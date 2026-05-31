I viaggi in treno riscuotono sempre più successo e ora arriva anche il collegamento diretto tra le perle del Salento e la frenetica Napoli, una novità entusiasmante

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa Il Frecciarossa a Napoli Afragola

Viaggiare tra due delle regioni più gettonate, decantate e straordinarie del Sud Italia sta per diventare ancora più semplice. A partire da luglio 2026 debutta infatti il nuovo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli, una novità destinata a migliorare i collegamenti tra Puglia e Campania e a rendere più comodi gli spostamenti sia per i residenti, che per chi viaggia per turismo.

Dalle spiagge dorate del Salento ai vicoli pittoreschi e chiassosi di Napoli, passando per città ricche di storia e cultura enogastronomica come Bari, Barletta, Foggia e Benevento, il nuovo servizio permette di attraversare una parte importante del Mezzogiorno senza dover effettuare cambi di treno. Una soluzione che punta a valorizzare due territori sempre più apprezzati dai viaggiatori italiani e internazionali, facilitando la scoperta di destinazioni che custodiscono alcuni dei paesaggi, dei borghi e delle tradizioni culinarie più interessanti del Paese.

Il nuovo Frecciarossa Lecce-Napoli

Il nuovo collegamento diretto effettuato da Trenitalia unirà Lecce e Napoli con fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola. Il primo viaggio partirà l’1 luglio da Lecce alle 18.10, mentre la prima corsa da Napoli Centrale è prevista il 2 luglio alle 6.45. I biglietti sono già disponibili all’acquisto presso i canali ufficiali di Trenitalia e i rivenditori autorizzati. La novità più importante però è proprio l’assenza di cambi lungo il percorso. Fino ad oggi, infatti, per molti viaggiatori era necessario effettuare almeno una coincidenza per raggiungere Napoli dal Salento o da alcune città pugliesi.

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I tempi di percorrenza da luglio risulteranno particolarmente interessanti: Napoli sarà raggiungibile da Bari in circa tre ore e mezza e da Lecce in circa cinque ore. Un miglioramento reso possibile anche grazie all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, che contribuisce a rendere più efficienti i collegamenti ferroviari nel Sud Italia. Si tratta inoltre di un primo passo verso un futuro ancora più rapido (o almeno questa è la speranza!). L’avanzamento dei lavori della nuova linea ad alta velocità e alta capacità Napoli-Bari consentirà infatti ulteriori riduzioni dei tempi di viaggio nei prossimi anni.

Il Sud Italia in treno

L’arrivo del Frecciarossa diretto rappresenta anche una buona notizia per il turismo, soprattutto quello più moderno che guarda con attenzione alla sostenibilità e ai viaggi cosiddetti “slow”. Da una parte il Salento, con località emblematiche come Lecce, Otranto e Gallipoli e dall’altra Napoli, porta d’accesso alla Costiera Amalfitana, alle isole del Golfo e ai tesori archeologici della Campania.

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Il nuovo collegamento rende più semplice organizzare itinerari che uniscono mare, cultura, gastronomia e città d’arte senza la necessità di utilizzare l’auto. Anche le fermate intermedie offrono spunti considerevoli per chi desidera esplorare il territorio: Bari con il suo centro storico affacciato sull’Adriatico, Barletta con il suo patrimonio monumentale, Foggia come porta del Gargano e Benevento, una delle città più accattivanti dell’entroterra campano. Una novità, dunque, che va oltre il semplice trasporto ferroviario e che contribuisce a rendere il Sud Italia sempre più connesso, accessibile e facile da esplorare, offrendo nuove opportunità a chi desidera viaggiare lentamente e godersi il percorso tanto quanto la destinazione.