Un’offerta flash come non si vedeva da tanto: la nuova promozione easyJet ci fa sognare per le vacanze estive in Italia con uno sconto del 15% su tantissime mete … ma solo fino al 28 maggio . Ci sono poche ore e pochi posti disponibili per poter volare a queste tariffe così convenienti. Le date di partenza coprono tutta la stagione estiva e non mancano occasioni nei weekend!

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Da Milano Malpensa a Lampedusa

Da Milano Malpensa si raggiunge un gioiello: l’isola di Lampedusa con voli a meno di 26 euro.

Il centro di Lampedusa è piccolo, non eccessivamente rumoroso, con un porto che vale una serata. Ma chi vuole esplorarla può noleggiare un motorino e girare l'isola in un giorno: Cala Croce, Cala Guitgia, il Faro di Capo Grecale con il panorama sull'Africa che in certi giorni sembra quasi a portata di mano. Lampedusa non è Sicilia, anche se amministrativamente ci appartiene. È un posto a sé.

La spiaggia dei Conigli è il nome che torna in tutte le classifiche delle spiagge più belle del Mediterraneo, e non è un caso. L'acqua è di un turchese quasi fastidiosamente perfetto, la sabbia bianca e fine, e d'estate l'area diventa anche zona di nidificazione per le tartarughe Caretta caretta. La spiaggia è protetta, l'accesso è contingentato: vale la pena informarsi prima di arrivare.

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Da Napoli a Olbia

Da Napoli partono i voli per la Sardegna: una vacanza a Olbia e dintorni? Un vero sogno che costa meno di 24 euro.

Chi arriva da Napoli e vuole spingersi oltre il mare della Costa Smeralda può prendere la strada verso l'interno: la Gallura è un territorio di graniti rosa, ginepri e silenzi. I nuraghi sono ovunque, e molti sono visitabili senza file né biglietti. La Sardegna interna è ancora uno di quei posti che riesce a sorprendere.

A pochi chilometri dai resort di lusso ci sono spiagge accessibili e straordinarie: Capriccioli, Romazzino, Liscia Ruja. Più a nord, verso Santa Teresa Gallura, il paesaggio cambia e le acque diventano ancora più selvagge. Le Bocche di Bonifacio, lo stretto tra Sardegna e Corsica, sono un'area marina protetta che vale una gita in barca.

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Da Milano Linate a Brindisi

Da Milano Linate il collegamento per Brindisi è la soluzione più pratica per raggiungere il Salento, i voli partono da meno di 36 euro.

Le spiagge della zona sono famose per un motivo: il mare cambia colore dipendendo dal lato della penisola su cui vi trovate. Il lato adriatico, con le calette rocciose di Torre dell'Orso e Baia dei Turchi, è più contenuto e ideale per chi ama fare snorkeling. Il lato ionico, invece, con Porto Cesareo e Punta della Suina, ha le acque piatte e trasparenti che sembrano tropicali per stare in Italia.

La bellezza del Salento supera le spiagge: da non perdere Lecce e il suo barocco e il borgo di Otranto che con la cattedrale normanna merita una visita serale. La cucina local è imperdibile, anche con il caldo. Dal rustico alla pittula, senza contare primi piatti a base di pesce e l’irresistibile pasticciotto.