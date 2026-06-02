Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock I campi di lavanda di Sale San Giovanni

Tra fine giugno e inizio luglio l’Italia si tinge di viola grazie alla suggestiva fioritura della lavanda. Dalle colline dell’Oltrepò Pavese alla Tuscia, passando per Umbria, Toscana e Piemonte, è uno dei momenti più profumati dell’anno e l’occasione perfetta per andare alla scoperta di borghi e campagne che sembrano sospesi nel tempo.

Campi in fiore, mercatini, degustazioni, laboratori e attività all’aria aperta, ma anche speciali picnic, musica dal vivo e atmosfere rilassate trasformano le gite fuori porta estive in vere e proprie immersioni nel territorio. Ecco una selezione delle migliori feste della lavanda del 2026, organizzate tra i meravigliosi luoghi del Belpaese che non hanno nulla da invidiare alle distese dalle sfumature lilla della Provenza.

Festival della Lavanda a Tuscania (VT)

Con visite guidate ai campi di lavanda in piena fioritura, mercatini artigianali, attività outdoor e degustazioni, il 4 e 5 luglio 2026 Tuscania torna a tingersi di lilla con la 15ª edizione del Festival della Lavanda: per un intero weekend, il suggestivo borgo medievale in provincia di Viterbo e i campi che lo circondano diventano il palcoscenico di un evento imperdibile che si è affermato come uno dei più attesi dell’estate della Tuscia.

I visitatori possono inoltre conoscere da vicino le aziende agricole locali, scoprire i processi di coltivazione e distillazione dell’olio essenziale e acquistare prodotti a base di lavanda, dai cosmetici alle specialità gastronomiche. È l’occasione perfetta per immergersi nei profumi e nelle tradizioni rurali dell’Alto Lazio.

Lavandissima 2026 a Godiasco Salice Terme (PV)

Non serve arrivare fino in Provenza per immergersi nel profumo della lavanda: a poco più di un’ora da Milano, tra le dolci colline dell’Oltrepò Pavese, c’è un luogo che in estate si colora di viola e regala atmosfere sorprendenti. È qui che anche quest’anno torna “Lavandissima“: dal 19 al 21 giugno l’appuntamento è a Cascina Costanza, una piccola realtà agricola di Godiasco Salice Terme che ha trasformato la passione per la lavanda in una delle esperienze più suggestive dell’inizio estate lombardo.

Il cuore dell’evento è il campo (accessibile liberamente) coltivato con oltre 5.000 piante di lavanda officinale, curate direttamente dalla proprietaria, che negli anni ha riportato in vita la storica azienda agricola di famiglia. Tra filari in fiore, tramonti sulle colline e profumi che ricordano il Sud della Francia, i visitatori possono passeggiare liberamente nel campo, rilassarsi sull’erba, partecipare a serate con musica dal vivo e DJ set e assaporare i prodotti del territorio nei punti ristoro dedicati e godere di una vista suggestiva dalla terrazza.

Festa della Lavanda al Lavandeto di Assisi (PG)

Tra le colline umbre, con il profilo di Assisi sullo sfondo, sorge uno dei luoghi più iconici d’Italia per ammirare la fioritura della lavanda. È il Lavandeto di Assisi, un grande giardino botanico dedicato alle piante aromatiche che ogni estate si trasforma in un mare di sfumature viola e accoglie una delle manifestazioni più amate dagli appassionati di natura e fotografia: la Festa della Lavanda 2026 a Castelnuovo di Assisi, giunta alla 17ª edizione.

Segnatevi queste date: 13–14, 20–21, 27–28 giugno e 4–5 luglio 2026. Dalle 10:00 alle 19:00, si possono visitare il giardino e i campi in fiore (per accedervi è richiesto l’acquisto di un mazzetto di lavanda, mentre i bambini fino a 10 anni entrano gratuitamente), ma non solo. Se passeggiare tra i filari profumati è già un’esperienza speciale, il Lavandeto di Assisi offre qualcosa in più: visite guidate, dimostrazioni di distillazione della lavanda, laboratori artigianali e percorsi tra piante aromatiche e officinali. Durante la festa non mancano mercatini con prodotti a base di lavanda, mentre nei fine settimana l’atmosfera si arricchisce con picnic tra i campi e serate di musica dal vivo.

I Giorni della Lavanda a Santa Luce (PI)

Tra le dolci colline della provincia di Pisa, dove vigneti, borghi e campi coltivati disegnano uno dei paesaggi più affascinanti della Toscana, torna l’evento “I Giorni della Lavanda“, che celebra la fioritura nei Colli Pisani. Più che un singolo festival, si tratta di un percorso esperienziale che coinvolge Santa Luce, Castellina Marittima, Orciano Pisano e altri piccoli centri del territorio.

Per oltre un mese, dal 6 giugno al 12 luglio 2026, i visitatori possono passeggiare tra i campi in fiore, partecipare a degustazioni di prodotti tipici e biologici, concedersi picnic e aperitivi tra le distese viola oppure esplorare il territorio con trekking, passeggiate guidate ed escursioni in e-bike. Non mancano eventi musicali, attività dedicate al benessere e iniziative che coinvolgono i borghi, decorati a tema per celebrare uno dei momenti più suggestivi dell’anno.

A rendere speciale l’esperienza è il coinvolgimento delle aziende agricole, degli agriturismi e dei produttori locali, che aprono le proprie attività al pubblico offrendo un’immersione autentica tra i profumi della lavanda e i sapori delle colline pisane.

Fioritura della lavanda a Sale San Giovanni (CN)

Tra le colline dell’Alta Langa, Sale San Giovanni è pronto a trasformarsi ancora una volta in una piccola “Provenza piemontese”. L’edizione 2026 della fioritura della lavanda si svolge dal 20 giugno al 12 luglio, quando il borgo e i suoi dintorni offrono uno dei paesaggi più scenografici del Piemonte.

Il territorio ospita coltivazioni biologiche di lavanda ed erbe aromatiche come salvia, camomilla, issopo e altre officinali, distribuite su circa 25 ettari. I campi sono visitabili tramite una rete di sentieri segnalati e percorribili liberamente tutti i giorni, a piedi o in bicicletta, con itinerari adatti sia alle famiglie sia agli escursionisti.

Nei weekend è previsto un piccolo contributo volontario, che include un braccialetto e l’accesso alle visite guidate del borgo e delle sue chiese storiche. Tra gli appuntamenti principali spicca la fiera “Non Solo Erbe”, in programma il 27 e 28 giugno, dedicata alle piante officinali e ai prodotti locali.