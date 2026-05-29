La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.
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L’estate europea ha un’energia unica, specialmente quando si scelgono mete capaci di unire una grandiosa storia millenaria alla vivacità della vita all’aria aperta. Che si tratti di passeggiare lungo maestosi fiumi, perdersi tra festival musicali e parchi reali, o scoprire oasi urbane inaspettate, ci sono città che sanno dare il meglio di sé proprio nei mesi più caldi. Budapest, Cracovia e Londra sono l’esempio perfetto di questa combinazione: tre capitali della cultura (storiche o attuali) che a giugno e nei mesi estivi si accendono di eventi, rooftop bar e giardini segreti pronti da esplorare.
Il momento perfetto per pianificare questa fuga estiva è adesso, approfittando della nuova promozione flash di WizzAir. Solo prenotando entro la mezzanotte di oggi, 29 maggio 2026, potrete usufruire di uno sconto fino al 15% per volare verso la vostra prossima avventura nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 12 luglio 2026.
Mettete in valigia gli occhiali da sole e la crema solare: queste sono le mete imperdibili che vi consigliamo di raggiungere nelle prossime settimane!
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Da Bari a Budapest
D'estate, Budapest si contraddistingue per la sua atmosfera vibrante: divisa dal Danubio, la capitale unisce il fascino collinare di Buda e l'energia di Pest.
Per ammirarla da una prospettiva unica, basta salire sullo storico tram 2 per un viaggio panoramico lungo il fiume oppure, grazie alle temperature perfette di giugno, godersi il tramonto da un rooftop bar o dalla Cittadella, riaperta dopo ben sei anni di restauri, sul monte Gellért. Le giornate calde sono perfette anche per esplorare l'Isola Margherita, una grandiosa oasi verde ideale per i picnic, prima di rigenerarsi nelle celebri terme storiche della città.
Il cuore culturale, invece, pulsa tra i vicoli acciottolati che portano al Bastione dei Pescatori e al Palazzo Reale, ma anche nei caffè storici come il New York Café, dove rivive l'eleganza della Belle Époque.
Da Genova a Cracovia
L'estate accende anche Cracovia di un'energia travolgente: le giornate lunghissime e le notti calde danno il via a una vivace stagione di festival ed eventi all'aperto che animano ogni angolo. Il cuore pulsante è la Piazza del Mercato, la più grande piazza medievale d'Europa, sotto la quale si nasconde l'affascinante museo sotterraneo Rynek Underground.
Per sfuggire alla calura estiva, i locali amano rilassarsi lungo il fiume Vistola, perfetto per una corsa mattutina o una crociera al tramonto, oppure rinfrescarsi tra le piscine e i moli in legno del parco di Zakrzówek, una splendida laguna turchese nata da una ex cava di calcare. Non può mancare una visita alla collina di Wawel, simbolo dell'orgoglio polacco, con il suo maestoso Castello Rinascimentale e la Cattedrale.
Da Torino a Londra
Giugno è senza dubbio uno dei mesi migliori per vivere Londra al massimo del suo splendore. Accanto alle tappe classiche e imperdibili come scattare una foto al Big Ben, esplorare la maestosa Abbazia di Westminster o fare shopping a Covent Garden, la capitale britannica si accende di un'energia estiva travolgente, offrendo eventi unici che possono arricchire di esperienze il vostro viaggio.
Il mese inaugura la stagione dei grandi festival musicali e all'aperto, oltre all'attesissimo ritorno di eventi di respiro internazionale come il SXSW London. Per un'esperienza davvero insolita, non perdete i fine settimana dedicati all'apertura dei giardini segreti della città, normalmente chiusi al pubblico, o una serata speciale all'Open Air Theatre immerso nel verde. Tra i tavoli all'aperto dei pub, l'entusiasmo che precede il torneo di Wimbledon e le calde serate nei parchi reali, giugno vi farà scoprire il lato più particolare di Londra.