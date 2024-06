Cosa vedere a Propriano: spiagge fatate e misteriosi menhir

Fonte: iStock La vista del porto di Propriano, con yacht lussuosi e piccole navi di pescatori

Spiagge da favola, borghi montani e siti archeologici ricchi di mistero: Propriano è un centro cittadino vivace, con un caratteristico porticciolo turistico. Si tratta di una piccola città costiera della Corsica sud-occidentale, che si trova nei pressi del golfo di Valinco e poco più a nord di Sartene. A metà strada tra le due principali città dell’isola Ajaccio, a nord, e Bonifacio, a sud, Propriano rappresenta il mix perfetto tra spiagge colorate e calette magnifiche e una macchia mediterranea verdeggiante, dove gli amanti dello sport possono praticare qualsiasi tipo di sport e chi è in cerca di relax può trovare riposo.

Alla scoperta della storia di Propriano

La storia della città di Propriano è piuttosto recente. Gli abitanti di questa cittadina discendono da comunità greche, pisane e turche. Come molte città della Corsica, infatti, Propriano è stata oggetto di numerose invasioni negli anni, tra cui quelle dei Vandali nel lontano quinto secolo e dei Saraceni nell’ottavo secolo. Gran parte degli edifici di Propriano risalgono agli inizi del diciannovesimo secolo, quando qui vennero costruito il porto e le strade di collegamento tra le principali città dell’isola della Corsica Ajaccio e Bonifacio e che permise lo sviluppo della zona urbana.

Anche se la stessa posizione era stata precedentemente occupata dai Romani e dai Greci, alcuni resti della città antica sono ancora intatti e in piedi. Sono state infatti scoperte le rovine di due chiese, la più antica risalente forse all’epoca dei Vandali, che testimoniano il processo di cristianizzazione molto avanzato in Corsica considerando il periodo storico. La chiesa più piccola venne costruita posteriormente in sostituzione di quella più antica. È stata trovata anche una necropoli risalente, presumibilmente, al periodo appena dopo l’invasione dei Vandali.

Monumenti e attrazioni storiche, cosa vedere a Propriano

Il monumento più importante della città di Propriano è la chiesa di Notre Dame de la Misericorde, che fu ostruita nel 1864, con le sue campane e la statua per le processioni, oltre che la presenza della cappella di Sainte Marie. Nelle vicinanze di Propriano, ad appena 20 minuti di auto, si trova il Bagno di Caldane. Si tratta di vere e proprie terme naturali, un sito dove è per i visitatori è possibile fare un bagno all’interno di acque solforose dalle proprietà terapeutiche, che sgorgano a una temperatura di 38°C, ideale per momenti di relax e benessere.

Siti archeologici: il misterioso Filitosa

Nelle vicinanze di Propriano, non si può perdere il sito di Filitosa, uno dei siti preistorici più affascinanti dell’intero Mediterraneo. , Filitosa risale a circa 8000 anni fa ed è situato nella valle del Taravo, a Sollacaro, pochi chilometri più a nord di Propriano. Il sito fu scoperto nel 1946, con gli scavi che iniziarono diversi anni dopo e che portarono alla luce una magnifica serie di menhir preistorici e statue in granito scolpite con rappresentazioni umane, per ragioni ancora non del tutto chiarite da storici e studiosi. Le pietre sono disposte attorno ad un grande monumento centrale, forse come tentativo di allontanare gli invasori in quell’epoca. Questo luogo suggestivo offre una finestra unica sul passato e sulla cultura megalitica dell’isola di Corsica e del suo popolo.

Il porticciolo ed il centro città

Il porticciolo di Propriano è un’affascinante combinazione di yacht esclusivi e barche da pesca più modeste, che creano un mix unico fra modernità e lusso e tradizione locale. Il porto turistico ed il porto commerciale sono situati nel cuore della città e offrono alcuni dei migliori scorci cittadini, che i visitatori non possono assolutamente non amare. Il centro di Propriano è in gran parte formato da una lunga strada principale, piacevole da percorrere, con le sue case tradizionali, oggi occupate anche da negozi di lusso, caffè e bar.

Spiagge da sogno nei pressi di Propriano

Propriano è rinomata per le sue spiagge spettacolari, che attraggono turisti non solo dall’Europa, ma da tutto il mondo. Tra le più belle spiagge si trova la Plage de Lido, una spiaggia situata a un chilometro dalla città, che offre una distesa di sabbia bianca e fine soprattutto bagnata da acque turchesi e limpide. Altre spiagge incantevoli includono Porto Pollo, Taravo, Baracci, Capu Laurozu e Campomoro. Ogni spiaggia ha il suo fascino unico e naturale, che spazia da calette appartate a lunghe distese sabbiose, perfette per una giornata di relax o per praticare sport acquatici.

Attività all’aria aperta

Le gite in barca e la pesca sono alcune delle attività principali che si possono svolgere a Propriano e su tutta l’isola della Corsica. Gli appassionati di sport estremi, ad esempio, possono scegliere di andare in quad o lanciarsi col paracadute, mentre chi preferisce un ritmo più tranquillo ed è alla ricerca di relax, può optare per escursioni a piedi o in bicicletta attraverso i sentieri della macchia mediterranea, che caratterizzano il paesaggio dell’isola.

Escursioni nei dintorni

Non lontano da Propriano, si trova il borgo di Sartene, un piccolo villaggio pittoresco, caratterizzato da un’incantevole rete di vecchie strade e viste panoramiche sulla città e sul mare. Sartene, con la sua lunga storia di pirateria e banditismo, è diventata oggi un importante centro turistico di montagna, con i suoi edifici costruiti utilizzando la roccia della collina sulla quale sono stati edificati. La piazza centrale di Sartene, cuore turistico del borgo, ospita il palazzo del governatore e la chiesa di Sainte Marie.

Più a sud di Propriano, poi, si trova l’affascinante città vecchia di Sant’Anna dall’atmosfera unica, le sue case antiche collegate da archi, portici, vicoli e rocce.

Campomoro: un’oasi di bellezza

Infine, nelle vicinanze di Propriano, si trova il famoso villaggio di Campomoro, con la sua bellissima spiaggia ed un ambiente incantevole. Campomoro è uno dei luoghi più amati da tutti i visitatori della Corsica, grazie alla sua atmosfera rilassata e alla bellezza naturale che lo circonda. La spiaggia di Campomoro è ideale per chi ama nuotare, fare snorkeling o semplicemente desidera rilassarsi al sole, circondati da un paesaggio unico e mozzafiato.

Propriano è una destinazione caratterizzata da spiagge paradisiache, antiche rovine, porticcioli animati e tranquilli borghi montani e queste caratteristiche rendono ogni angolo della città ricco di storia ed invita i visitatori a scoprire la magia della Corsica.

Scoprire la meravigliosa Corsica è sicuramente una delle scelte migliori da fare per chi è alla ricerca di una meta diversa e che possa far scoprire l’autenticità di piccoli villaggi e tradizioni locali. Partire proprio dalla città di Propriano potrebbe essere la giusta occasione per scoprire questa fantastica terra nel cuore del Mediterraneo.