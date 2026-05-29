L’estate europea ha un’energia unica, specialmente quando si scelgono mete capaci di unire una grandiosa storia millenaria alla vivacità della vita all’aria aperta. Che si tratti di passeggiare lungo maestosi fiumi, perdersi tra festival musicali e parchi reali, o scoprire oasi urbane inaspettate, ci sono città che sanno dare il meglio di sé proprio nei mesi più caldi. Budapest, Cracovia e Londra sono l’esempio perfetto di questa combinazione: tre capitali della cultura (storiche o attuali) che a giugno e nei mesi estivi si accendono di eventi, rooftop bar e giardini segreti pronti da esplorare.

Il momento perfetto per pianificare questa fuga estiva è adesso, approfittando della nuova promozione flash di WizzAir. Solo prenotando entro la mezzanotte di oggi, 29 maggio 2026, potrete usufruire di uno sconto fino al 15% per volare verso la vostra prossima avventura nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 12 luglio 2026.

Mettete in valigia gli occhiali da sole e la crema solare: queste sono le mete imperdibili che vi consigliamo di raggiungere nelle prossime settimane!