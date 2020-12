Il Carnevale di Rio del 2021 sarà d’estate

editato in: da

Non si farà a febbraio 2021 come vuole la tradizione, ma il Carnevale di Rio de Janeiro è pronto a tornare con la sua esplosione di colori, sambe e costumi. E per la prima volta, si terrà in estate. La data prevista è, infatti, il mese di luglio 2021.

Una novità dovuta alla pandemia che ha imposto lo stop anche alla celebre manifestazione che ogni anno attira milioni di persone. Parliamo, infatti, di uno dei più famosi non solo in Brasile, ma in tutto il mondo, per via della magnificenza e della ricchezza dei festeggiamenti.

Se l’edizione 2020 del Carnevale di Rio de Janeiro era riuscita a svolgersi davvero per un pelo, il prossimo febbraio non si potrà replicare, ma la buona notizia è che l’evento più atteso dai brasiliani, e non solo, si farà. Anche se bisognerà aspettare l’estate. Nel frattempo, le famose scuole di samba sono all’opera per riuscire nell’intento di regalare a cittadini e visitatori un Carnevale di Rio de Janeiro inedito, sempre unico e spettacolare.

Questo incredibile evento ha origini antichissime, nelle quali ritroviamo anche un po’ d’Italia, da riscoprire attraverso le maschere. Il Carnevale di Rio è, infatti, una vera e propria manifestazione culturale che nasce grazie a importanti influenze portoghesi, italiane e africane. Sono stati proprio i colonizzatori portoghesi a introdurre la festa del carnevale in Brasile, ispirandosi al loro “Entrudo”, festival che a sua volta si ispira alla tradizione carnevalesca di casa nostra.

Oggi, il Carnevale di Rio de Janeiro è famoso in ogni parte del globo soprattutto per le sfarzose parate organizzate dalle principali scuole di samba della città, che si tengono nel Sambodromo, e costituiscono una delle principali attrattive turistiche del Brasile. Per tutto l’anno, queste grandi e ricche organizzazioni lavorano per regalare agli spettatori emozioni davvero indescrivibili.

Le coloratissime parate durano quattro notti, al termine delle quali una delle scuole di samba che partecipano alla competizione viene dichiarata vincitrice. A rendere ancora più unico il Carnevale di Rio de Janeiro è il fatto che i temi scelti sono diversi ogni anno, quindi è davvero impossibile trovare lo stesso costume o imbattersi in una scenografia già vista.

Chissà, quindi, cosa ci riserverà il Carnevale di Rio de Janeiro 2021. Senza dubbio, lo spettacolo andrà avanti e sarà, ancora una volta, magico e sorprendente.