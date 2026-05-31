Da Nord a Sud, anche per chi non ha ancora pianificato il ponte, il rischio noia è scarso: tanti eventi culturali, sagre enogastronomiche e musei statali aperti

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock La bandiera italiana sventola su Piazza Venezia a Roma

Gli italiani amano “i ponti”, ma non quelli in ferro e cemento, come si potrebbe pensare… Quelli delle vacanze! E, non a caso, il ponte del 2 giugno è uno di quei momenti dell’anno che arrivano a inaugurare la bella stagione, proprio ora che mezza Italia sta già sentendo temperature da estate piena. Non tutti però sono pronti, c’è chi ha organizzato tutto mesi fa e chi, invece, si ritrova a pochi giorni dalla partenza a cercare ispirazione. Meno male, dunque, che non serve prendere un aereo e volare per km solo per vivere un fine settimana speciale, anzi, a volte il divertimento è più vicino di quel che si possa pensare.

Tra aperture straordinarie, mostre, rievocazioni storiche, musei a tariffa ridotta, escursioni e festival gastronomici, l’Italia ha tantissime opportunità per concedersi una pausa di inizio estate. Dal fascino delle dimore storiche lombarde ai percorsi culturali tra Torino e Varese, passando per l’Emilia-Romagna della fotografia e le esperienze sul mare di Genova, ecco alcune delle idee più interessanti per organizzare un ponte del 2 giugno last minute.

Tuffo nell’Ottocento a Villa Arconati

Per chi sogna atmosfere da romanzo storico ed è un fan di Bridgerton, Villa Arconati, sontuosa dimora alle porte di Milano, propone un evento in grado di trasportare i visitatori indietro nel tempo. Domenica 31 maggio torna infatti “Rose di Maggio”, il Gran Ballo Ottocentesco organizzato nell’ambito del progetto Il Filo della Storia.

Ufficio Stampa

Nella splendida Sala da Ballo della villa e nei giardini storici si esibiranno circa sessanta danzatori in abiti d’epoca che daranno vita a promenade e coreografie ispirate al periodo risorgimentale. Un’occasione originale per visitare una delle più affascinanti ville di delizia lombarde e immergersi nell’eleganza del XIX secolo.

Musei e grandi mostre a Torino

Chi desidera dedicare il ponte all’arte può approfittare dell’apertura straordinaria dei principali musei torinesi. GAM, MAO e Palazzo Madama resteranno aperti anche nei giorni festivi e il 2 giugno offriranno l’ingresso a tariffa ridotta alle collezioni permanenti e alle esposizioni temporanee.

iStock

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano anche la mostra dell’artista giapponese Chiharu Shiota al MAO, le esposizioni dedicate al Novecento alla GAM e i percorsi culturali ospitati da Palazzo Madama. Un itinerario ideale per chi vuole trascorrere una giornata tra arte contemporanea, storia e suggestioni internazionali.

Gita al Sacro Monte di Varese

Il ponte può trasformarsi anche in un viaggio tra spiritualità, panorami e tesori poco conosciuti. Il 2 giugno il Sacro Monte di Varese amplia gli orari di apertura della Casa Museo Pogliaghi, del Museo Baroffio e della Cripta del Santuario, con visite guidate comprese nel prezzo del biglietto.

Ufficio Stampa

La vera sorpresa è la Casa Museo Pogliaghi, una dimora eclettica che custodisce oltre 1.500 opere d’arte provenienti da tutto il mondo, tra reperti archeologici, collezioni orientali e il modello originale della celebre porta del Duomo di Milano. Il tutto lungo uno dei percorsi patrimonio Unesco più suggestivi della Lombardia.

Fotografie d’Emilia-Romagna

Per gli appassionati di fotografia, il ponte del 2 giugno offre una straordinaria occasione per attraversare l’Emilia-Romagna seguendo un vero e proprio itinerario culturale (persino in bicicletta!). A Ravenna infatti ha appena aperto la nuova galleria permanente dedicata a Paolo Roversi, uno dei fotografi italiani più celebri al mondo.

iStock

Bologna ospita invece importanti esposizioni dedicate a Saul Leiter, Ruth Orkin, Frida Kahlo e Agnès Varda. A Reggio Emilia continuano le mostre di Fotografia Europea, mentre Ferrara celebra Vasco Rossi attraverso gli scatti di Guido Harari.

All’Acquario di Genova

Chi viaggia con bambini o semplicemente ama il mare può puntare su Genova e sulle iniziative speciali del suo rinomato Acquario. Tra le esperienze più entusiasmanti c’è CrocierAcquario, che abbina la visita alla struttura a un’escursione in battello nel Santuario Pelagos alla ricerca di delfini e cetacei. Non mancano poi visite guidate dietro le quinte, incontri ravvicinati con pinguini e delfini e la nuova area dedicata al Mediterraneo profondo, nata in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche. Per le famiglie, infine, la visita può essere completata con una tappa alla Città dei Bambini e dei Ragazzi, il primo experience museum italiano dedicato ai cinque sensi.

Ufficio Stampa

Sagre, street food e festival da Nord a Sud

Per molti il vero viaggio passa dal cibo – e come biasimarli! Durante il ponte del 2 giugno, da Nord a Sud, tornano alcune delle manifestazioni gastronomiche più amate della stagione. In Lombardia si possono trovare eventi dedicati allo street food e alle cucine internazionali, mentre tra Emilia-Romagna, Toscana e Sud Italia si susseguono sagre dedicate ai prodotti tipici locali, soprattutto, in questo periodo alle ciliegie (come la Sagra di Vignola).

Tra gli appuntamenti più originali spicca l’Asian Street Food Festival di Monza, in programma dal 29 maggio al 2 giugno nei Boschetti Reali, lo storico parco che affianca la Villa Reale. Per cinque giorni il festival propone un vero viaggio gastronomico attraverso l’Asia, con food truck dedicati a Giappone, Corea, Cina, Thailandia e Vietnam, oltre a spettacoli, musica, workshop e attività culturali a ingresso gratuito. La location si trova lungo la Passeggiata Eugenio di Beauharnais, nel cuore dei Boschetti Reali, uno degli angoli più eleganti e verdi della città.

Milano e i suoi eventi

Chi resta a Milano può scegliere eventi in un calendario particolarmente ricco tra cultura, musica e appuntamenti all’aria aperta. Il centro meneghino si anima con le celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica, visite gratuite in alcuni luoghi istituzionali e numerosi eventi diffusi tra piazze e quartieri.

Tra le idee più interessanti ci sono le mostre temporanee, i concerti open air, gli eventi alla Darsena e all’Idroscalo e i mercati dedicati all’artigianato e al design. Chi preferisce una giornata culturale può approfittare anche delle aperture straordinarie e degli ingressi gratuiti previsti in diversi musei statali il 2 giugno.

Roma, Frecce Tricolori e musei gratuiti

Per chi si trova nella Capitale, il 2 giugno rappresenta uno dei momenti più suggestivi dell’anno. Le celebrazioni per la Festa della Repubblica animeranno il centro storico con la tradizionale parata militare e il passaggio delle Frecce Tricolori sopra i cieli di Roma. A rendere ancora più interessante la giornata sarà l’apertura gratuita di numerosi musei statali e siti archeologici, dal Pantheon a Castel Sant’Angelo, passando per Palazzo Barberini, la Galleria Corsini e il Parco Archeologico dell’Appia Antica.