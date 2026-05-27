Sul lago Maggiore ci sono splendidi castelli che raccontano una storia fatta di architettura, marmi e giardini, ma ci sono anche quelli che hanno fatto parlare di sé per il loro proprietario. Proprio come il castello Pellegrini di Stresa, posseduto da Gianfranco Ferrè e oggi tornato in vendita a un prezzo da capogiro, pronto a conquistare il mercato luxury.

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Il castello di Ferré e il suo progetto

Gianfranco Ferré acquistò la proprietà dalla Fondazione Pellegrini nei primi anni Duemila. Già possedeva Villa Vignolo, la dimora confinante, e il suo piano era chiaro: fare del Castello Pellegrini un relais di lusso sul lago, capace di accogliere la clientela internazionale della maison. Un luogo coerente con quella sua cifra estetica che gli era valsa il soprannome di "architetto della moda". Aveva guidato la direzione artistica di Christian Dior dal 1989 al 1996, era una delle figure centrali del Made in Italy nel mondo. Sapeva riconoscere uno spazio con carattere.

Ma nel 2007, pochi mesi dopo l'acquisto, Ferré morì. Il progetto rimase incompiuto, la proprietà sospesa in un limbo tra quello che era e quello che avrebbe dovuto diventare.

Oggi il castello porta ancora il suo nome nell'immaginario collettivo, anche se formalmente si chiama Pellegrini. E oggi, quasi vent'anni dopo la sua scomparsa, torna al centro dell'attenzione internazionale.

Com’è fatto il castello di Ferré

La struttura sul lago Maggiore da oltre 1.000 metri quadrati è in stile neoclassico ed è stata costruita nei primi anni del Novecento. Presenta una pianta simmetrica distribuita su 3 livelli con una torre quadrata centrale e 2 più piccole laterali.

La facciata che guarda il lago mescola elementi neomedievali con loggiati ad arco e dettagli in marmo di Baveno. Dentro, una scalinata monumentale in marmo bianco di Carrara porta al piano nobile, dove gli ambienti di rappresentanza si aprono sulla vista del lago.

Alla proprietà principale si aggiungono una dependance e un cottage rustico, che permettono di gestire gli spazi in modo articolato, separando ospitalità privata, alloggi per lo staff e funzioni accessorie.

Il parco è uno degli elementi più rari. Circa 12.000 metri quadrati terrazzati su tre livelli, concepito secondo la tradizione romantica dei grandi giardini lacustri italiani. Ci sono scalinate, tre grotte in rocaille con statue mitologiche, piccoli corsi d'acqua, punti panoramici. La vegetazione storica include libocedri, magnolie, palme, canfore, liriodendri, e poi ortensie, azalee, camelie.

Ma il dettaglio che fa la differenza è la spiaggia privata: interamente di proprietà, non soggetta a concessione demaniale.

Lionard Luxury Real Estate

Quanto costa il castello di Ferré in vendita

Il prezzo del castello di Ferré in vendita è di 5.800.000 euro e la trattativa viene gestita dalla Lionard Luxury Real Estate che ha già messo in vetrina la splendida proprietà.

Dove si trova

Il Castello Pellegrini si trova a pochi minuti dalle Isole Borromee e dal centro di Stresa, in posizione dominante sul lago.Il Ministero della Cultura ha dichiarato la proprietà bene culturale, riconoscendone l'alto valore storico e architettonico. Un vincolo che protegge, ma che aggiunge anche peso specifico a qualunque trattativa.

Stresa non è una location qualunque; da diversi è una delle destinazioni simbolo della villeggiatura aristocratica europea. Hemingway ci ambientò alcune delle pagine più note di Addio alle armi. Oggi vive una nuova stagione di interesse nel segmento luxury, sia nel real estate che nell'hospitality.