Le location di “Il Re”, la nuova serie Tv con Luca Zingaretti

editato in: da

Smessi gli abiti del Commissario Montalbano, Luca Zingaretti indossa quelli del direttore di un carcere di frontiera nella serie Tv Sky Original “Il Re”.

La serie in otto episodi diretta da Giuseppe Gagliardi racconta le vicende di Bruno Testori che lavora nel carcere San Michele. Qui dentro lui è il sovrano assoluto ed esercita la sua personale idea di giustizia, è spietato con chi lo merita e misericordioso con gli altri.

La “prison drama” italiana è ambientata in diverse location del nostro Paese, che spaziano tra Roma, Civitavecchia, Torino e Trieste, città di frontiera appunto.

Non è la solita location da film, quest’ultima, eppure Trieste ha conquistato il cuore di tanti artisti e scrittori. James Joyce rivelò di averci lasciato l’anima, mentre Umberto Saba la descrisse come “pensosa” e “schiva”, caratterizzata da una “scontrosa grazia”. Era la sua città natale, ma non è solo per questo motivo che l’ha esaltata e difesa.

Trieste fa innamorare da sempre coloro che hanno la fortuna di visitarla. Inoltre, grazie alla sua posizione strategica, rappresenta un ponte che collega l’Europa orientale a quella occidentale.

La ciliegina sulla torta è la distesa di mare sulla quale s’affaccia la città, rendendola ancora più preziosa e unica.

Trieste è una città tutta da scoprire, ma rappresenta anche un punto di partenza fondamentale per visitare le più belle località turistiche del Friuli-Venezia Giulia o varcare il confine per esplorare la vicina Slovenia, con le sue bellezze naturali.

Trieste è una città dalle mille sfaccettature. Somiglia a un’elegante signora che non ha perso e non perderà mai il suo fascino misterioso. La città ha così tante sfumature che ognuno riesce a trovare la sua preferita. Ciò che salta subito all’occhio è il connubio tra l’aspetto mediterraneo e quello mitteleuropeo. I colori freddi si uniscono a quelli caldi con estrema naturalezza creando un quadro estremamente suggestivo.

La cornice è rappresentata dal porto più grande d’Italia, che fu il principale scalo marittimo dell’Impero Asburgico.

Gli scorci più belli sono quelli mostrati anche nella serie Tv “Il Re” (in uscita in autunno) in cui Zingaretti (alias, Bruno Testori) si muove come un personaggio “dark” e tutto da scoprire, sicuramente molto diverso dal Salvo Montalbano che abbiamo imparato a conoscere in 22 anni di serie Tv dedicata al commissario più famoso d’Italia.