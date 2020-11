L’Argentina è un Paese meraviglioso, le 17 destinazioni premiate

editato in: da

In periodi di pandemia è certamente difficile viaggiare e trovare luoghi in cui sia sicuro farlo. Tuttavia, vari Paesi del mondo stanno lavorando affinché l’esperienza turistica possa essere bellissima e, soprattutto, sicura. Dopo Dubai, che ha seguito un rigido programma utile alla salvaguardia locale e turistica, è il turno dell’Argentina, splendida Nazione del Sudamerica che ha aderito al Wttc, il forum dei leader di business globali per i viaggi e il turismo, composto da Presidenti e Amministratori delegati di 100 delle organizzazioni più importanti del mondo.

Un riconoscimento, più che mai fondamentale, e ottenuto grazie all’Istituto Nazionale per la Promozione Turistica che ha puntato su una politica di sviluppo sostenibile e responsabile che da sempre è prioritaria nelle scelte governative argentine.

E le destinazioni premiate sono state ben 17 in tutto il Paese, le quali hanno ricevuto il prestigioso sigillo ‘Viaggiare ‘Safe Travels’ decretato dal Wttc. Ma quali sono le mete argentine più sicure? Difficile raccontarvele tutte, per questo abbiamo fatto una scelta.

Tra queste c’è La Pampa, una zona vastissima dove immensi campi si fondono con l’incredibile blu dei cieli argentini incontaminati.

Poi c’è Tucumán, una provincia nota, anch’essa per la sua incredibile vastità, ma anche per tutta la storia di cui è forgiata. Continuando il viaggio c’à la città autonoma di Buenos Aires, che nei fatti non ha bisogno di presentazioni. Ancora c’è San Juan, località dell’Argentina occidentale e caratterizzata dalla presenza della valle del Tulum.

Mendoza, inclusa anche nei tour enologici del Sudamerica e di interessante e antica fondazione; Jujuy, al confine con Cile e Bolivia e che offre alcuni dei paesaggi più belli e ultraterreni di tutto il Paese: deserto, cactus e montagne, appaiono ad ogni angolo, rendendo questa zona una delle aree più magiche del Paese.

Insomma, questi sono riconoscimenti fondamentali per l’Argentina che intende prepararsi nel migliore dei modi per riprendere l’attività turistica. Infatti, oltre ad aver ottenuto i 17 premi elencati, questo incredibile Paese del Sudamerica ha lavorato per attuare diversi provvedimenti che includono una serie di protocolli sanitari in diverse lingue, che possono essere visionati nel Content Hub dell’Inprotur e che interessano tutti i servizi e le strutture turistiche.