Se vi siete mai chiesti cosa significhi vivere come la famiglia reale , adesso avete l’occasione ideale per scoprirlo. Per celebrare il centenario della nascita di Elisabetta II, Re Carlo ha infatti dato il via libera all’apertura al pubblico della suite personale della defunta regina nel Palazzo di Holyroodhouse , la residenza scozzese ufficiale della corona a Edimburgo.

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Uno sguardo inedito sulla vita privata della regina Elisabetta

Varcare la soglia delle stanze racchiuse dentro le solide mura di Holyroodhouse offre l'emozione di addentrarsi in un mondo rimasto a lungo riservato a pochissimi intimi. Come ha spiegato Richard Williams a Vanity Fair, curatore della Royal Collection, la vera magia della suite situata nell'ala est del palazzo sta nel mostrare i sovrani finalmente "fuori servizio", rivelando le loro abitudini umane e i loro gusti personali lontano dai rigidi protocolli di corte.

A differenza dei monumentali spazi di rappresentanza di Buckingham Palace, qui l’atmosfera è sorprendentemente calda e accogliente, molto più simile a quella di una casa privata che a un palazzo di stato. L’arredamento stesso, impreziosito da pezzi creati da storici ebanisti scozzesi, si mescola a dettagli che raccontano la quotidianità della coppia reale, regalando una prospettiva totalmente nuova su Elisabetta II e sul principe Filippo come persone, prima ancora che come monarchi.

Ogni ambiente conserva intatta l'impronta del loro passaggio e della loro intimità. Nella sala della colazione, dove i due cenavano in privato circondati da imponenti arazzi fiamminghi del Seicento e, poco oltre, dove lo spogliatoio si trasforma in un piccolo archivio di stile e dovere istituzionale, ospitando tre storici outfit indossati dalla sovrana a Edimburgo, tra cui il celebre completo in tweed sfoggiato per il Garden Party del 2017.

Il vero cuore dell'appartamento resta però il salottino, il luogo in cui Elisabetta II esaminava i documenti governativi custoditi nelle iconiche scatole rosse, ma dove trovava anche il tempo di dedicarsi alle proprie passioni. Davanti ai divani, infatti, si trova ancora la televisione posizionata piuttosto in basso che la regina usava per seguire le amate corse dei cavalli, mentre su uno dei cuscini è adagiato un piccolo orsetto di peluche in tartan, il suo preferito, che il personale di servizio faceva trovare sempre nello stesso identico posto a ogni suo arrivo.

Come visitare Holyroodhouse a Edimburgo

I tour, gestiti dal Royal Collection Trust, sono cominciati il 21 maggio e rimarranno disponibili soltanto per cento giorni, con la chiusura delle prenotazioni fissata per il 10 settembre 2026. Per garantire un'atmosfera intima e consentire di apprezzare appieno i dettagli delle stanze, le visite vengono organizzate in piccoli gruppi guidati, con un accesso rigorosamente limitato a un massimo di venticinque partecipanti per ciascuna fascia oraria.

I biglietti sono acquistabili direttamente online e le tariffe partono da 75 sterline: una cifra che include sia l'accesso alla suite di Elisabetta II, sia il classico percorso di visita del palazzo, che copre i monumentali appartamenti di Stato e le storiche stanze legate alla figura di Maria Stuarda.