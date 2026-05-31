Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

iStock L'Aeroporto di Milano Bergamo

Dal sedile di un aereo alla sella di una e-bike, è un attimo: forse non tutti lo sanno ancora, ma il primo scalo a livello europeo ad essere riconosciuto come bike friendly è italiano e ora permette anche di noleggiare comode bici elettriche per andare alla scoperta dello splendido territorio in cui è immerso.

Si tratta dell’aeroporto di Milano Bergamo, situato a Orio al Serio, che segue una filosofia molto semplice: l’esperienza di viaggio non si conclude scendendo dall’aereo, ma continua sulle due ruote verso la Città Alta di Bergamo e altri luoghi sorprendenti nei dintorni.

Il primo noleggio e-bike in aeroporto

È nato il primo servizio di noleggio di biciclette elettriche premium attivato all’interno di un’aerostazione italiana e promette di far vivere un’esperienza autentica, sostenibile e fuori dall’ordinario a coloro che vorranno provarla. Si chiama NextBG e mette a disposizione nello scalo bergamasco (che negli ultimi mesi si è rifatto il look) 25 e-bike di ultima generazione, tra cui modelli e-MTB premium dotati di numerosi comfort e disponibili in diverse varianti.

Ma il vero punto forte di questa novità è la proposta cicloturistica: oltre a noleggiare la bici a pedalata assistita (perciò adatta a tutti), si possono vivere alcune esperienze guidate con tour speciali che fanno scoprire le bellezze del territorio. Alcuni esempi? La gita a Città Alta di 4 ore comprensiva di guida cicloturistica, o da mezza giornata che include il pranzo tipico bergamasco, oppure la pedalata guidata tra le vigne del Moscato di Scanzo o fino al Castello di Malpaga, con opzione visita guidata, degustazione e pranzo. Nuove esperienze saranno aggiunte nelle prossime settimane.

Un’occasione perfetta per unire il viaggio all’attività fisica all’aria aperta, esplorando in modo più autentico e sostenibile Bergamo e i suoi paesaggi.

Ufficio Stampa

Perché Milano Bergamo è il primo scalo bike friendly

La novità del noleggio bici elettriche in aeroporto si inserisce nel più ampio progetto che vede lo scalo di Orio al Serio come protagonista di una vera e propria rivoluzione legata alla mobilità sostenibile già messa in atto, che ha portato all’ottenimento nel 2021 della Certificazione Cycle Friendly Employers, e nel 2024 al raggiungimento del livello Gold per la mobilità sostenibile.

L’obiettivo è semplice: fare in modo che la bicicletta diventi parte integrante dell’esperienza di viaggio. Non solo per i dipendenti dell’aeroporto, ma anche per i passeggeri che arrivano a Bergamo e desiderano continuare a esplorare il territorio in modo sostenibile, combinando diversi mezzi di trasporto senza rinunciare alla libertà di muoversi su due ruote.

Innanzitutto, all’interno del terminal è stato predisposto un percorso dedicato per i passeggeri che viaggiano con la propria bicicletta, realizzando una Bike Room attrezzata con tutto il necessario per il montaggio e la manutenzione.

Inoltre, dal terminal si può accedere alla ciclovia che costeggia l’intero perimetro aeroportuale e che collega lo scalo alla città di Bergamo e alle principali direttrici nazionali e internazionali, rendendo possibile un viaggio su due ruote sicuro e comodo: si può raggiungere quindi la Ciclovia Bergamo-Brescia, inaugurata in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2023, la Ciclovia Musica nel Vento, la Ciclovia AIDA e la Ciclovia del Sole.

Presto Orio al Serio beneficerà anche della nuova connessione ferroviaria, che darà un ulteriore impulso alla mobilità: in questo modo i turisti che raggiungono lo scalo in treno potranno scegliere di noleggiare una bici per scoprire i borghi e le tradizioni gastronomiche del territorio.