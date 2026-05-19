Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Francesco Bochicchio Il Treno Biancheri che va da Ventimiglia a Cuneo

Il treno è un modo di viaggiare che non corre, ma permette di osservare e che si sta prendendo la sua fetta nel mercato, sempre più. D’altronde, il suo fascino è dato da vari motivi, non consuma chilometri ad esempio, ma li attraversa come pagine di un racconto. È questa la filosofia dietro i nuovi Itinerari d’Autore firmati da Fondazione FS Italiane e Trenitalia: tre esperienze su rotaia che trasformano il treno in una lente privilegiata sull’Italia più autentica.

Dal mare della Liguria alle Alpi Marittime, fino alle colline delle Langhe e del Monferrato, Patrimonio Unesco, ogni itinerario è pensato come un viaggio narrativo. Non solo spostamento, ma un tuffo in paesaggi che scorrono fuori dal finestrino come un film in pellicola lenta. Tra questi, la protagonista assoluta è la storica Ferrovia delle Meraviglie e la nuova proposta sulla Ferrovia delle Langhe, dove il treno diventa un ponte tra memoria, cultura e gusto.

Ferrovia delle Langhe, vigneti, borghi e treni storici

Il ritorno dei treni storici non è più soltanto una nicchia per appassionati ferroviari. Negli ultimi anni, complici il boom del turismo slow e la ricerca di esperienze sempre più immersive, i convogli d’epoca sono diventati uno dei trend più forti del travel italiano. Gli Itinerari d’Autore si inseriscono infatti in una proposta molto più ampia di valorizzazione delle linee storiche e panoramiche del Paese, accanto ad altri percorsi iconici già rilanciati negli ultimi anni da Fondazione FS Italiane.

Ufficio Stampa

Uno degli itinerari più suggestivi porta da Milano ad Alba, cuore pulsante delle Langhe, in un viaggio che attraversa colline ordinate come geometrie naturali e vigneti che sembrano disegnati a mano. Qui il tempo si dilata a bordo delle carrozze Gran Confort, simbolo del grande viaggio ferroviario italiano degli anni ’70, con interni in velluto blu e un’atmosfera davvero suggestiva.

L’esperienza non è solo panoramica ma sensoriale: infatti, durante il tragitto, il servizio di bordo propone un catering dedicato alle eccellenze locali, trasformando ogni tratta in un percorso enogastronomico che racconta il territorio mentre lo si attraversa. L’arrivo ad Alba aggiunge un ulteriore livello narrativo: la città della Fiera del Tartufo diventa il punto finale di un viaggio che parla di radici, stagioni e identità.

Francesco Bochicchio

Accanto a questo itinerario, si sviluppa anche la tratta Torino-Canelli, lungo la cosiddetta Ferrovia delle Langhe, Roero e Monferrato. Qui l’esperienza assume un carattere ancora più evocativo: carrozze Centoporte, atmosfere d’altri tempi e, nel viaggio inaugurale, anche la suggestione della locomotiva a vapore. È un ritorno al ritmo originario del viaggio ferroviario, dove ogni fermata diventa una scena e ogni paesaggio un capitolo di questa narrazione immersa.

Ufficio Stampa

I nuovi Itinerari d’Autore sono programmati lungo tutta la stagione estiva e autunnale, con calendari pensati per valorizzare i diversi territori attraversati. La celebre Ferrovia delle Meraviglie collega Torino a Ventimiglia passando per Cuneo, Limone, Tende, Breil-sur-Roya, Sanremo e Imperia, con circolazioni domenicali tra luglio e settembre e alcune corse speciali nei weekend.

Per la Ferrovia delle Langhe, il calendario si concentra tra ottobre e dicembre: ogni domenica il collegamento Milano-Alba accompagna i viaggiatori verso la stagione del tartufo, mentre il percorso Torino-Canelli si sviluppa tra novembre e fine mese, tra colline e cantine storiche. I biglietti sono acquistabili tramite i canali ufficiali di vendita di Trenitalia, incluse app, biglietterie e agenzie di viaggio, rendendo l’accesso semplice e integrato.