Isole di Thymena, Šipan e Martana: i luoghi che hanno fatto sognare questo mese

Dalle isole più tranquille e poco conosciute, passando per le spiagge più belle d'Europa, ecco i luoghi che hanno conquistato i lettori di SiViaggia a maggio

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Francesca Pasini

Content writer & Travel Expert

Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

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Isole di Thymena, Šipan e Martana: i luoghi che hanno fatto sognare questo mese
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La meravigliosa Fteri Beach a Cefalonia, in Grecia

L’estate è ormai alle porte e la voglia di partire cresce di giorno in giorno: il mese di maggio ci ha già trasportato verso mete da sogno e luoghi carichi di fascino ancora lontani dai riflettori. Dalle spiagge appena incoronate tra le più belle del continente (dove spiccano ben 9 italiane) alle isole segrete del Mediterraneo, passando per castelli che hanno ispirato Versailles e angoli d’Italia avvolti da leggende di fantasmi, abbiamo raccolto le mete che più hanno catturato l’attenzione dei nostri lettori nell’ultimo mese.

Ciò che emerge è un forte interesse per luoghi autentici, capaci di sorprendere e ispirare nuovi viaggi tra mare cristallino, natura e piccoli tesori da segnare sulla mappa delle mete da provare quest’anno.

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