La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Anche Palma di Maiorca tra le mete da raggiungere con l'offerta Ryanair

“I due nemici della felicità umana sono il dolore e la noia” scrisse Alexander Graham Bell. Se volete sconfiggere almeno la noia quotidiana, la soluzione potrebbe essere a portata di click: basta acquistare un biglietto aereo per il viaggio dell’estate tanto sognato durante i mesi invernali.

Questo è il momento perfetto per farlo grazie alla nuova promozione flash di Ryanair. Acquistando il biglietto entro il 31 maggio 2026, potrete volare nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 31 agosto 2026 approfittando di tariffe a partire da 24,99 euro (o meno).

Dove andare? Se siete in cerca di ispirazione, questi sono i nostri consigli!

Da Cagliari a Palma

Affacciata sul mare e baciata da 300 giorni di sole, Palma di Mallorca incanta al primo sguardo con il suo perfetto mix di storia moresca, spiagge dorate e vivacità culturale. Il cuore pulsante della città è la maestosa cattedrale gotica, la cui imponente architettura in pietra color miele si riflette sull’acqua. Accanto sorge il Palau de l’Almudaina, antica fortezza islamica e oggi residenza reale.

Perdersi a piedi tra i vicoli medievali del quartiere Sa Calatrava, tra cortili nascosti e giardini profumati come il Jardí del Bisbe, è il modo migliore per assaporare il ritmo rilassato dell’isola. Gli amanti dell’arte resteranno affascinati dalle opere di Miró e Picasso esposte al museo Es Baluard, mentre i buongustai troveranno il loro paradiso tra i banchi di tapas del Mercat de l’Olivar o gustando una tradizionale ensaïmada in un caffè storico, prima di godersi il tramonto sui bastioni rinascimentali. Una meta dove non c’è spazio per la noia e che può essere raggiunta con voli da 14,99 euro.

Da Roma Fiumicino a Tolosa

Preferite scoprire una nuova città? Raggiungete Tolosa con voli da 16,99 euro. Adagiata lungo le sponde della Garonna, Tolosa, la celebre Ville Rose, incanta con il fascino dei suoi edifici in mattoni rosati che si accendono di sfumature calde al tramonto. Essendo una dinamica città studentesca, offre un’atmosfera frizzante e accessibile, ideale da esplorare a piedi o in bicicletta.

Il vostro viaggio può partire dalla monumentale Place du Capitole, per poi addentrarsi tra i vicoli storici fino all’oasi di pace del Couvent des Jacobins. Dopo una sosta rilassante nel giardino giapponese Pierre-Baudis o tra i caffè all’aperto del pittoresco quartiere Carmes, i lungofiume diventano il palcoscenico perfetto per godersi concerti improvvisati e tramonti spettacolari, magari ammirando l’iconica cupola dell’Hôpital de La Grave. Infine, l’anima innovativa della città si rivela dentro l’Halle de la Machine, dove gigantesche creature biomeccaniche regalano uno spettacolo unico, sospeso tra arte e ingegneria.

Da Trieste a Stoccolma

Chi è fan della coolcation, invece, può raggiungere Stoccolma con voli da 14,99 euro. Distribuita su un incantevole arcipelago di isole e canali, Stoccolma affascina con la sua perfetta armonia tra acqua, maestose architetture ed eleganti spazi verdi. Il viaggio non può che iniziare da Gamla Stan, la città vecchia, un labirinto di vicoli acciottolati ed edifici color ocra che custodisce il sontuoso Palazzo Reale e cortili segreti.

Per comprendere lo spirito della città, è essenziale vederla dall’acqua, magari salpando per un tour dei canali o passeggiando lungo Strandvägen, il grandioso viale sul lungomare animato da caffè e battelli. Tra i simboli imperdibili spicca il municipio in mattoni rossi, celebre per ospitare il banchetto dei Premi Nobel e per la sua torre panoramica. Infine, l’anima culturale si svela tra il fascino pop dell’irresistibile Museo degli ABBA e la poesia di Millesgården, un suggestivo giardino d’arte dove sculture sospese giocano con la luce e con il paesaggio marino.