Pronto a scoprire dove stendere il telo e goderti il sole? Spoiler: Cala Azzurra è una meraviglia delle meraviglie che non puoi perderti… ma non l’unica.

Cala Azzurra

Cominciamo dalla regina delle spiagge di Favignana: Cala Azzurra. Situata nella zona sud dell’isola, questa baia è un vero colpo al cuore per chi ama il mare. Il suo nome non è un caso: l’acqua ha riflessi turchesi intensi e brillanti, da far invidia a qualsiasi filtro Instagram.

Ma Cala Azzurra non è solo bella da vedere: è anche perfetta per famiglie e bambini. Il fondale è basso, l’accesso in acqua è dolce e la sabbia è fine, chiara, ideale per giochi, castelli e corse a piedi nudi. L’atmosfera è rilassata, quasi magica: puoi nuotare, fare snorkeling tra pesciolini colorati o semplicemente lasciarti cullare dalle onde con il sole in faccia.

Lido Burrone

Se ami il comfort, i servizi e non vuoi rinunciare a un pizzico di comodità anche su un’isola selvaggia, Lido Burrone è la spiaggia che fa per te. Situato sul versante orientale dell’isola, appena fuori dal centro abitato, questo lido è uno dei pochi tratti completamente sabbiosi e dotati di stabilimenti attrezzati.

Ombrelloni, lettini, bar, docce: qui trovi tutto ciò che serve per una giornata al mare senza pensieri. E non manca la bellezza naturale: il mare è trasparente, il fondale digrada dolcemente e la sabbia dorata invita a passeggiate in riva o a rilassarsi sotto il sole. Perfetto per le famiglie con bambini, grazie ai fondali bassi e sicuri, Lido Burrone è tra le spiagge di sabbia di Favignana ed è il posto ideale per chi viaggia senza auto: ci arrivi facilmente in bici, a piedi o con i mezzi locali.

Praia

Spostandosi di pochi minuti dal centro di Favignana si raggiunge la spiaggia di sabbia di Praia a Favignana. La zona balneare è il top se ci si vuole godere il mare senza allontanarsi troppo dal centro; la si può raggiungere in bici o con una breve passeggiata se non si ha un’auto o un motorino. Perché sceglierla? L’acqua è incredibilmente limpida e il fondale sabbioso sa regalare pura magia facendo scoprire la ricca flora marina che popola il tratto di costa. È l’ideale per un bagno veloce prima di salire sul traghetto.

Calamoni

Se stai cercando una spiaggia di sabbia a Favignana quella di Calamoni ti lascerà a bocca aperta mixando il fondale sabbioso con qualche sasso e scogli bassi. Il mix selvaggio è irresistibile per la baia situata nella zona sud dell’isola. Si raggiunge attraverso un piccolo sentiero e rivela calette e zone d’ombra ma anche autentici angoli di relax dove fare bagni di sole e cercare la tintarella. È una delle aree più particolari del territorio per le sue atmosfere selvagge.

Cala Graziosa

Se cerchi una spiaggia dove la parola d’ordine è tranquillità, allora Cala Graziosa è il tuo posto felice. Piccola, raccolta, e abbracciata dalla vegetazione mediterranea, questa caletta sabbiosa è l’ideale per chi vuole prendersi una pausa dalle spiagge più frequentate e godersi un momento di vero contatto con la natura.

Non troverai confusione né file per un lettino: qui regnano il silenzio, la semplicità e la pace. Il Sea Club ha contribuito a mantenere intatto il fascino di questo angolo di paradiso, offrendo qualche servizio essenziale ma lasciando protagonista la bellezza del paesaggio. Ideale per le coppie o per chi viaggia con bambini piccoli, Cala Graziosa è un vero gioiello “slow” di Favignana.

Cala Grande

Nel cuore della scenografica baia di Cala Grande si nasconde una piccola ma affascinante spiaggia sabbiosa attrezzata. L’angolo curato è perfetto per chi ama la natura… ma non vuole rinunciare a un po’ di comodità! Lettini, ombrelloni e un bar vicino dove gustare un aperitivo al tramonto rendono l’esperienza ancora più speciale.

Il panorama? Un mix tra scogliere, mare cristallino e il verde che circonda la baia, per una cornice che sembra pensata apposta per rilassarti e ricaricare le energie. L’atmosfera è intima e il mare qui è perfetto per lunghe nuotate o un tuffo rinfrescante nelle ore più calde della giornata. Se ti piace unire bellezza e comfort, Cala Grande ti aspetta con il suo fascino discreto.

Bue Marino

Senza allontanarsi da Cala Rossa si raggiunge Bue Marino: una spiaggia sabbiosa di tutto rispetto che alterna però angoli di pietra a picco sul mare. Le scogliere sono scolpite dal vento nell’area utilizzata un tempo per l’estrazione del tufo. Si raggiunge attraverso un percorso suggestivo ed è il top per gli amanti dello snorkeling.

Cala del Pozzo

Tra le spiagge di sabbia di Favignana spicca Cala del Pozzo. Siamo nell’area nord-occidentale dell’isola e la baia incanta tra tratti di sabbia, formazioni naturali e mosaici di scogli. Rientra tra le località stagionali che si modellano a seconda del moto ondoso, cambiando durante i mesi dell’anno. La vera magia è data dal gioco di colori: il bianco abbagliante della sabbia si mescola al turchese del mare, al blu del cielo e al grigio delle rocce sullo sfondo di Marettimo. A volte, il bagnasciuga si tinge perfino di rosato, grazie ai frammenti di conchiglie e ricci. Un posto davvero speciale per chi ama la natura in tutte le sue sfumature.

Scalo Cavallo

Ultima meraviglia è Scalo Cavallo, un punto panoramico delle Egadi che non è una vera e propria spiaggia ma che alterna aree di scogli con piccole zone di sabbia. La vera chicca è la sua cava di tufo: un’enorme cattedrale di pietra scavata a mano, visitabile senza particolari difficoltà. Un sentiero incorniciato da un arco in pietra conduce all’interno della cava, dove giochi di luce e ombra creano un ambiente quasi surreale. Alcuni cunicoli portano a terrazze naturali affacciate sul mare, perfette per un tuffo avventuroso o una foto indimenticabile.