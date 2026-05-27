Il castello di Ferrè è in vendita: il gioiello sul lago Maggiore ha un prezzo da capogiro

Posseduto dallo stilista Gianfranco Ferrè, il castello Pellegrini sul lago Maggiore è in vendita: il gioiello di Stresa entra nel mercato luxury

Foto di Angelica Losi

Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Il castello di Ferrè è in vendita: il gioiello sul lago Maggiore ha un prezzo da capogiro
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Il Castello Pellegrini di Ferré è in vendita: quanto costa

Sul lago Maggiore ci sono splendidi castelli che raccontano una storia fatta di architettura, marmi e giardini, ma ci sono anche quelli che hanno fatto parlare di sé per il loro proprietario. Proprio come il castello Pellegrini di Stresa, posseduto da Gianfranco Ferrè e oggi tornato in vendita a un prezzo da capogiro, pronto a conquistare il mercato luxury.

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