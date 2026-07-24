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iStock Le vestigia d'epoca romana a Tiro, uno dei siti protetti dall'UNESCO ora a rischio

C’è una notizia che arriva dal sud del Libano e tocca il cuore di chi guarda al Mediterraneo come a una culla di civiltà e bellezza: l’antica città di Tiro è stata ufficialmente iscritta dall’UNESCO tra i patrimoni dell’umanità in pericolo.

L’annuncio è giunto da Busan, in Corea del Sud, durante la 48ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale. La decisione, sollecitata dalle autorità libanesi, arriva dopo che il sito ha subito impatti e danni diretti, alimentando forte preoccupazione per la tutela dei suoi tesori millenari.

La città di Tiro tra i patrimoni in pericolo

Distante appena venti chilometri dal confine con Israele, lungo la costa meridionale del Libano, Tiro rappresenta una delle tappe più affascinanti della memoria mediterranea. Meta imprescindibile per chi ama l’archeologia e la stratificazione delle antiche civiltà, la città custodisce due aree protette dall’UNESCO, celebri per le vestigia d’epoca romana come il grande arco di trionfo e l’ippodromo del II secolo.

Un’eredità straordinaria che oggi si ritrova al centro delle ostilità: dall’inizio delle operazioni contro Hezbollah a marzo, la città è stata scossa da una continua serie di raid, culminata a giugno con il danneggiamento diretto di uno dei complessi monumentali e lo spopolamento quasi totale dei suoi quartieri. Come ha dichiarato l’UNESCO, “Il suo stato di conservazione suscita crescenti inquietudini, in particolare dinanzi alla possibilità di nuovi impatti”.

Tiro, purtroppo, non è un caso isolato nel Medio Oriente: da mesi le tensioni mettono a dura prova l’inestimabile patrimonio dell’area, come nel caso dei 29 siti UNESCO a rischio in Iran.

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Cosa custodisce il sito archeologico di Tiro

Iscritta nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO dal 1984, Tiro rappresenta un luogo simbolo della storia dell’umanità. Fondata secondo la tradizione nel 2750 a.C., questa leggendaria metropoli fenicia dominò a lungo i commerci marittimi del Mediterraneo, arrivando a fondare colonie celebrate come Cadice e Cartagine. È qui che, secondo il mito, venne scoperta la preziosa porpora, il pigmento regale estratto dai molluschi che rese celebre la città in tutto il mondo antico, così come da qui partirono i maestri artigiani inviati dal re Hiram per erigere il Tempio di Salomone a Gerusalemme.

In origine costruita su un’isola considerata inespugnabile, prima che Alessandro Magno la collegasse alla terraferma con un imponente rilevato per conquistarla, Tiro si è trasformata nei secoli in una città prima greca e poi romana, fino a vedere declinare il suo ruolo storico alla fine delle Crociate.

Oggi, il sito si divide in due grandi settori: la zona marittima sulla penisola e la spettacolare area archeologica di El Bass. Tra la terra e le acque che custodiscono parte dei resti sommersi, affiorano i resti delle terme romane, la cattedrale veneziana del XII secolo, la strada colonnata e il monumentale arco di trionfo del II secolo d.C. Poco distante si stende l‘ippodromo romano, uno dei più grandi dell’antichità: un capolavoro di pietra che racconta la grandezza di una città che ha plasmato l’identità del Mediterraneo e che oggi è a rischio.