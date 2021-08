L’Aeoporto di Fiumicino ottiene un altro prestigioso riconoscimento

Dopo l'apertura dell ‘hub vaccinale Vax &Go , organizzato in collaborazione con Adr, Asl Roma 3 e Inmi Lazzaro Spallanzani, per vaccinare passeggeri in partenza, in arrivo e in transito, come anche agli operatori aeroportuali, lo scalo di Fiumicino aggiunge un'altra targhetta nel palmares di successi. L'aeroporto Leonardo da Vinci, infatti è il primo scalo dell'Unione Europea con il più alto gradimento da parte dei viaggiatori. Si tratta della prima volta in assoluto. Già premiato lo scorso anno e per il terzo anno consecutivo, come miglior aeroporto d’Europa con il prestigioso Best Airport Award, ora è giunto il momento delle "pagelle di chi viaggia".

Fiumicino: lo scalo europeo più amato dai viaggiatori

Secondo le ultime rilevazioni di Airports Council International, associazione che si occupa di discutere gli standard mondiali per il trasporto civile aereo, nel secondo trimestre del 2021 lo scalo più grande della Capitale ha raggiunto il punteggio di 4,65 su 5. Si tratta del miglior trimestre di sempre che consacra Fiumicino come l'aeroporto più amato dai viaggiatori.

Tema ambientale, innovazione, e misure di sicurezza a standard elevati

A fare la differenza, nella competizione con gli altri scali europei, sono state alcune variabili come innovazione, sostenibilità e sicurezza, che a Fiumicino hanno raggiunto livelli di eccellenza premiati dai passeggeri. In tema sicurezza per far fronte alla pandemia, ad esempio, è stato inaugurato il Vax&Go, il primo hub vaccinale presente in uno scalo aeroportuale in Italia, oltre a controlli rigorosi di Green Pass e controllo biometrico del volto. In materia di innovazione, invece, nei prossimi mesi qui verrà inaugurato il primo incubatore italiano per start up dedicato al settore aviation. In tema ambientale, inoltre, lo scalo di Fiumicino ha confermato l’azzeramento delle emissioni di C02 con Agenda30, ossia entro il 2030. “Questo nuovo record - ha dichiarato Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma - dimostra ancora una volta i livelli di eccellenza del Leonardo da Vinci, sempre più attrattivo per passeggeri e compagnie aeree. E’ una nuova pietra miliare nella strategia di Adr focalizzata sull’eccellenza nella qualità e nella sicurezza, oltre che su sostenibilità e innovazione. Siamo determinati ad uscire da questa crisi più forti e più pronti per le sfide del futuro, che richiedono soluzioni improntate proprio all’innovazione e alla piena compatibilità con le esigenze del nostro ecosistema”.