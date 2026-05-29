Tra centinaia di località balneari in tutto il continente, ne sono state selezionate circa 10 per ogni Paese e valutate in base a criteri come bellezza naturale, qualità dell’acqua, accessibilità, atmosfera, servizi e tutela ambientale. Le 30 spiagge con il punteggio più alto sono poi state votate da una giuria internazionale di viaggiatori e appassionati di turismo: nella top 10 spicca anche una perla italiana ancora poco conosciuta.

Dalle calette nascoste timidamente tra la macchia mediterranea alle lunghe distese di sabbia dorata e finissima, le spiagge europee regalano il mix perfetto tra avventura, relax, acque cristalline e tramonti che sembrano dipinti. A svelare la top 10 di quelle che più di altre sapranno conquistare il cuore degli viaggiatori quest’estate è stato il team di European Best Destinations , che ha appena svelato le spiagge più belle d’Europa del 2026.

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La spiaggia più bella d'Europa nel 2026

Ad aggiudicarsi il primo gradino del podio delle spiagge più belle d'Europa, secondo gli European Best Destinations, è Praia de Monte Clérigo, vicino ad Aljezur (Portogallo). Inserita nel Parco Naturale protetto dell'Alentejo sudoccidentale e della Costa Vicentina, è stata premiata per il suo perfetto equilibrio tra natura incontaminata, atmosfera rilassata e turismo discreto, lontano dalle località più affollate dell’Algarve.

Affacciata sull’Atlantico, Monte Clérigo conquista con le sue scogliere dorate, la lunga distesa di sabbia chiara e i sentieri panoramici che permettono di ammirarla dall’alto. Meta sempre più amata da surfisti, escursionisti e viaggiatori in cerca di ritmi lenti, è celebre anche per i tramonti spettacolari che al calare del sole tingono la costa di sfumature rosate e dorate. Si raggiunge facilmente dall’aeroporto di Faro, distante circa un’ora e mezza d’auto.

La spiaggia italiana in classifica

A spiccare nella top 10 delle spiagge più belle d'Europa 2026 è anche l'italiana spiaggia di Bogliasco, borgo incantevole della Riviera Ligure vicino a Genova (circa 15 km): definita come "un'incantevole spiaggia di ciottoli incastonata in un pittoresco villaggio di pescatori, che offre acque cristalline e un'atmosfera rilassante", la spiaggia presenta bar e ristoranti nelle vicinanze ed è adatta alle famiglie e a chi cerca una piacevole esperienza al mare tra relax e pace assoluta.

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A rendere speciale la spiaggia di Bogliasco non sono soltanto il mare trasparente e i servizi che offre, ma soprattutto l’atmosfera autentica che ancora si respira tra le case color pastello affacciate sull’acqua dove galleggiano le piccole barche dei pescatori. A differenza di altre località più celebri e affollate della Riviera, Bogliasco conserva dimensioni raccolte e un ritmo molto più rilassato. Inoltre, è facilmente raggiungibile da Genova anche in treno, caratteristica che la rende perfetta per una gita estiva senza allontanarsi troppo dalla città.

La top 10 completa

Al secondo posto si classifica Voutoumi Beach, sull’isola greca di Antipaxos: una spiaggia selvaggia raggiungibile solo in barca e senza stabilimenti balneari, famosa per le acque turchesi, i ciottoli bianchi e l’atmosfera incontaminata immersa nel verde.

Sul terzo gradino del podio troviamo Fteri Beach a Cefalonia (vicino al villaggio di Zola), già premiata quest'anno tra le 50 spiagge più belle del mondo (World's 50 Best Beaches). Appartata e scenografica, conquista con scogliere candide, ciottoli bianchi e mare color smeraldo, raggiungibile solo via mare o tramite un trekking panoramico.

Al quarto posto si piazza poi Elafonissi Beach, sulla costa sud-occidentale di Creta, celebre per la sua sabbia rosata e i bassi fondali cristallini che la rendono perfetta anche per le famiglie. Dopo l'italiana Bogliasco, al 6° posto c'è Cala Mesquida, sulla costa nord-orientale di Maiorca: una lunga distesa di sabbia bianca e finissima circondata da dune e colline verdi, con acque turchesi e servizi.

Più selvaggia e spettacolare è invece Kvalvika Beach, nelle isole Lofoten in Norvegia, che conquista il settimo posto: una spiaggia remota raggiungibile solo dopo un trekking tra montagne, dove la sabbia dorata incontra acque gelide color smeraldo.

All'ottavo posto troviamo Rovinia Beach, sulla costa occidentale di Corfù, una caletta di ciottoli immersa nella vegetazione e raggiungibile soltanto a piedi o in barca. Nona classificata è Kaputaş Beach, sulla costa mediterranea della Turchia, famosa per la sua insenatura stretta tra alte scogliere e per il mare turchese raggiungibile attraverso una lunga scalinata panoramica.

Chiude infine la classifica Paleokastritsa Beach, ancora a Corfù: un susseguirsi di baie e piccole spiagge dalle acque trasparenti, considerate tra le più belle dell'isola greca, perfette per snorkeling, escursioni in barca e tramonti memorabili sul Mar Ionio.

Di seguito riportiamo la top 10 completa: