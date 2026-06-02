Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Getty Images Vista sulle Cascate del Serio

Escursionisti, fotografi e amanti della montagna a rapporto! In Lombardia c’è un evento pronto a farvi venire i brividi: stiamo parlando dell’apertura delle Cascate del Serio, uno degli spettacoli naturali più sorprendenti delle Alpi Orobie. L’appuntamento stavolta è per sabato 13 giugno 2026 quando andrà in scena un momento atteso perché le cascate, normalmente “nascoste”, tornano a mostrarsi in tutta la loro imponenza per appena trenta minuti. Situate nel territorio di Valbondione, in alta Val Seriana, a circa 1.750 metri di quota, le Cascate del Serio sono alte complessivamente 315 metri e si sviluppano attraverso tre spettacolari salti d’acqua. Un primato che le rende le più alte d’Italia e tra le più impressionanti d’Europa.

Quello che molti visitatori non sanno è che il fenomeno è oggi legato alla presenza della Diga del Barbellino. Dal 1931 il corso naturale del fiume Serio viene infatti regolato per la produzione di energia idroelettrica e solo in alcune date concordate tra il Comune di Valbondione ed Enel vengono aperte le paratie, permettendo all’acqua di precipitare nuovamente lungo la parete rocciosa in tutta la sua forza.

Anche quest’anno le aperture delle cascate più spettacolari della Lombardia saranno soltanto cinque. La novità è rappresentata dal secondo sabato in calendario, una formula sperimentale che affianca le tradizionali aperture domenicali.

Ecco il calendario ufficiale:

13 giugno 2026, dalle 11:00 alle 11:30

11 luglio 2026, dalle 22:00 alle 22:30 (apertura notturna)

16 agosto 2026, dalle 11:00 alle 11:30

13 settembre 2026, dalle 11:00 alle 11:30

11 ottobre 2026, dalle 11:00 alle 11:30

Particolarmente suggestivo l’appuntamento dell’11 luglio, quando le cascate verranno illuminate durante l’apertura serale, creando un’atmosfera unica tra le montagne della Bergamasca. Nei giorni in cui le paratie restano chiuse è comunque possibile visitare l’area e percorrere i sentieri della valle, ma non si assisterà alla piena portata del fenomeno.

Come raggiungere le Cascate del Serio

Il punto di partenza più comune per questa gita fuori porta immersi nella natura lombarda è Valbondione, ultimo comune dell’alta Val Seriana. Da qui si può seguire il sentiero che conduce verso il Rifugio Curò e all’Osservatorio di Maslana, uno dei punti panoramici più apprezzati per assistere all’apertura. Il trekking richiede circa un’ora e mezza di cammino ed è adatto anche alle famiglie abituate a passeggiare in montagna. Un’alternativa molto panoramica è quella di raggiungere Lizzola e utilizzare la seggiovia per salire verso i rifugi della zona. Dalle terrazze panoramiche dei rifugi Mirtillo, Campel e Due Baite si possono ammirare i tre salti delle cascate da una prospettiva privilegiata.

Per chi arriva in auto è previsto un ticket parcheggio obbligatorio per automobili, camper, pullman e pulmini. L’acquisto online consente di prenotare il posto nell’area del centro sportivo, con arrivo entro le 8:30 nei giorni delle aperture. Chi dispone di un parcheggio privato non deve invece acquistare alcun ticket. Tra sentieri alpini, rifugi panoramici e il fragore di migliaia di metri cubi d’acqua che tornano a scendere lungo la montagna, l’apertura delle Cascate del Serio resta una delle esperienze naturalistiche più emozionanti dell’estate lombarda e che vi consigliamo di non perdere.