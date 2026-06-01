Per l'80esimo anniversario della Repubblica, gli italiani sono invitati a riscoprire l’immenso patrimonio culturale, attraversando secoli di storia, arte e bellezza

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Vista sullo splendido Giardino di Boboli a Firenze

Chi non avesse proprio idea di come passare il martedì della Festa della Repubblica, non ha da temere, soprattutto se è in crisi momentanea perché il meteo di molte città prevede piogge e temporali. Come annunciato dal Ministero della Cultura, infatti, martedì 2 giugno i musei, i monumenti e i parchi archeologici statali apriranno le proprie porte senza alcun costo d’ingresso, permettendo a residenti e viaggiatori di vivere un autentico viaggio tra arte, storia e paesaggi straordinari.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario effettuare una prenotazione anticipata. L’iniziativa assume un valore ancora più significativo nel 2026, anno in cui ricorre l’ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, offrendo l’opportunità di celebrare questa ricorrenza attraverso il patrimonio culturale nazionale. Dalle grandi città d’arte ai siti archeologici immersi nella natura, la scelta è ampia e capace di soddisfare ogni interesse, dalle collezioni rinascimentali ai tesori dell’antichità romana, in ogni regione del nostro Paese (tutte le aperture sono consultabili sul sito del Ministero della Cultura).

Le aperture imperdibili nel Nord Italia

Tra le mete più richieste di questa giornata gratis all’insegna della cultura figura senza dubbio il celebre Cenacolo Vinciano di Milano, custode dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, uno dei capolavori più ammirati al mondo. Sempre nel capoluogo lombardo sarà possibile visitare gratuitamente la Pinacoteca di Brera e Palazzo Citterio, recentemente entrato a far parte del percorso espositivo della Grande Brera.

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In Friuli Venezia Giulia, in occasione del 2 giugno, il fascino del mare incontra la storia al Castello di Miramare, una delle residenze più suggestive d’Italia, affacciata sul Golfo di Trieste e circondata da un magnifico parco storico.

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In Veneto, Venezia propone l’ingresso gratuito al Museo d’Arte Orientale e al Palazzo Grimani, mentre chi desidera esplorare luoghi meno conosciuti potrà scegliere il Museo nazionale di archeologia del mare o il Museo archeologico nazionale Concordiese.

L’Emilia-Romagna offre invece la possibilità di visitare gratuitamente la Galleria Estense e il magnifico Palazzo Ducale di Sassuolo, due autentici gioielli dell’arte e dell’architettura estense.

Dal Centro al Sud, grandi capolavori e archeologia

Roma si conferma una delle protagoniste assolute della giornata. Saranno accessibili gratuitamente luoghi simbolo come il Pantheon, Castel Sant’Angelo, le Terme di Caracalla e il Parco Archeologico dell’Appia Antica. Non mancheranno inoltre importanti musei come la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea e il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

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In Toscana sarà una giornata ideale per scoprire gratuitamente alcuni dei luoghi più emblematici del Paese, dagli Uffizi alla Galleria dell’Accademia di Firenze, passando per il Giardino di Boboli e il complesso monumentale di Palazzo Pitti.

Scendendo verso il Sud, spiccano la maestosa Reggia di Caserta, il Parco archeologico di Ercolano, il Museo e Real Bosco di Capodimonte e il Palazzo Reale di Napoli. In Puglia, tra le aperture più attese figura Castel del Monte, capolavoro federiciano e patrimonio Unesco, mentre in Calabria sarà possibile visitare gratuitamente il celebre Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i Bronzi di Riace.