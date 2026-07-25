iStock Lo zodiaco svela il miglior compagno di viaggio in base ai segni

Molti dicono di non credere all’oroscopo, ma lo zodiaco traccia molte delle nostre peculiarità caratteriali. Se anche voi siete del team “non è vero, ma forse un po’ ci credo”, proviamo a capire quali indizi ci danno le stelle svelandoci i modi di vivere di ogni segno zodiacale e qual è il migliore che potrebbe partire con noi.

Ecco il miglior compagno di viaggio per ogni segno zodiacale e le migliori mete da prenotare a seconda dell’attitudine.

Indice Ariete

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Scorpione

Sagittario

Capricorno

Acquario

Pesci

Ariete

L’Ariete ha sempre voglia di partire e una valigia quasi sempre pronta. Lo stesso dinamismo si riflette in viaggio con itinerari fitti e attività adrenaliniche. Amano le vacanze sportive, ma disdegnano esitazioni e code infinite. Chi è il partner ideale in viaggio? Il Gemelli che condivide l’allergia alla routine. Sarete un mix adrenalinico con decisioni all’ultimo minuto e gite fuori porta indimenticabili.

Se si sogna una vacanza attiva tra trekking e panorami una buona idea è la Valle d’Aosta ma per chi sogna in grande assolutamente consigliata è la Costa Rica che tra foreste tropicali e vulcani sa far battere il cuore. Per questo segno l’attività sportiva e il contatto con la natura sono fondamentali.

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Toro

Per voi del Toro il viaggio è prima di tutto piacere: buon cibo, hotel accoglienti, ritmi lenti che sanno di vacanza vera. Non chiedetevi di saltare un pasto per vedere un monumento in più, perché tanto non lo farete. Chi vi capisce al volo è il Cancro, capace di occuparsi di ogni dettaglio logistico, dalla prenotazione al parcheggio, mentre voi vi godete il momento senza il minimo pensiero. Il segno porta l’organizzazione, voi portate la capacità di rallentare e assaporare tutto, dal mercato tipico alla cena in trattoria. Un accordo perfetto tra chi pianifica e chi vive con calma, senza mai trasformare la giornata in una corsa contro il tempo. 2 mete top per il Toro? Sicuramente le Langhe tra vigneti e degustazioni oppure la suggestiva Provenza da scoprire nel periodo della fioritura della lavanda. Le destinazioni proposte sono perfette perché alternano paesaggi, ritmi lenti e buon cibo.

Gemelli

Curiosi e instancabili e sempre a caccia di nuovi stimoli, i Gemelli sono tra i segni zodiacali più impegnativi… stare al loro passo non è facile. La sintonia migliore arriva con la Bilancia, con un carattere equilibrato e quella calma necessaria riesce a rimettere tutto in ordine senza spegnere l’entusiasmo, mentre i Gemelli giocano con energia e intuizioni dell’ultimo momento. Alternativa? Il Leone: feste, locali e baldoria non mancheranno. Le destinazioni perfette per i Gemelli? New York dove ogni giornata può trasformarsi in 10 grazie alle tantissime esperienze oppure la frizzante Berlino con quartieri ricchi di contrasti e tanta arte. Se sogna il mare una buona opzione è il mix tra Ibiza e Formentera, alternando mercatini, spiagge e nightlife.

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Cancro

Per il Cancro non conta solo dove si va, ma soprattutto come ci si sente una volta arrivati. Più che le attrazioni da spuntare sulla guida, attirano i dettagli: una trattoria di famiglia, un mercatino dell’antiquariato, una vecchia insegna, una foto scattata su pellicola. Luoghi capaci di sembrare familiari, anche dall’altra parte del mondo. Al loro fianco funzionano bene i Pesci. Sensibili, intuitivi e poco interessati alle corse contro il tempo. Nessuna ansia da itinerario, nessun bisogno di riempire ogni ora. Insieme scelgono viaggi più morbidi, fatti di soste improvvise e atmosfere da assorbire con calma. Con un pizzico di nostalgia, che in fondo non guasta. Il Cancro si merita una bella vacanza relax tra Lecce e il Salento oppure alla scoperta di Edimburgo con il suo fascino suggestivo.

Leone

Un viaggio senza foto da incorniciare, per voi del Leone, non vale nemmeno la pena di essere raccontato. Amate il bello, il lusso quando capita, gli hotel di design e i locali che fanno tendenza, ma soprattutto amate essere protagonisti della scena. L’Ariete vi sta dietro senza fatica, con la stessa fame di avventura e la stessa voglia di lasciare il segno ovunque mettiate piede. Nessuno dei due si tira indietro davanti a un’esperienza fuori dal comune, e questo rende ogni tappa un piccolo palcoscenico su cui brillare a turno, senza gelosie e senza freni. Una meravigliosa meta di mare che farà sentire come divi del cinema? Saint-Tropez, la perla della Costa Azzurra tra boutique e yacht. La Grecia è altrettanto attrattiva, soprattutto con isole diventate glamour come Mykonos.

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Vergine

Documenti digitalizzati, itinerario diviso per fasce orarie, kit di emergenza pronto a ogni scenario possibile: voi della Vergine non partite mai a caso, e va benissimo così. Il Cancro è il partner giusto, perché apprezza la vostra precisione e in cambio vi regala la calma e la profondità emotiva che a volte vi manca quando siete troppo concentrati sui dettagli pratici. Con lui imparate a rallentare il passo senza sentirvi in colpa, mentre voi gli garantite che nulla andrà storto lungo il percorso. Una squadra che funziona proprio perché si completa, senza sovrapporsi mai. Il segno della Vergine si troverà benissimo in una città ordinata ed elegante come Vienna oppure in Giappone, dove l’organizzazione è al top.

Bilancia

Per la Bilancia una destinazione non basta… serve l’atmosfera giusta. Luoghi curati, panorami da fotografare, albe e tramonti ben piazzati e il minor caos possibile. Il Leone è il compagno perfetto per alzare il livello. Conosce gli indirizzi più glamour, trova sempre il posto giusto e riesce a rendere speciale anche una semplice cena. Quando invece serve un po’ di movimento, arrivano i Gemelli. Curiosi, brillanti, pieni di idee. Cambiano programma all’ultimo, propongono deviazioni improvvise e tengono lontana la noia. Il risultato? Un viaggio frizzante, ma mai troppo prevedibile. Una vacanza da sogno per i Bilancia? Una buona opzione è Formentera con le calette curate e i tramonti scenografici… per chi ha voglia di arte, cultura e design c’è invece l’eclettica Copenaghen.

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Scorpione

Niente tour organizzati, niente villaggi tutto incluso: voi dello Scorpione cercate il lato nascosto di ogni destinazione, quello che pochi conoscono e ancora meno raccontano. Città sotterranee, luoghi carichi di storia, esperienze intense che lasciano un segno profondo, questo è il vostro terreno di caccia preferito. Il Capricorno vi accompagna senza tirarsi indietro davanti a percorsi impegnativi o mete poco battute, condividendo la vostra stessa serietà quando si tratta di andare fino in fondo. Insieme raggiungete vette, letterali e simboliche, che da soli forse non avreste nemmeno provato a scalare. Per lo Scorpione consigliamo una vacanza in Giordania per poter esplorare Petra, il canyon e il deserto anche di notte.

Sagittario

Viaggiare è una necessità biologica per il Sagittario che sa partire con un bagaglio leggero all’avventura. Nessun itinerario rigido e per questo il miglior partner in vacanza non può che essere l’Acquario, che condivide l’istinto di libertà e non disdegna momenti in solitaria. Nessuno dei due soffre di nostalgia di casa, e questo rende ogni partenza leggera, senza legami né sensi di colpa. Il Sagittario potrebbe amare un viaggio on the road nella Sicilia orientale oppure sperimentare qualcosa di più culturale ed estremo raggiungendo il Perù.

Capricorno

Il Capricorno parte con un piano: budget definito, tappe sensate e pochi margini per gli sprechi. Non sente il bisogno di vedere tutto; preferisce scegliere bene, usare il tempo con criterio e tornare a casa con la sensazione che ogni euro sia stato speso nel modo giusto. Il Toro, però, può cambiare il ritmo della vacanza. Lo convince a fermarsi, a passare un pomeriggio in spiaggia e persino a non sentirsi in colpa per non aver fatto nulla. Per il Capricorno la vacanza top è a Singapore dove le giornate si possono pianificare con precisione godendosi tante attività.

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Acquario

Le destinazioni troppo affollate non fanno per l’Acquario. Meglio un quartiere poco conosciuto, un festival indipendente o un’esperienza consigliata da chi vive davvero sul posto. Il turismo classico lo annoia; per questo cerca luoghi alternativi, atmosfere nuove e occasioni per uscire dai soliti percorsi. Con lo Scorpione l’intesa funziona: entrambi amano ciò che non è scontato e non hanno paura di spingersi un po’ più in là. Insieme evitano le rotte prevedibili e spesso finiscono proprio dove non avevano programmato. L’Acquario si potrebbe lasciare conquistare da Okinawa in Giappone. Lontane dai quartieri più inflazionati di Tokyo, regalano un mix tra tradizioni e natura.

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Pesci

Uno dei segni più romantici e malinconici dello zodiaco: i Pesci si emozionano tantissimo in viaggio e apprezzano le piccole cose. Una delle opzioni migliori per loro è partire con un Bilancia che condivide il gusto per la bellezza e l’allergia alla fretta. Alternativa? Un frizzante Gemelli può portare la giusta dose di colore che non può mai mancare. Per i Pesci la vacanza ideale è a Bali tra paesaggi tropicali e la ricerca della felicità a contatto con una spiritualità spiccata… proprio come la protagonista di Mangia, Prega, Ama.