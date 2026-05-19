Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Classifica dei migliori Paesi 2026: c'è anche l'Italia

Quali sono i migliori Paesi del 2026? A svelarlo è la nuova classifica U.S. News & World Report che ha analizzato le migliori nazioni al mondo vagliando vari criteri. La decima edizione ha osservato ben 100 Paesi combinando governance, sanità, infrastrutture, sicurezza, opportunità economiche, sostenibilità ambientale. Non è strettamente legata al turismo, seppur venga trattato. Il risultato è interessante: l’Europa occupa 18 dei 25 gradini con il Nord Europa ai vertici… e l’Italia? Compare all’interno della top 25.

L’Italia tra i migliori Paesi del 2026

L’Italia si classifica al 24esimo posto su 25, meglio solamente della Slovenia ma il risultato è comunque interessante considerando che sono stati presi in esame ben 100 nazioni per stilare i vincitori del 2026.

Soprattutto considerando la metodologia: non si vota il Paese più bello o più amato dai turisti, si misurano governance, tenuta economica, qualità dei servizi, sicurezza. Criteri su cui l’Italia, storicamente, non brilla.

Nonostante alcune lacune che sta tentando di colmare la nostra penisola riesce ancora a stare in questa lista. In parte per la qualità della vita, in parte per il patrimonio culturale che incide su alcune sottocategorie, in parte forse per inerzia.

La distanza dalla Spagna, 23esima, è minima sulla carta. Nella sostanza, però, questa meta ha dimostrato negli ultimi anni una capacità di attrarre investimenti e talenti che Roma e dintorni ancora faticano a replicare.

iStock

I 25 migliori Paesi del 2026

Il Best Countries Report di U.S. News lavora con un panel di esperti che pesa le categorie in base alla loro rilevanza per la prosperità e la tenuta di un sistema-Paese. Governance e sviluppo economico risultano le variabili con il peso maggiore; una scelta che riflette il consenso che la responsabilità primaria di un governo sia garantire stabilità strutturale e finanziaria. Il resto (sanità, ambiente, opportunità, sicurezza) contribuisce, ma non determina da solo.

In cima c’è la Svizzera, per l’ennesima volta. Prima nell’economia, prima nella governance, mai sotto il 19° posto in nessuna delle otto categorie considerate. Danimarca seconda, Svezia terza, Germania e Paesi Bassi a chiudere la top five.

La top 25 mostra come i paesi nordici conquistino le posizioni più alte: la Norvegia è sesta, la Finlandia ottava e l’Islanda quindicesima. La loro forza? Si trova tutta nella coerenza e nei servizi qualitativamente alti.

Fuori dall’Europa, qualche nome interessante. L’Australia al 14° posto è una presenza stabile. Singapore al 16° colpisce per una ragione specifica: è prima al mondo per infrastrutture, ma 96ª per ambiente naturale.

Gli Stati Uniti si fermano al 18° posto. Secondi al mondo per sviluppo economico, ma 72esimi per ambiente naturale. Una contraddizione enorme, che dice qualcosa su come certi modelli di sviluppo stiano invecchiando male. Il Giappone al 17°, il Canada al 19°, la Corea del Sud al 20°: tutti e tre Paesi con storie molto diverse, accomunati da una tenuta complessiva che li tiene stabilmente nella parte alta della classifica.

Un ultimo dato vale la pena citare, perché rompe qualche schema: Oman non è in questa top 25, ma nel rapporto compare come secondo al mondo per sicurezza pubblica.

iStock

La classifica completa: