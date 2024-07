Cosa vedere a Castellón de la Plana, sulla costa valenciana

Castellón de la Plana è una destinazione per tutti: che siate appassionati di arte e architettura, amanti della natura o semplicemente in cerca di una vacanza rilassante al mare, questa città valenciana ha tutto ciò che serve

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Visita a Castellón de la Plana

Castellón de la Plana, capitale della provincia di Castellón nella Comunità Valenciana, è una destinazione che incanta – inaspettatamente – per la sua ricchezza storica, culturale e naturale. Questa città costiera, abbastanza conosciuta per le sue spiagge mozzafiato, offre una combinazione perfetta di modernità e tradizione, rendendola una valida meta per chi cerca un’esperienza autentica e rilassante in Spagna. La sua storia, che risale al Medioevo, e la sua crescita contemporanea con industrie artigianali di alta qualità e un moderno campus universitario, la rendono una destinazione ideale per tutti i tipi di viaggiatori.

Un po’ di storia di Castellón de la Plana

L’atto di nascita di Castellón de la Plana risale all’8 settembre 1251, quando Giacomo I concesse il permesso reale di trasferire la città dalla montagna alla pianura. Nel Medioevo, Castellón era protetta da fossati, mura e torri, molte delle quali furono demolite nel XIX secolo. Oggi, la città è un importante centro urbano con un’economia in crescita, famosa per il suo artigianato di alta qualità e le Università.

Esplorando il cuore della città

Il centro storico di Castellón de la Plana è il cuore pulsante della città. Una passeggiata da Plaza Mayor porta alla scoperta della Concattedrale di Santa María, del campanile El Fadrí, del Municipio e del Mercato Centrale, solo per iniziare.

Concattedrale di Santa María

La Concattedrale di Santa María la Mayor risale al XII secolo. Sebbene l’originale chiesa gotica sia stata demolita negli anni ’30, tre delle sue porte e alcuni elementi ornamentali sono conservati nella loro forma originale. Oggi, la concattedrale custodisce opere d’arte barocca e interessanti tele, rendendola un luogo di grande interesse per gli appassionati di storia e arte. La sua navata centrale è un esempio magnifico di architettura neogotica, con vetrate colorate che narrano storie bibliche.

Campanile “El Fadrí”

Accanto alla concattedrale, il campanile El Fadrí si erge maestoso con i suoi 60 metri di altezza. Costruito tra il 1440 e il 1604, questo campanile ottagonale è diviso in quattro sezioni, ciascuna con una funzione specifica, dalla camera dell’orologio alla prigione ecclesiastica. La sua sobrietà decorativa e la sua architettura distintiva ne fanno un simbolo inconfondibile della città. La salita alla sommità offre una vista panoramica mozzafiato sulla città e i dintorni.

Palazzo Municipale

Il Palazzo Municipale, situato in Plaza Mayor, è un edificio storico che ha subito numerosi ampliamenti e ristrutturazioni dal 1687 ad oggi. La sua architettura distintiva e le collezioni di dipinti che ospita ne fanno un importante punto di riferimento culturale. L’interno del palazzo è arricchito da splendidi affreschi e una maestosa scalinata.

Basilica della Mare de Déu del Lledó

La Basilica della Mare de Déu del Lledó è un santuario dedicato alla patrona della città. La leggenda narra che l’immagine della vergine fu trovata da un contadino nel 1366. All’interno della basilica sono esposti preziosi pezzi di oreficeria e sculture. La basilica è anche un centro di pellegrinaggio, con una suggestiva processione annuale in onore della Vergine del Lledó.

Convento delle Monache Cappuccine

Il Convento delle Monache Cappuccine è un altro gioiello storico della città. Fondato nel XVII secolo, il convento ospita una collezione di opere d’arte che testimoniano la ricca storia monastica della città. L’architettura del convento, con i suoi chiostri tranquilli e i giardini curati, offre un’oasi di pace nel cuore della città.

Teatro Principal

Il Teatro Principal di Castellón, inaugurato nel 1894, è un simbolo della cultura locale. Dopo un restauro completo, il teatro oggi ospita una vasta gamma di spettacoli, dalle opere classiche alle produzioni d’avanguardia, offrendo un’esperienza culturale completa ai visitatori. L’interno del teatro, con i suoi ornamenti dorati e il soffitto affrescato, è un capolavoro di eleganza.

Le Antiche Mura

Le mura carliste di Castellón, costruite nel 1837 sulle fondamenta delle mura medievali, sono un altro punto di interesse storico. I resti più importanti si trovano nella Plaza de la Muralla Liberal e sono considerati Beni di Interesse Culturale. Passeggiando lungo queste antiche mura, si può percepire la storia che ha modellato la città nel corso dei secoli.

Castell Vell

Sulla collina della Magdalena si trovano i resti del Castell Vell e l’eremo della Magdalena, origine dell’attuale città. Questo sito archeologico, con radici che risalgono al Neolitico, offre una vista panoramica e una finestra sulla storia islamica e cristiana della regione. Le rovine del castello raccontano storie di battaglie e conquiste, mentre l’eremo è un luogo di quiete spirituale.

Villa Romana di Vinamargo

Per gli appassionati di archeologia, la Villa Romana di Vinamargo è una tappa obbligata. Questo sito romano, scoperto durante lavori di canalizzazione, rappresenta il più grande sito archeologico di epoca classica nella provincia di Castellón, con resti che risalgono al I-V secolo d.C. Le rovine offrono un’affascinante visione della vita quotidiana nell’antica Roma, con mosaici ben conservati e strutture architettoniche.

Spiagge e natura

Monumenti storici ma non solo: è il momento di godersi la bellezza naturale di Castellón de la Plana.

Spiagge di Castellón

La città vanta 14 km di costa con spiagge di sabbia fine, perfette per rilassarsi e prendere il sole. Le spiagge di El Pinar, Gurugú e Serradal offrono una vasta gamma di servizi e strutture alberghiere, ideali per una vacanza al mare. A soli 30 miglia dalla costa, le Isole Columbretes, un gruppo di 14 isolotti di origine vulcanica, offrono un’esperienza unica per gli amanti della natura e del mare. Le acque cristalline e i fondali ricchi di biodiversità le rendono un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni.

Parco Ribalta

Il Parco Ribalta, progettato nel 1869, è un’oasi verde nel cuore della città. Questo parco romantico, con schemi geometrici e una varietà di specie vegetali, è il luogo perfetto per una passeggiata rilassante. La statua del pittore Ribalta e il Tempio della Musica aggiungono un tocco culturale a questo spazio verde. Il parco è anche sede di eventi e concerti all’aperto durante tutto l’anno.

L’Arte Rupestre e il Patrimonio Mondiale

L’arte rupestre dell’arco mediterraneo spagnolo, inclusa nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, è un altro motivo per visitare Castellón de la Plana. Le grotte della provincia di Castellón offrono una testimonianza unica della vita umana nell’antichità, con rappresentazioni pittoriche che risalgono a migliaia di anni fa. Questi dipinti, scoperti in varie grotte e rifugi rocciosi, mostrano scene di caccia, rituali religiosi e vita quotidiana dei nostri antenati preistorici. La loro conservazione permette ai visitatori di fare un viaggio nel tempo e comprendere meglio le origini della civiltà umana.

Enogastronomia

La gastronomia di Castellón de la Plana è un vero trionfo di sapori mediterranei, riflettendo la ricca tradizione agricola e marinara della regione. I piatti tipici della città sono un mix perfetto di ingredienti freschi e genuini, provenienti sia dalla terra che dal mare. Tra le specialità locali, il “arroz a banda”, un risotto di pesce, e la “paella valenciana”, che nella ricetta originale è con coniglio e pollo, sono imperdibili. I frutti di mare freschissimi, come le gambas rojas e le ostras, sono un delizioso richiamo per gli amanti del pesce. Per quanto riguarda i dolci, i “pastissets de boniato” (dolcetti di patata dolce) e le “pelotas de fraile” (una sorta di ciambella fritta) sono delle vere e proprie delizie. La provincia è anche rinomata per i suoi agrumi, con arance e mandarini che rappresentano un’importante parte della produzione agricola locale. Anche i vini di Castellón stanno guadagnando sempre più riconoscimenti. I vigneti della zona producono eccellenti vini bianchi e rossi, ideali per accompagnare i piatti locali. Per una vera esperienza culinaria, una visita ai mercati locali, come il Mercato Centrale, è un’opportunità per assaporare i prodotti freschi e autentici di questa affascinante città.

Artigianato e prodotti tipici

Castellón de la Plana vanta una tradizione artigianale ricca e variegata, che riflette la cultura e la storia della regione. Tra le molteplici forme di artigianato locale, la produzione di ceramiche è particolarmente rinomata. Le ceramiche di Castellón sono famose per i loro disegni intricati e i colori vivaci, spesso ispirati ai motivi tradizionali moreschi. Questi pezzi, che spaziano dalle piastrelle decorative agli utensili da cucina, rappresentano una perfetta combinazione di funzionalità e bellezza artistica. Un’altra eccellenza dell’artigianato locale è la produzione di espadrillas, le famose scarpe in corda e tela, molto popolari non solo in Spagna. Le espadrillas di Castellón, speso artigianali, sono apprezzate per la loro qualità e il loro design tradizionale, che unisce comfort e stile. Queste calzature, originariamente indossate dai contadini, sono oggi diventate un simbolo della moda estiva grazie alla loro leggerezza e versatilità. Acquistare un paio di espadrillas direttamente da uno degli artigiani locali non solo rappresenta un ottimo souvenir, ma anche un modo per supportare l’economia locale e preservare un’importante tradizione culturale.

Info pratiche

Quando andare

Il periodo migliore per visitare Castellón de la Plana è durante la primavera e l’autunno, quando il clima è mite e le temperature sono piacevoli. La primavera, in particolare, è ideale per godersi le spiagge e le escursioni nei parchi naturali, mentre l’autunno offre un’atmosfera tranquilla e meno affollata, perfetta per esplorare i monumenti e le attrazioni culturali della città. Inoltre, sono tantissimi gli appuntamenti e i festival durante tutto l’anno, in città e nella provincia, un’ottima occasione per fare una gita da queste parti.

Come andare

L’aeroporto di Castellón-Costa Azahar collega la città con voli nazionali e internazionali, anche con compagnie low cost. La città è ben collegata anche tramite treni ad alta velocità e autobus dalle principali città spagnole come Valencia, Barcellona e Madrid. In alternativa, si può arrivare in auto, percorrendo l’autostrada AP-7 che corre lungo la costa mediterranea.

Una volta arrivati, muoversi a Castellón de la Plana è facile e conveniente. Il centro storico è compatto e può essere esplorato a piedi, permettendo ai visitatori di apprezzare a pieno l’architettura e l’atmosfera della città. Il trasporto pubblico, con autobus e tram, è efficiente e ben sviluppato e copre l’intera città, incluse anche le zone periferiche e le spiagge. Per chi preferisce un modo più indipendente di spostarsi, il noleggio di biciclette è un’ottima opzione, grazie alle numerose piste ciclabili che rendono Castellón una città bike-friendly. Infine, per esplorare le bellezze naturali dei dintorni, come il Parco Naturale del Desierto de las Palmas, il noleggio di un’auto offre la massima flessibilità e libertà.