I Leisure Lifestyle Awards di Global Traveler incoronano la Sicilia e Capri tra le isole più amate d'Europa grazie a fascino mediterraneo, storia e cultura

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Capri è al quarto posto nella categoria Best Island in Europe

Il turismo del lusso ha espresso il suo verdetto, confermando che il fascino dell’Europa risiede indubbiamente nelle sue coste. Anche quest’anno, la rivista statunitense Global Traveler ha annunciato i vincitori dei celebri Leisure Lifestyle Awards, un premio che celebra ogni anno i brand, le destinazioni e le realtà marittime che si distinguono per l’eccellenza dell’accoglienza e per la bellezza paesaggistica.

A decretare i successi sono i lettori della testata e, nella categoria Best Island in Europe, l’Europa meridionale domina la scena. A far battere il cuore dei viaggiatori internazionali è soprattutto l’inconfondibile stile italiano, presente nella top 5 con ben due mete.

Sicilia e Capri tra le migliori isole d’Europa

L’Italia entra nella cinquina delle Best Island in Europe con due destinazioni diverse, ma ugualmente magnetiche per i viaggiatori americani: la Sicilia e Capri.

La Sicilia conquista il quarto posto della classifica, confermandosi un microcosmo capace di stregare chiunque la visiti. Non si tratta solo di mare cristallino, perché l’isola offre un viaggio sensoriale completo. I viaggiatori di Global Traveler hanno premiato la sua straordinaria stratificazione culturale, dove le tracce della Magna Grecia si fondono con il barocco della Val di Noto, la maestosità dell’Etna e una tradizione enogastronomica che non ha eguali nel mondo. Dalle spiagge della Riserva dello Zingaro ai vicoli di Taormina, la Sicilia offre una bellezza monumentale e verace che lascia il segno.

Subito dopo, al quinto posto, brilla Capri, l’intramontabile regina del golfo di Napoli. Se la Sicilia rappresenta la vastità e la varietà, Capri è il manifesto dell’esclusività e della dolce vita. Celebre per i suoi spettacolari faraglioni e per la suggestiva Grotta Azzurra, l’isola continua a essere la meta prediletta del jet-set internazionale. Passeggiare lungo la celebre piazzetta, perdersi tra le strade profumate di limoni di Anacapri o ammirare il panorama dai Giardini di Augusto offre quell’atmosfera glamour e senza tempo che gli amanti del luxury travel considerano semplicemente irresistibile.

La top 5 nella categoria Best Island in Europe

Se l’Italia celebra i suoi gioielli, il resto della classifica dei Leisure Lifestyle Awards disegna una mappa geografica del desiderio per chiunque pianifichi una fuga estiva. Il podio di questa edizione riflette un mix perfetto tra romanticismo, natura selvaggia e movida.

A guidare la top 5 della categoria Best Island in Europe è l’intramontabile Santorini, in Grecia. Con i suoi tramonti infuocati su Oia, le iconiche cupole blu che si stagliano contro l’Egeo e le scogliere vulcaniche, l’isola cicladica si conferma la regina assoluta dell’immaginario turistico europeo.

Il secondo posto interrompe il monopolio mediterraneo con una sorpresa dal fascino nordico: l’Irlanda. Conosciuta come l’isola di smeraldo, ha saputo conquistare i lettori grazie ai suoi paesaggi drammatici, alle scogliere a picco sull’Atlantico e a un’accoglienza calorosa fatta di pub tradizionali e antiche leggende.

Infine, il gradino più basso del podio torna in Grecia con Mykonos, la capitale del divertimento sofisticato e del design d’avanguardia. Tra spiagge dorate e notti infinite, Mykonos chiude un podio che, insieme alle meraviglie italiane, dimostra come l’Europa sappia offrire isole adatte a ogni sfumatura di viaggiatore.

Ecco la top 5: