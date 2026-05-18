Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa La scala mobile di Wushan è un lavoro ingegneristico impressionante

Quando si pensa alle città del futuro, ci si immagina che siano fatte di taxi volanti e capsule sospese nel cielo. Eppure a confermare che non è solo questo c’è la Cina, che nel frattempo ha già trasformato una semplice salita quotidiana in un’esperienza straordinaria. Nel cuore montuoso di Wushan, tra nebbia fitta, skyline verticali e pendii impressionanti, è nata la Wushan Cloud Ladder, ribattezzata ormai da tutti la “Scala delle nuvole”, ovvero il sistema di scale mobili esterne più lungo al mondo.

Firmata da Schindler, questa infrastruttura lunga 905 metri non è soltanto un progetto ingegneristico da record, ma una vera attrazione urbana che sta già attirando curiosi, creator e appassionati di architettura contemporanea da tutta l’Asia. Perché sì, tecnicamente serve a collegare diversi livelli della città, ma visivamente sembra uscita da un racconto cyberpunk ambientato tra le montagne.

Wushan Cloud Ladder, la scala mobile più lunga al mondo

La città di Wushan in Cina è famosa per il suo paesaggio spettacolare, caratterizzato da forti dislivelli e costruzioni che sembrano arrampicarsi sulle montagne. Muoversi quotidianamente tra i vari quartieri, però, era tutt’altro che semplice: alcuni percorsi richiedevano oltre un’ora di cammino tra salite ripidissime e strade tortuose.

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La soluzione è arrivata proprio con la Wushan Cloud Ladder, un ecosistema verticale composto da 21 scale mobili, 8 ascensori e 4 tappeti mobili che supera un dislivello di oltre 240 metri, equivalente a circa 80 piani di un grattacielo. Oggi, il tragitto si percorre in appena 20 minuti e la parte più incredibile è che l’infrastruttura si integra completamente nel paesaggio montano, attraversando zone avvolte dalla nebbia e punti panoramici che regalano una vista surreale e suggestiva sulla città. Non sorprende quindi che la “Scala delle nuvole” sia diventata rapidamente uno dei nuovi landmark turistici della regione e che sia già virale sui social media.

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Un progetto che cambia le città

Dietro l’estetica spettacolare di questa scala mobile cinese si nasconde però anche una sfida tecnica enorme. Il progetto è stato realizzato in un’area estremamente complessa, con pendenze tra i 40 e i 60 gradi e spazi così stretti da rendere impossibile l’utilizzo di grandi macchinari. Per costruire la struttura, gli ingegneri hanno adottato un approccio modulare, assemblando le varie sezioni direttamente sul posto. Inoltre, il clima particolarmente umido e nebbioso della zona ha richiesto sistemi avanzati di impermeabilità e protezione anticorrosione, pensati per garantire durata e sicurezza anche in condizioni estreme.

L’intera infrastruttura funziona inoltre come un unico organismo intelligente: quasi 30 unità coordinate tra loro grazie a un sistema di controllo centralizzato che ottimizza i flussi di traffico e riduce i consumi energetici nei momenti di minore affluenza. Ed è forse proprio questo l’aspetto più interessante della Wushan Cloud Ladder: non si tratta soltanto di una scala mobile gigante, ma di un nuovo modo di immaginare la mobilità urbana, più scenografica, efficiente, più sostenibile e perfettamente integrata nel paesaggio.