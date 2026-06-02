Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Ufficio Stampa Piazza Sordello a Mantova

Siete pronti a ballare? E non solo “in Puglia”, come dice Caparezza, perché l’estate 2026 si preannuncia ricca di eventi musicali, persino tra le montagne del Trentino! Dai grandi palchi urbani alle piazze storiche, dai borghi medievali fino alle vette alpine, il Paese si trasforma in una rete continua di eventi che si distribuiscono lungo tutta la stagione, costruendo una geografia culturale fluida e trasversale.

Ogni festival diventa un punto di accesso a un territorio, ogni territorio un palcoscenico: ecco una selezione degli appuntamenti musicali da non perdere in questa estate italiana 2026.

I festival musicali al Nord Italia

Nel Nord Italia la stagione 2026 si apre con una forte componente ibrida, tra musica, cultura e format itineranti. Il Monferrato On Stage (23 maggio – 29 agosto) rappresenta uno dei modelli più completi di festival diffuso: una rassegna itinerante che attraversa il Monferrato tra Torino, Asti e Alessandria, unendo concerti e valorizzazione enogastronomica. La programmazione attraversa generazioni e generi, con artisti come Modena City Ramblers, Bobo Rondelli, Ensi, Dutch Nazari, Selton, Simona Molinari, Beba, Rino Gaetano Band, Julian Oliver Mazzariello e molti altri, costruendo un dialogo tra musica e identità locale.

La Milanesiana (24 maggio – 22 luglio), ideata da Elisabetta Sgarbi, continua a rappresentare uno dei format culturali più trasversali in Italia. La rassegna unisce letteratura, filosofia, scienza, cinema e musica, con un approccio itinerante che nel 2026 coinvolge anche luoghi simbolici come il carcere di San Vittore e l’Humanitas di Milano. Tra gli ospiti figurano Park Chan-Wook, Art Spiegelman, Laura Morante, Cristiana Capotondi e Rita Pavone.

Sul fronte dei grandi eventi live, il Parco della Musica di Milano (Segrate, 15 giugno – settembre) si consolida come una delle principali venue internazionali della stagione, ospitando artisti come Halsey, Pixies, Lorde, TLC, Caparezza, Hollywood Vampires e molti altri protagonisti della scena globale.

A Legnano, il Rugby Sound Festival (2 – 18 luglio, Isola del Castello) celebra la sua 25esima edizione come uno degli appuntamenti più trasversali del Nord Italia, con una lineup che include Salmo, Subsonica, Madame, Elio e le Storie Tese, Finley, Teenage Dream e altri nomi della scena italiana contemporanea.

A Bergamo, il Lazzaretto Estate 2026 (19 giugno – 25 luglio) conferma la sua natura multidisciplinare tra musica, teatro e comicità con Arisa, Loredana Bertè, Negrita, Fatoumata Diawara, Max Angioni, Enrico Brignano, Dardust, Rondò Veneziano, Stefano Nazzi e altri appuntamenti tra musica e spettacolo.

In Emilia-Romagna, il Sequoie Music Park (Bologna, giugno – luglio) porta una delle programmazioni più internazionali del Nord con Interpol, IDLES, Mac DeMarco, Caparezza, Subsonica, Morad e Tony Pitony, mentre il Pulse of Gaia (RCF Arena, luglio) amplia ulteriormente la dimensione globale con The Chainsmokers, Swedish House Mafia, Ozuna, Nicky Jam, Rita Ora e altri headliner internazionali. Sempre Emilia, il Festival Musica Bella (26 giugno, Montechiarugolo) nasce come omaggio alla scrittura musicale e a Gianni Bella, combinando contest e spettacolo dal vivo in un borgo medievale che diventa palcoscenico.

In Liguria, la proposta si articola su due livelli complementari. Da un lato il La Spezia Estate Festival (1 luglio – 16 agosto), che attraversa teatro, musica e comicità con artisti come Paolo Cevoli, Max Angioni, Roberto Mercadini, Filippo Caccamo, Max Pisu, Paolo Ruffini e altri protagonisti della scena live italiana. Dall’altro il Festival Internazionale del Jazz della Spezia (8 luglio – 4 agosto), giunto alla sua 58esima edizione, che conferma il ruolo della città come riferimento storico per il jazz in Italia ed Europa.

Inoltre, un asse sempre più centrale del calendario 2026 è quello dei festival legati alla natura e alla dimensione esperienziale. Il caso più rappresentativo è I Suoni delle Dolomiti (24 agosto – 3 ottobre), un progetto unico nel panorama europeo che trasforma le Dolomiti trentine in un palcoscenico diffuso a cielo aperto. Un festival in cui la musica si intreccia con cammino, silenzio, paesaggio e sostenibilità, con un programma di 18 appuntamenti in quota e una forte attenzione all’accessibilità e all’inclusione.

Ana Carla Maza

Nel medesimo territorio, il Trento Live Fest (28 – 30 agosto e 4 – 6 settembre) rappresenta la declinazione urbana della scena trentina, con artisti come Negramaro, Madame, Emma, Gemitaiz, Fulminacci, Venerus, Luca Carboni, Ditonellapiaga e altri protagonisti della musica italiana contemporanea.

Il Nord si completa con due grandi contenitori culturali: il Mantova Summer Festival nelle location di Esedra di Palazzo Te e Piazza Sordello (luglio – settembre), con una lineup estesa che include Pet Shop Boys, Jethro Tull, LP, Wilco, Coez, Mannarino, Caparezza, Gianni Morandi, Luca Carboni, Enrico Brignano, Max Angioni, Paolo Ruffini e altri spettacoli tra musica e teatro e Astimusica (Asti, 5 – 21 luglio), che ospita Giorgia, Fiorella Mannoia, OneRepublic, Anastacia, Pooh, Litfiba e altri protagonisti della scena nazionale e internazionale.

La musica e i festival del Centro

Nel Centro Italia la dimensione dei festival si fa più narrativa e legata al territorio, con eventi che si inseriscono in contesti storici e urbani più intimi.

Nel cuore dell’Umbria, Evanland (25 – 26 luglio, Rocca Maggiore di Assisi) rappresenta una proposta unica nel panorama nazionale: un festival dedicato all’evoluzione personale, alla consapevolezza e alla crescita interiore, che unisce incontri, musica e momenti di riflessione in uno dei luoghi simbolo della spiritualità italiana.

In Abruzzo, il Transumare Fest (Roseto degli Abruzzi, 19 – 22 agosto) rappresenta una delle proposte più interessanti dell’estate 2026 per chi cerca un festival che vada oltre la musica. Il tema scelto per questa terza edizione è La Metamorfosi, sviluppato attraverso quattro giornate di concerti sul lungomare adriatico con artisti come Giorgio Poi, MACE, Tutti Fenomeni, Dutch Nazari, faccianuvola e The Egyptian Lover. Accanto alla programmazione musicale trovano spazio trekking, degustazioni, laboratori, progetti dedicati all’accessibilità culturale e iniziative di sostenibilità che hanno portato il festival a ottenere la certificazione Plastic Free 2026, rafforzando il legame tra esperienza artistica e valorizzazione del territorio.

Ufficio Stampa

Sempre in Abruzzo, il Festival del Saltarello (9 luglio, Giulianova) celebra le tradizioni popolari e il folklore internazionale con la partecipazione di Goran Bregović e la sua Wedding & Funeral Orchestra, creando un dialogo tra culture e linguaggi musicali.

I festival musicali di Sud Italia e Isole

Nel Sud Italia e nelle isole la stagione 2026 si caratterizza per una forte energia urbana e per la centralità di spazi rigenerati e location costiere. A Napoli, il Platinum Plus Real Hip Hop Culture Festival (21 giugno, Ex Base NATO) riporta al centro la cultura hip hop con DJ Premier, M.O.P. e Redman, affiancando musica, writing, breaking e freestyle in un format che unisce performance e comunità. Sempre a Napoli, l’Alien Sound Festival (4 – 5 luglio, Ex Base NATO) rafforza la vocazione internazionale della città con un focus su latin urban ed elettronica, ospitando artisti come Ozuna, Anuel e Gordo.

In Sardegna, l’Alguer Summer Festival (25 luglio – 23 agosto, Alghero) trasforma l’Anfiteatro Ivan Graziani in una venue panoramica sul Mediterraneo, consolidando il rapporto tra musica e paesaggio.