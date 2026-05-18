Un viaggio d'altri tempi tra Milano e Alba a bordo delle storiche carrozze Gran Confort, alla scoperta dei paesaggi UNESCO e dei sapori d'autunno piemontesi

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Ufficio Stampa La carrozza Gran Confort del secondo Novecento

Nell’era della velocità, esiste un modo di esplorare che sceglie deliberatamente di rallentare, trasformando il percorso stesso nella meta principale. È questa la filosofia che guida i nuovi Itinerari d’Autore, un progetto nato dalla sinergia tra FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, pensato per superare il turismo mordi e fuggi offrendo una visione d’insieme profonda, coerente e immersiva. Un concept che trova la sua massima espressione nel collegamento autunnale tra Milano e Alba, un viaggio che ridefinisce l’idea stessa di turismo ferroviario.

I viaggiatori potranno salire su una sorta di salotto su ruote, dove carrozze d’epoca restaurate con cura restituiscono il fascino intramontabile delle grandi avventure del passato. Finestre spalancate su paesaggi in continuo mutamento, il dondolio rilassante sui binari e un’atmosfera d’altri tempi diventano la cornice perfetta per raccontare le eccellenze dell’Italia.

Per questa specifica esperienza, i binari abbandonano i ritmi frenetici della metropoli lombarda per addentrarsi nel cuore delle colline piemontesi, combinando idealmente il piacere del viaggio alla valorizzazione delle grandi tradizioni enogastronomiche locali.

Da Milano alle Langhe: un viaggio panoramico tra vigne e colline

Il viaggio ha inizio nel cuore di Milano, ma basta lasciarsi alle spalle la stazione per avvertire subito un cambio di ritmo. Il treno storico scivola lungo la pianura padana toccando Pavia, Alessandria e Asti, stazioni che scandiscono una transizione geografica e culturale affascinante. Chilometro dopo chilometro, la frenesia urbana e i profili industriali cedono il passo a un paesaggio morbido: la pianura si increspa, rivelando i primi rilievi delle Langhe, territorio oggi tutelato dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

In autunno, questo angolo di Piemonte offre uno spettacolo visivo straordinario. Le colline appaiono interamente ricamate dai filari di vite, che in questa stagione si tingono di calde sfumature dorate, rosse e ramate. Grandi finestrature incorniciano borghi storici arroccati, antiche torri di avvistamento e castelli medievali che dominano le valli silenziose. La destinazione finale è Alba, la capitale del tartufo bianco e il fulcro di una tradizione vitivinicola secolare.

Le carrozze Gran Confort: il fascino e l’eleganza anni ’70

Per vivere questa esperienza, salirete sulle celebri carrozze Gran Confort. Progettate originariamente negli anni Settanta per i servizi a lunga percorrenza di livello superiore e per i grandi collegamenti internazionali, queste vetture rappresentano uno dei massimi esempi di eleganza e ingegneria ferroviaria italiana del secondo Novecento. Considerate per decenni veri e propri ambienti di rappresentanza su rotaia, oggi tornano a correre come treni storici grazie all’accurato lavoro di restauro filologico operato dalla Fondazione FS.

Gli interni si distinguono per l’eccezionale qualità dei materiali e per un livello di comfort d’altri tempi: ampie e accoglienti poltrone rivestite in velluto blu invitano alla totale distensione, mentre l’efficace insonorizzazione della struttura isola i passeggeri dal rumore esterno. Il viaggio è arricchito da un servizio catering dedicato e da momenti di narrazione a bordo che svelano la storia della linea, anticipando i sapori e i profumi che i viaggiatori incontreranno una volta giunti a terra.

Biglietti e orari

Per fare quest’esperienza, dovrete acquistare un biglietto sul sito ufficiale di FS Treni Turistici Italiani: il biglietto, già disponibile dal 9 maggio 2026, per gli adulti costa 92 euro, mentre quello per i ragazzi dai 4 ai 12 anni compiuti costa 46 euro.

Il treno partirà nelle seguenti date: