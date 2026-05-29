I trend di ricerca su Google parlano chiaro: i viaggi-avventura sono sempre più cercati online. Ecco dove andare tra camping, safari e road trip

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock La strada della celebre California Highway 1

Il turismo avventura non è più un segmento di nicchia riservato agli appassionati estremi. I dati dei Travel Trends 2026 di Google raccontano una trasformazione profonda nel modo in cui sempre più italiani scelgono di viaggiare: meno resort, più zaino in spalla; meno voli diretti verso destinazioni inflazionate, più itinerari costruiti tappa per tappa, a piedi, in van o su un fuoristrada nei parchi naturali africani.

Google ha condiviso in esclusiva con SiViaggia gli insight sulle ricerche online degli ultimi mesi. Il quadro che emerge è quello di un viaggiatore che non si accontenta di guardare il mondo dalla finestra di un hotel, ma vuole abitarlo, attraversarlo, sentirlo sotto i piedi. L’Adventure Travel, nelle sue forme più diverse, ne è la risposta più diretta.

I dati dell’Adventure Travel 2026

È un vero e proprio trend: i dati dei Travel trends di Google 2026 condivisi in esclusiva con SiViaggia sull’Adventure Travel segnano un +130% confrontati con quelli di 90 giorni fa. All’interno, alcune tipologie specifiche hanno segnato crescite particolarmente rilevanti. I road trip guidano la classifica con un +150%, un dato che trova conferma anche nelle query più cercate: come organizzare un viaggio in camper, come calcolare il prezzo di un viaggio in auto, itinerari in van per mete come il Lago di Braies o la Normandia.

Il campeggio ha quasi raddoppiato il proprio volume di ricerche (+80%), mentre il backpacking segna un +40%. Anche il glamping tiene il passo con un +30%, confermando che l’avventura si declina su più livelli di comfort. Chiude il quadro il safari, un’esperienza in crescita del +20%: meno appariscente in termini percentuali, ma comunque in espansione, e con un pubblico sempre più attento a soluzioni sostenibili e itinerari fuori dai circuiti classici.

La curiosità? La proposta viene scelta anche per il Family Travel: sono tante le famiglie con bambini che, per motivi economici e il desiderio di stare all’aperto, scelgono questa tipologia di vacanza.

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Le tendenze Adventure Travel e le mete dove praticarle

Ma quali sono le tendenze dei viaggi-avventura più significative e le mete dove praticarle? Se il 150% in più delle ricerche parla di road trip, il re indiscusso di questo tipo di esperienza è l’on the road degli Stati Uniti che tocca l’imperdibile Route 66 (che quest’anno compie 100 anni), lo Utah dei Mighty Five e la California Highway 1.

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Ma la tendenza si allarga: la Patagonia cilena e argentina attraggono chi cerca paesaggi estremi e strade sterrate, mentre in Europa sono i Balcani ad attirare l’attenzione con itinerari tra Bosnia, Montenegro e Albania.

Per i viaggi zaino in spalla il Sud-Est Asiatico guida il trend con Vietnam e Cambogia in prima linea, ma c’è anche chi ne approfitta per fare un viaggio avventura nel Caucaso tra Georgia, Armenia e Azerbaijan. Questo trend va a braccetto con il Budget Travelling, cioè con l’idea di partire senza spendere troppo.

Camping e glamping sotto le stelle? Tra chi ricerca la natura selvaggia e chi vuole il contatto con l’ambiente, ma senza rinunciare al comfort, c’è l’imbarazzo della scelta anche in Italia. Tra le opzioni top le Dolomiti, dove si trovano splendide strutture ricettive specializzate. Spostandosi all’estero, invece, sono le tented lodge nei parchi africani a conquistare.

Il safari è un sogno, basti pensare che molti lo scelgono come viaggio di nozze e le ricerche crescono soprattutto per Kenya e Tanzania ma l’interesse si sta dirottando anche verso il Botswana.