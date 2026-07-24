Una finestra che copre praticamente tutta la stagione fredda e, soprattutto, i suoi momenti migliori per viaggiare. Dall’Immacolata (martedì 8 dicembre 2026) al Capodanno (che cade di venerdì il 1° gennaio 2027, quindi weekend allungato quasi automatico), fino alla Befana e alla Pasqua, che nel 2027 arriva presto, il 28 marzo.

Ammettiamolo: a fine luglio l’ultima cosa a cui si pensa è l’inverno. Eppure, non è mai troppo presto per pianificare le vacanze dei prossimi mesi, soprattutto se quest’estate avete deciso di restare nei paraggi o di fare viaggi brevi. A venirvi in aiuto è anche la nuova promozione lanciata da Ryanair che propone il 10% di sconto su voli in partenza tra il 1° novembre e il 31 marzo 2027 se prenotati entro il 26 luglio 2026.

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Da Bari a Valencia

Terza città della Spagna, Valencia si gira comodamente in bici anche in pieno inverno, quando le temperature miti permettono di scoprirla senza fretta. Uno dei suoi simboli architettonici è sicuramente la Ciudad de las Artes y las Ciencias, l'avveniristico complesso firmato Santiago Calatrava che occupa l'antico letto del fiume Turia.

Chi ama la storia può salire gli oltre duecento gradini del campanile della Cattedrale, dove è conservato il calice che la tradizione locale identifica con il Santo Graal. Ma Valencia si vive soprattutto a tavola: dal Mercado Central, gioiello modernista pieno di frutta e verdura freschissima e piatti tipici, fino alla paella, quella nata nelle risaie dell'Albufera, poco a sud della città. Un rito tutto locale è poi l'almuerzo di metà mattina, un secondo, sostanzioso spuntino a base di panino gigante, birra e chiacchiere.

Da Milano Bergamo a Marrakesh

D'inverno, Marrakech è la meta ideale per regalarsi un rituale di benessere: l'hammam tradizionale, tra vapore, sapone nero all'olio d'oliva e argilla ghassoul, è un modo antico e molto locale per rigenerarsi. La città è oggi anche un polo dell'arte contemporanea nordafricana, con gallerie diffuse tra Gueliz e la Medina e un museo come il MACAAL dedicato all'arte del continente. Prima di ripartire, fate una sosta al Jardin Majorelle, tra piante esotiche e strutture blu cobalto.

Se avete tempo e volete regalarvi un'esperienza irripetibile, magari perché state organizzando qualcosa di speciale per il Capodanno, raggiungete le vette dell'Atlante e salite su una mongolfiera per ammirare, dall'alto, questo paesaggio mozzafiato.

Da Bologna a Fuerteventura

A soli 100 chilometri dalla costa africana Fuerteventura, grazie alle sue temperature, vive il momento migliore proprio tra dicembre e febbraio. È l'isola più estesa e meno marziana delle Canarie, con paesaggi brulli che si alternano a distese di dune e a spiagge sconfinate: la selvaggia Cofete, la lunghissima Playa de Sotavento de Jandía o quelle più accessibili di Corralejo.

Nell'entroterra, il villaggio di Betancuria sorprende con la sua vegetazione, un'oasi verde tra le colline basaltiche, mentre la capitale Puerto del Rosario punta su street art e gastronomia locale per farsi scoprire. Da assaggiare, il queso majorero, formaggio di capra a denominazione protetta, primo in Spagna a ottenere questo riconoscimento.