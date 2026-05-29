Svelate le migliori spiagge d’Europa del 2026: nella nuova top 10 spicca un’italiana

Nella nuova classifica che svela meraviglie assolute emerge anche una perla italiana: è poco conosciuta, ma merita il premio

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Svelate le migliori spiagge d’Europa del 2026: nella nuova top 10 spicca un’italiana
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Panoramica sulla splendida Praia de Monte Clérigo in Portogallo

Dalle calette nascoste timidamente tra la macchia mediterranea alle lunghe distese di sabbia dorata e finissima, le spiagge europee regalano il mix perfetto tra avventura, relax, acque cristalline e tramonti che sembrano dipinti. A svelare la top 10 di quelle che più di altre sapranno conquistare il cuore degli viaggiatori quest’estate è stato il team di European Best Destinations, che ha appena svelato le spiagge più belle d’Europa del 2026.

Tra centinaia di località balneari in tutto il continente, ne sono state selezionate circa 10 per ogni Paese e valutate in base a criteri come bellezza naturale, qualità dell’acqua, accessibilità, atmosfera, servizi e tutela ambientale. Le 30 spiagge con il punteggio più alto sono poi state votate da una giuria internazionale di viaggiatori e appassionati di turismo: nella top 10 spicca anche una perla italiana ancora poco conosciuta.

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