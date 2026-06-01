Mentre c’è chi ancora non ha pianificato le vacanze di quest’estate c’è chi guarda avanti, molto avanti: Volotea ha già aperto le vendite per la stagione primavera estate 2027 con 60.000 voli attivi dal 18 marzo al 30 ottobre e circa 10,5 milioni di posti disponibili.
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Volotea apre le tratte dell’estate 2027
La compagnia spagnola, specializzata nelle rotte tra piccole e medie città europee, ha annunciato l’apertura ufficiale delle vendite con largo anticipo rispetto alle abitudini del settore. L’obiettivo dichiarato è permettere ai passeggeri di pianificare per tempo, approfittando di tariffe più convenienti e di una scelta più ampia di fasce orarie.
Il network copre 23 scali italiani e raggiunge isole mediterranee, città d’arte e destinazioni gastronomiche in tutta Europa. Sardegna, Sicilia e Grecia per chi vuole il mare. Barcellona, Madrid, Firenze e Venezia per i city break. Napoli, Palermo e Bordeaux per chi mette la cucina al centro del viaggio.
Per i già iscritti al programma fedeltà Megavolotea ci sono agevolazioni dedicate e offerte esclusive. Il sistema con accumulo punti conta già 800.000 membri in Europa e i numeri sono sinonimo di una fidelizzazione che cresce sempre più.
Valeria Rebast, International Marketer Director di Volotea ha spiegato che l’apertura anticipata serve a fornire ai clienti la possibilità di organizzare i viaggi in anticipo con tariffe più convenienti e un’offerta pensata per rispondere alla domanda di piccole fughe da weekend e city break europei.
Le mete da prenotare subito
Se l’apertura anticipata delle vendite ha un senso, è proprio questo: entrare prima sulla destinazione giusta, prima che i prezzi salgano e i posti migliori spariscano. Qualche idea concreta su cosa vale la pena guardare.
Per chi cerca isole fuori dai circuiti più battuti, Lampedusa e Pantelleria restano due mete difficili da raggiungere se si aspetta troppo: voli limitati, alta domanda. Stessa logica per Olbia, porta d’accesso alla Costa Smeralda e al nord della Sardegna, dove le sistemazioni si esauriscono in anticipo ogni stagione.
Sul fronte greco, due opzioni molto diverse tra loro. Atene funziona bene sia a maggio che a ottobre, fuori dalla calura estiva: Acropoli, mercato della Monastiraki, quartiere di Psiri. Salonicco è una scelta più insolita, ideale per chi vuole la Grecia senza i percorsi classici: ottima scena gastronomica, lungomare, storia che non finisce.
Sempre in Spagna, Murcia è una delle destinazioni meno esplorate dell’entroterra iberico: meno turismo di massa, cucina di livello, clima favorevole quasi tutto l’anno. Brest, in Bretagna, è l’opposto climatico ma altrettanto interessante: costa atlantica, forza del paesaggio, atmosfera da città di mare vera.
Da Napoli partono invece alcune delle rotte greche più richieste dell’estate. Zante, Creta, Santorini e Cefalonia sono destinazioni che si vendono velocemente, e chi parte dal Sud Italia sa bene che trovare un volo diretto a un prezzo decente, a poche settimane dalla partenza, è praticamente un’impresa. Vale la pena muoversi ora.
Le vendite sono già aperte sul sito ufficiale e non è troppo presto per iniziare a sognare la prossima estate… i posti migliori e i prezzi più competitivi potrebbero esaurirsi, quindi meglio muoversi con anticipo.