MSC Europa: sarà la prima nave innovativa al mondo

Mentre sta per essere varata l’ultima ammiraglia di MSC, la Grandiosa, un’altra nave è in costruzione e sarà pronta per il maggio del 2022. È la MSC Europa, la prima di cinque navi da crociera alimentate a gas naturale liquefatto e la prima nave a GNL a essere costruita in Francia.

A inizio novembre, infatti, si è tenuta la tradizionale cerimonia del taglio della lamiera nei cantieri di Saint Nazaire a Le Havre, di quella che sarà la prima nave della classe World Class della compagnia di crociere.

Lunga 333,3 metri e con una stazza di 205.700 tonnellate, l’Europa potrà ospitare 6.761 passeggeri e 2.139 membri dell’equipaggio. Il design sarà innovativo, con una prua mai vista prima d’ora su una nave da crociera. La prua, però, non ha solo un valore estetico: sarà capace di migliorare ulteriormente la stabilità della nave offrendo comunque un comfort maggiore per gli ospiti.

In concomitanza con il taglio della lamiera della nuova nave, MSC Crociere e Chantiers de l’Atlantique hanno presentato un innovativo progetto di ricerca e sviluppo chiamato PACBOAT che si concentra sull’integrazione di una nuova tecnologia a celle a combustibile (fuel cell). Questo sistema produrrà elettricità e calore usando il GNL.

L’integrazione della tecnologia SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) a bordo di una nave da crociera è una novità di portata mondiale. Questa tecnologia opera a temperature molto elevate (750°C) e si è dimostrata più efficiente per le applicazioni marine rispetto a quelle a idrogeno a bassa temperatura (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC) utilizzate per esempio nel settore automobilistico. La tecnologia SOFC offre un’ottima efficienza elettrica che arriva fino al 60% e, poiché il calore prodotto può essere riutilizzato a bordo, la sua efficienza complessiva è molto più elevata e comporta una riduzione del consumo di energia e quindi delle emissioni di gas serra.