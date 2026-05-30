Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Panorama di Ginevra

Cambiare Paese nel 2026 non è più solo un’esperienza avventurosa o una fantasia da “nuova vita altrove” perché espatriare è un concetto ormai romanticizzato. È diventato un vero esercizio di progettazione personale: carriera, benessere mentale, costo della vita, sicurezza, futuro dei figli. L’Immigration Index 2026 è una classifica globale che prova a rispondere a una domanda sempre più attuale: dove conviene davvero vivere oggi, se si riparte da zero? La risposta non è così scontata.

L’indice analizza 82 Paesi attraverso 34 metriche diverse: salari medi, potere d’acquisto, sanità, sicurezza, qualità dell’aria, istruzione, politiche familiari e perfino felicità percepita. Il risultato è un’analisi approfondita del mondo reale, quello in cui si incastrano desideri e ostacoli. Dietro ogni spostamento c’è sempre lo stesso pattern: ricerca di stabilità, bisogno di tempo, desiderio di spazio mentale. Ma, soprattutto, l’idea che vivere meglio non significhi per forza vivere più lontano, ma vivere più allineati e migliorare il proprio quotidiano.

I 5 Paesi più “immigrant friendly” del 2026

Nel podio del 2026 emergono destinazioni che funzionano come veri ecosistemi di vita, dove lavoro, servizi e qualità quotidiana si incastrano con equilibrio. Prima assoluta è la Svizzera, con stipendi tra i più alti al mondo, sicurezza elevata e sistema sanitario di eccellenza. È il modello “alta performance e alta qualità”, ma con costo della vita impegnativo, da non sottovalutare.

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Al secondo posto, l’Islanda: sicurezza quasi totale, natura dominante e forte welfare. Un Paese piccolo, ma con un senso di comunità molto forte, accogliente anche per le famiglie con bambini. Sempre al podio, ma terzo, c’è il Lussemburgo: redditi elevati, infrastrutture efficienti e posizione strategica in Europa. Perfetto per chi cerca stabilità e mobilità internazionale.

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Voliamo lontani, perché il quarto posto se lo guadagna l’Australia con il suo lifestyle più “aperto” che conquista soprattutto le fasce più giovani, esperienze outdoor e multiculturalità. Qui il concetto di equilibrio vita-lavoro è molto concreto ed è per questo che fa gola alla Gen Z. Al quinto posto, più vicina, la Germania: economia solida, forte tutela dei lavoratori e grandi opportunità professionali nelle città più dinamiche come Berlino e Amburgo.

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Questi cinque Paesi rappresentano tre modelli diversi: l’eccellenza economica (Svizzera e Lussemburgo), il welfare nordico (Islanda) e il modello opportunità-stile di vita (Australia e Germania).

Di seguito, ecco la classifica completa:

1. Svizzera

2. Islanda

3. Lussemburgo

4. Australia

5. Germania

6. Irlanda

7. Stati Uniti

8. Danimarca

9. Norvegia

10. Spagna

11. Finlandia

12. Paesi Bassi

13. Nuova Zelanda

14. Canada

15. Regno Unito

16. Austria

17. Belgio

18. Singapore

19. Giappone

20. Corea del Sud

21. Portogallo

22. Italia

23. Francia

24. Malta

25. Emirati Arabi Uniti

26. Arabia Saudita

27. Qatar

28. Cina

29. India

30. Brasile

31. Messico

32. Thailandia

33. Malaysia

34. Vietnam

35. Indonesia

36. Filippine

37. Turchia

38. Sudafrica

39. Egitto

40. Marocco

41. Colombia

42. Argentina

43. Cile

44. Perù

45. Bangladesh

46. Sri Lanka

47. Nepal

48. Pakistan

49. Giordania

50. Kuwait

Cosa racconta ancora l’Immigration Index

Scorrendo la classifica completa emergono altri segnali interessanti. Paesi come la Spagna entrano stabilmente tra i primi 10 grazie a un mix apprezzato e raro: clima, costo della vita più accessibile rispetto al Nord Europa e politiche familiari sempre più strutturate. Non è un caso che proprio la Spagna risulti tra le più forti per chi si trasferisce con figli.

Un altro trend è la solidità dei Paesi nordici, con Danimarca e Norvegia che restano benchmark globali per welfare, sicurezza e felicità percepita. Qui il valore non è solo economico, ma soprattutto sociale: tempo libero, fiducia nelle istituzioni, equilibrio psicologico. Allo stesso tempo, economie come gli Stati Uniti (un tempo il sogno di tutti) continuano ad attrarre per dinamismo e opportunità, ma con una forte disuguaglianza interna nei costi della vita. L’accesso al “sogno americano” oggi è molto più selettivo rispetto al passato.

Infine, un dato trasversale: la migrazione moderna è sempre meno definitiva. Si parla più spesso di “mobilità lunga” che di espatrio permanente. Le persone non cercano solo un Paese migliore, ma un sistema di vita sostenibile nel lungo periodo. E questo cambia tutto, dalla scelta della destinazione alla definizione stessa di casa.