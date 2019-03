Chianalea, un villaggio di pescatori in cui vivere la Calabria più autentica

editato in: da

È il più antico borgo di Scilla, Chianalea. Ed è soprannominato, quest’angolo di Calabria, la Venezia del Sud.

Le case di Chianalea sono costruite direttamente sugli scogli, e sono separate da viuzze strette che scendono fino al Mar Tirreno e che – viste dall’alto – sembrano un po’ i canali veneziani. Un’atmosfera magica, che le è valsa l’ingresso tra i Borghi più Belli d’Italia.

Se Scilla è una rinomata località turistica della provincia di Reggio Calabria, Chianalea è il suo cuore più autentico. Anzi, è il cuore autentico dell’intera regione. È un piccolo villaggio di pescatori, che ancora vive dell’antica attività della pesca e che il turismo non ha intaccato. Passeggiando per i suoi vicoletti, non è difficile incontrare i pescatori che costruiscono le loro reti da pesca, che riparano le barche o che si apprestano a partire per il mare.

Sembrano sfidare la forza del mare, le case di Chianalea. E sono proprio le onde, a fare da sottofondo musicale al borgo. E le barche, che sono poi le vere case. Ecco dunque che è proprio da queste, che deve iniziare una visita al villaggio: da Scaro Alaggio, laddove vengono ancorate al riparo dalle onde. Qui, Palazzo Scategna ha un doppio ordine di balconi in pietra squadrata disposti su tre piani mentre – lì vicino – Villa Zagari è un bell’edificio in stile eclettico.

A Chianalea il tempo pare essersi fermato. Per davvero. Le fontane e le chiese, le viuzze e le case, rimandano tutte ai tempi andati. E creano un’atmosfera di grande bellezza, vegliata dal castello di Ruffo. Un castello costruito a scopo a militare, poi trasformato in residenza dal conte Paolo Ruffo che – nel 1532 – subentrò ai precedenti signori. Salire sino alla rocca significa godere di un panorama straordinario sulle Isole Eolie e sulla costa siciliana.

Si viene per ammirare la bellezza, a Chianalea. Per scoprire un lato autentico della Calabria e dell’Italia, per fare immersioni subacquee, trekking, pesca, attività balneari. Per godere di un’atmosfera magica, e per conoscere tutto il fascino di questa piccola Venezia del Sud.