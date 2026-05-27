iStock Panorama di Bilbao al tramonto

Organizzare un city break in Spagna questa estate sarà ancora più semplice grazie alla promozione Vueling dedicata ai voli verso alcune delle città più amate d’Europa. Sul portale delle offerte della compagnia aerea è possibile trovare tariffe vantaggiose per partire dall’Italia e raggiungere mete perfette per un weekend o una breve vacanza tra cultura, cucina tipica e frizzante vita notturna. La promozione Vueling permette di prenotare voli diretti con sconti fino al 20%.

La Spagna continua a essere una delle destinazioni più richieste dai turisti italiani grazie alla varietà delle sue città. Inoltre, i collegamenti frequenti e la breve durata dei voli rendono queste mete perfette anche per un city break di pochi giorni.

Le offerte, disponibili sul sito Vueling, possono essere acquistate (tramite l’app mobile o direttamente sul sito ufficiale) fino al 31 maggio 2026 per voli dal 22 giugno al 30 settembre 2026.

Madrid, il cuore pulsante della Spagna

Madrid è una delle capitali europee più vivaci e affascinanti, ideale per un city break all’insegna della cultura e del divertimento. La città conquista i viaggiatori con i suoi viali immensi, le piazze ricche di fascino e i famosissimi musei come il Prado, il Reina Sofía e il Thyssen-Bornemisza. Passeggiare nella zona di Puerta del Sol, cuore pulsante della città, o nel quartiere La Latina, in pieno centro, permette di vivere l’atmosfera autentica della capitale spagnola, tra locali tipici e tapas bar sempre pieni di gente.

Visitando Madrid durante l’estate si può approfittare delle lunghe giornate per scoprire anche i parchi cittadini come il Retiro, perfetto per rilassarsi dopo una giornata tra shopping e visite culturali o per praticare sport. La città offre inoltre una vita notturna molto attiva, con rooftop panoramici dove gustare un drink con vista e locali aperti fino a tarda notte.

Grazie alla promo Vueling è possibile volare da Roma a Madrid l’11 luglio a partire da 68,36 euro.

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Barcellona, la metropoli cosmopolita

Barcellona è una delle città più amate per un city break in Spagna grazie al perfetto mix tra spiagge, arte e divertimento. Le opere di Gaudí, come la Sagrada Família, il Park Güell e la Casa Batlló, rappresentano alcune delle attrazioni più visitate dai turisti provenienti da tutto il mondo. Anche una semplice passeggiata lungo la scenografica Rambla o un giro nel quartiere Gotico permette di respirare il fascino cosmopolita della città catalana.

Visitando la città durante il mese di agosto si può anche combinare cultura e relax sul mare. Le spiagge cittadine, come la Barceloneta, facilmente raggiungibili dal centro, sono perfette per concedersi qualche ora di sole dopo aver visitato musei, mercati storici e locali tipici.

Con la promo Vueling si può volare da Bologna a Barcellona il 21 agosto a partire da 47,99 euro.

Bilbao, la capitale dell’arte e dell’avanguardia

Bilbao è una destinazione sempre più apprezzata per un city break diverso dal solito. Situata nei Paesi Baschi, la città unisce architettura moderna e tradizione gastronomica, offrendo un’esperienza autentica lontana dalle mete più famose della Spagna. Simbolo della città è il Museo Guggenheim, capace di attirare visitatori da tutta Europa grazie alla sua struttura futuristica.

Oltre all’arte contemporanea, Bilbao conquista per la qualità della cucina. I celebri pintxos, serviti nei bar del centro storico, regalano un viaggio tra le delizie della tradizione basca. Passeggiare lungo il fiume Nervión o visitare il Casco Viejo permette inoltre di scoprire il volto più autentico della città.

La promo Vueling propone voli da Napoli a Bilbao l’8 settembre a partire da 54,14 euro.