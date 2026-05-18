Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista da lontano dell'Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo

Ci troviamo indubbiamente nell’epoca delle mete virali, delle fughe mordi e fuggi e dei borghi trasformati in scenografie da social network. Eppure esiste ancora un Belpaese che continua a sorprendere, l’Italia delle riserve naturali, dei sentieri che attraversano foreste antiche, dei piccoli parchi costieri dove il silenzio ha ancora il suono del vento e del mare. Mai come adesso, quindi, la Settimana della Natura, in programma dal 18 al 24 maggio, arriva proprio per ricordare quanto questo patrimonio sia oggi più centrale che mai.

Promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’iniziativa riunisce giornate dedicate alla biodiversità, ai parchi, agli impollinatori e alla tutela degli ecosistemi. Un calendario simbolico, ma anche estremamente attuale. Perché mentre il turismo italiano continua a crescere (secondo Isnart per Unioncamere ed ENIT il 2025 ha sfiorato gli 891 milioni di presenze e il 2026 è partito con oltre 100 milioni di presenze attese già nel primo quadrimestre) aumenta anche la necessità di ripensare il rapporto tra viaggiatori e territori.

Non basta più però limitare i danni del turismo di massa, perché oggi la sfida è lasciare qualcosa di positivo ai luoghi visitati: economia diffusa, attenzione ambientale, valorizzazione delle comunità locali. Siamo di fronte a quello che potremmo definire come il concetto di turismo rigenerativo, sempre più discusso nel settore travel internazionale, che invita a vivere le destinazioni con lentezza e consapevolezza.

Dai parchi delle Dolomiti alle coste della Sardegna

La Settimana della Natura può diventare anche l’occasione perfetta per tornare a visitare alcuni dei paesaggi più straordinari del patrimonio naturalistico italiano, spesso osservati troppo velocemente. Nel cuore del Veneto, le Dolomiti Bellunesi custodiscono alcuni dei sentieri più suggestivi d’Europa. A maggio inoltrato i rifugi iniziano lentamente a riaprire, i boschi ritrovano colori intensi e il turismo non ha ancora raggiunto i picchi estivi. È il momento ideale per esplorare vallate meno battute, tra torrenti glaciali, piccoli paesi alpini e panorami che sembrano addirittura usciti da un film di Hayao Miyazaki.

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Più a sud, il Parco Nazionale del Pollino continua a essere uno dei grandi segreti naturalistici italiani. Qui il tempo sembra rallentare per davvero, tra foreste immense, canyon, fiumi e i celebri pini loricati creano uno scenario quasi primordiale. Un luogo perfetto per chi cerca un’Italia autentica e ancora lontana dalle rotte più prevedibili.

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Ma non dimentichiamoci, assolutamente, delle coste. Nell’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo il Mediterraneo mostra uno dei suoi volti più spettacolari: acqua trasparente, biodiversità marina e spiagge che fuori stagione tornano ad essere vivibili.

Il futuro del turismo passa dalla natura

Negli ultimi anni il viaggio naturalistico è cambiato profondamente. Non è più soltanto evasione o ricerca del paesaggio perfetto, ma un modo diverso di abitare temporaneamente i luoghi. I dati lo confermano: cresce l’interesse verso esperienze legate ai cammini, ai parchi, alle aree protette e alle realtà locali.

Ed è forse questa la parte più interessante della Settimana della Natura, ovvero la capacità e l’occasione di ricordare che il vero lusso contemporaneo non è l’accesso esclusivo a una destinazione, ma la possibilità di viverla senza consumarla. In un Paese tanto fragile quanto straordinario come l’Italia, la natura non rappresenta soltanto un patrimonio da fotografare. È una responsabilità collettiva, ma anche una delle forme di viaggio più emozionanti rimaste.