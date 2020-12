Ripartono i voli dall’Italia per Brasile e Argentina

editato in: da

Buone notizie per chi sogna di partire per il Brasile e l’Argentina: Alitalia ha ripreso i collegamenti con il Sud America, ripristinando i voli da Roma a San Paolo e Buenos Aires. I collegamenti dall’Italia verso le due destinazioni sudamericane erano stati sospesi nella scorsa primavera a causa della pandemia, che ha provocato anche il crollo delle rotte europee.

I voli per il Brasile e l’Argentina saranno operati con il bireattore Boeing 777/200ER della compagnia una volta alla settimana. Nello specifico, si potrà volare verso il Brasile da Roma-Fiumicino, dove sono sbarcati i voli “Covid free” tra Italia e Usa, ogni martedì alle 22:05, per arrivare all’aeroporto di San Paolo-Guarulhos alle 6:25 locali del giorno successivo. Il volo di ritorno partirà il giovedì alle 16:05 (sempre locali), con arrivo alle 7:15 del mattino successivo a Fiumicino.

Il collegamento con l’Argentina sarà, invece, operativo ogni sabato, con partenza da Roma-Fiumicino alle 21:50 e arrivo all’aeroporto di Buenos Aires-Ezeiza alle ore 8 locali del giorno successivo. Dalla capitale dell’Argentina si decollerà per l’Italia tutti i lunedì alle ore 15 (locali) per atterrare a Fiumicino alle 7:55 del mattino dopo.

Grazie al nuovo accordo di codeshare con la compagnia aerea brasiliana GOL, che si va ad aggiungere a quello già in vigore con AZUL Linhas Aéreas Brasileiras, i passeggeri Alitalia in arrivo a San Paolo potranno usufruire dei collegamenti con altre 39 destinazioni brasiliane, tra cui Rio de Janeiro, dove l’estate prossima si potrà assistere al celebre Carnevale, Brasilia, Recife e Salvador.

Tra i vantaggi offerti ai viaggiatori, la possibilità di raggiungere la destinazione desiderata con un solo biglietto, facendo un unico check-in presso l’aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio spedito direttamente all’aeroporto di arrivo. Benefici anche per i soci del programma MilleMiglia, che potranno accumulare miglia volando con la compagnia brasiliana.

I passeggeri Alitalia in arrivo a Buenos Aires, invece, potranno proseguire il loro viaggio dagli aeroporti della capitale argentina verso 33 destinazioni nel Paese sudamericano, fra cui le gettonate Córdoba e Mendoza, tra le 17 destinazioni in Argentina premiate per sicurezza e bellezza. La collaborazione commerciale con Aerolíneas Argentinas permetterà, inoltre, di raggiungere altre cinque destinazioni dell’America Latina, fra le quali le favolose Santiago del Cile, Lima e Asunción.

Con la reintroduzione dei voli non-stop dall’Italia all’America Latina i viaggiatori potranno finalmente spostarsi di nuovo da un continente all’altro e si potranno nuovamente raggiungere due Paesi meravigliosi come il Brasile e l’Argentina.