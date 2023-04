Cauma, il lago che sorge nel cuore di una foresta

A pochi passi dall’Italia, c’è un’oasi meravigliosa dove concedersi un po’ di relax immersi nella natura: si tratta del lago di Cauma, piccola perla svizzera incastonata tra le foreste. Le sue acque calde sono terapeutiche, per questo moltissimi turisti affollano ogni anno le sue sponde, per un tuffo nel benessere o semplicemente per rilassarsi al sole. Inoltre questo è il luogo ideale per una bella passeggiata all’aria aperta, andando alla scoperta di paesaggi suggestivi.

Il lago di Cauma, perla svizzera

Dove si trova questo angolo di paradiso? Il lago di Cauma è situato nel Canton Grigioni, a poca distanza dal grazioso borgo di Flims, in un paesaggio caratterizzato da montagne e foreste rigogliose. Questo piccolo specchio d’acqua sorge a quasi 1000 metri di quota, ma le sue acque sono sempre piacevolmente calde: non è infatti alimentato da gelidi torrenti alpini, bensì soltanto da sorgenti sotterranee. Per questo motivo, in estate le temperature si aggirano tra i 20° e i 24°C, e anche nei mesi più freddi c’è qualche coraggioso che non esita a tuffarsi.

Le acque di Cauma non sono solo gradevoli, ma anche terapeutiche: sembrerebbero ricche di sali minerali, utili quindi per dare sollievo a chi ha problemi reumatici come l’artrite o la gotta. Per arrivare sulle sponde del lago, si può percorrere un bellissimo sentiero immerso nella natura, ben servito da un comodo parcheggio e dotato di chiare indicazioni. Il cammino si dipana per circa 20 minuti tra i boschi di larici, scendendo pian piano verso lo specchio color smeraldo: all’improvviso, la vegetazione si apre su un panorama mozzafiato, tra i più belli di tutta la Svizzera.

C’è anche un’alternativa più comoda per raggiungere il lago, dal momento che nel 1939 è stata costruita una funicolare che conduce direttamente a due passi dalla riva. Disponibile gratuitamente per i turisti, è un brevissimo viaggio in mezzo al verde rigoglioso dalla durata di appena una manciata di minuti. Una volta arrivati finalmente al lago di Cauma, c’è l’imbarazzo della scelta: alcuni vogliono solamente godersi una giornata di relax e divertimento sulle sue sponde, altri ne approfittano per fare un po’ di attività all’aria aperta.

Cosa fare nei dintorni del lago di Cauma

Una delle sponde del lago di Cauma è occupata da un grazioso lido a pagamento, dotato di tutti i servizi: lettini, ombrelloni e pedalò (per un’avventura tra le acque turchesi, dove si trova una piattaforma in legno ottima per qualche tuffo) sono a disposizione dei clienti, insieme ad un parco giochi per i più piccini, a divertentissimi scivoli d’acqua e ad un ristorante dove rifocillarsi. Chi invece preferisce un po’ più di tranquillità, può optare per la riva opposta. Qui si trovano piccole calette riparate tra i boschi, dove stendersi al sole o immergersi nel lago in tutta serenità.

C’è chi, infine, non può proprio stare fermo: un bellissimo sentiero circumnaviga lo specchio d’acqua, regalando scorci meravigliosi. Si tratta di un cammino facilissimo, completamente pianeggiante e adatto anche ai bambini. Per percorrerlo completamente ci si impiega appena una mezz’oretta, nella quale vi sembrerà di essere in un altro mondo. Gli amanti del trekking possono poi affrontare uno dei tanti itinerari che si snodano nei dintorni del lago, come quello che conduce alla piattaforma panoramica Il Spir, da cui si gode di una vista incredibile sul canyon formato dal Reno.