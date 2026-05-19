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iStock Malaga è tra le mete in promozione Vueling per l'estate

Voglia di mare o di città? E perché scegliere? Con la nuova promozione Vueling si possono avere entrambe organizzando più di un viaggetto. L’offerta lanciata dalla compagnia aerea copre tutta l’estate: prenotando entro il 24 maggio si vola verso tantissime destinazioni dal 1° giugno al 30 settembre a partire da 29,90 euro… weekend inclusi. Noi abbiamo persino trovato biglietti ancora più accessibili però. L’occasione è davvero ghiotta e le opportunità da cogliere al volo sono tantissime.

Da Palermo a Barcellona

Palermo è una città di mare con tantissime località balneari nei dintorni ma i local si meritano una vacanza con i fiocchi e perché non approfittare dei voli a meno di 20 euro verso Barcellona? La città spagnola che lotta contro l’overtourism in estate è pura magia.

Il quartiere della Barceloneta si riempie di gente già dall’alba, il Passeig de Gràcia diventa una passeggiata lenta tra architettura e gelaterie, e il Poble Sec la sera si anima in un modo che non ci si aspetta. Novità assoluta? Gli eventi per il centenario della scomparsa di Antoni Gaudì e la possibilità di soggiornare all’interno di Casa Batlló. Per chi viene dal mare siciliano e cerca qualcosa di diverso, è un’alternativa quasi perfetta.

Mare c’è anche lì, ma il ritmo è completamente diverso. Urbano, veloce, notturno. La nightlife non ha bisogno di presentazioni e il costo della vita competitivo la rende una soluzione top anche per i più giovani che vogliono risparmiare.

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Da Firenze a Madrid

Chi cerca l’arte, la storia e la cultura può puntare al volo da Firenze a Madrid. I collegamenti partono con meno di 55 euro e sono numerosi. Arrivati lì ci si può godere i musei come il Prado, il Thyssen, il Reina Sofía che sono meno affollati di quel che ci si aspetta. Il Parque del Retiro di mattina presto è una di quelle esperienze che non si dimenticano facilmente: gente che corre, famiglie, pensionati con le sedie pieghevoli, qualcuno che legge sotto gli alberi.

La vita notturna è leggendaria, ma vale la pena sottolineare che Madrid funziona anche di giorno, anche di pomeriggio, anche alle tre del pomeriggio con trentasette gradi. La routine spagnola con pranzo tardi, cena tardissima, notte che finisce all’alba è un buon motivo per scollegarsi dal solito ritmo.

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Da Roma a Malaga

E dalla Capitale? Tra le offerte imperdibili ci sono i voli per Malaga. Si decolla con meno di 57 euro e si raggiunge una delle mete top dell’estate. Da qui si va velocemente verso la Costa del Sol, arrivando a Marbella o Torremolinos ma prima meglio scoprire la destinazione.

Il centro storico è tutto da scoprire: il museo Picasso, il castello di Gibralfaro con la vista sul porto, il Muelle Uno trasformato in un lungo passeggio con ristoranti e negozi. E poi c’è la Malagueta, la spiaggia urbana a dieci minuti a piedi dal centro, che è forse l’argomento più convincente di tutti quando fa caldo.

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Se siete ancora indecisi su dove trascorrere le vacanze estive, la nuova promozione Vueling valida fino al 24 maggio è l’occasione top per partire a prezzi stracciati. Le tratte, a partire da 29,90 euro sono tantissime ma i posti vanno a ruba… chi è interessato deve muoversi velocemente.