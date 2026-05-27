Vacanze italiane nelle mete di mare più belle, si parte con l’offerta easyJet

Le migliori mete di mare sono pronte per le vacanze italiane e con la nuova offerta easyJet i voli hanno un prezzo imbattibile

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Angelica Losi

Content writer & Travel Expert

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

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Vacanze italiane nelle mete di mare più belle, si parte con l’offerta easyJet
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Voli scontati offerta easyJet per Lampedusa

Un’offerta flash come non si vedeva da tanto: la nuova promozione easyJet ci fa sognare per le vacanze estive in Italia con uno sconto del 15% su tantissime mete… ma solo fino al 28 maggio. Ci sono poche ore e pochi posti disponibili per poter volare a queste tariffe così convenienti. Le date di partenza coprono tutta la stagione estiva e non mancano occasioni nei weekend!

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