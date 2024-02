A partire da questa estate potrebbe volare una nuova compagnia aerea

Fonte: iStock Nasce una nuova compagnia aerea

Una nuova compagnia aerea si prepara a decollare, forse già a partire da questa estate: si tratta della Sociedad Uruguaya de Aviación, che avrà base presso l’aeroporto internazionale di Carrasco, il principale scalo dell’Uruguay. Sarà la prima compagnia di bandiera del Paese da oltre dieci anni, dopo la chiusura della precedente. Quali sono le novità che ci attendono e i primi voli del vettore? Scopriamolo insieme.

La nuova compagnia aerea dell’Uruguay

L’Uruguay aveva una compagnia aerea di bandiera, la Pluna, creata nel 1936 e liquidata nel 2012: da quel momento, ogni operazione di volo è stata interrotta, mentre i collegamenti sono stati portati avanti solamente da vettori stranieri. Ora il Paese si prepara a lanciare la Sociedad Uruguaya de Aviación, la sua nuova compagnia di bandiera. Si tratta di una società privata al 100%, e a guidarla sarà il CEO Antonio Rama, pilota di Boeing 777 per la Qatar Airways, nonché istruttore di volo e simulatore. Nel suo curriculum vanta ben 24mila ore di volo, oltre ad una laurea post-diploma in Gestione Aziendale Internazionale presso l’università della Cumbria e un master in Gestione Aeronautica e Aeroportuale.

Rama ha già avuto esperienza in questo ambito, avendo fatto parte del consorzio fondatore della compagnia aerea low cost Uair, in attività per un paio d’anni dal 2003 al 2005. Stavolta ci riprova con la Sociedad Uruguaya de Aviación, che avrà la sua base presso l’aeroporto internazionale di Carrasco. Lo scalo, il più importante del Paese, si trova a pochi km dalla capitale Montevideo e serve tutta la sua area metropolitana. Opera voli nazionali e internazionali, collegando il Sud America, l’America Centrale, il Nord America e l’Europa. Le nuove rotte eseguite dalla SUA dovrebbero partire entro il 2024, e probabilmente già durante la prossima estate.

La flotta e le prime rotte

Secondo AvionRevue, la compagnia aerea potrebbe ricevere le certificazioni per i suoi aeromobili entro 4/6 mesi, dopo i quali potrà avviare le operazioni. La sua flotta sarà interamente composta da Airbus, anche se non è ancora stato annunciato quale sarà il modello di velivolo con cui volerà. Secondo i piani della Sociedad Uruguaya de Aviación, nei prossimi 18 mesi dovrebbero essere introdotti i primi 6 aerei. In seguito la flotta dovrebbe crescere, sino ad arrivare ad un totale di 18 aerei entro 3 anni. Una grande occasione per risollevare l’economia del Paese, dal momento che si stima la creazione di ben 300 posti di lavoro diretti e circa 1.500 posti di lavoro indiretti.

Quali rotte eseguirà la nuova compagnia aerea di bandiera dell’Uruguay? I primi collegamenti confermati sono quello principale tra Montevideo e Buenos Aires, nonché ulteriori voli con città in Argentina, Brasile e Paraguay. L’obiettivo dell’azienda è quello di migliorare le rotte aeree per favorire l’arrivo di turisti nel Paese. L’aeroporto internazionale di Carrasco, negli ultimi anni, ha segnato numeri in continua crescita: lo scorso gennaio ha registrato il suo record storico, con oltre 201mila passeggeri – superando così il precedente primato del 2012, quando nello scalo erano transitati ben 197mila viaggiatori.

La Sociedad Uruguaya de Aviación, come annunciato da Rama, è anche in trattativa con Airbus per stabilire nel Paese il primo centro operativo e di manutenzione per l’America Latina, che prevede l’installazione di un simulatore di volo completo, per l’addestramento – entro un periodo di 5 anni – di piloti nella regione. Si spera così di invertire il fenomeno della fuga di professionisti dall’industria aeronautica, un problema che affligge l’Uruguay da tempo.