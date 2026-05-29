Palazzo di Holyroodhouse, Re Carlo apre al pubblico la residenza reale scozzese

Se guardando The Crown avete sempre sognato di esplorare i veri appartamenti privati della regina, fino a settembre avrete la rara possibilità di farlo

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Elena Usai

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La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

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Palazzo di Holyroodhouse, Re Carlo apre al pubblico la residenza reale scozzese
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Il palazzo di Holyroodhouse, residenza ufficiale del sovrano britannico in Scozia

Se vi siete mai chiesti cosa significhi vivere come la famiglia reale, adesso avete l’occasione ideale per scoprirlo. Per celebrare il centenario della nascita di Elisabetta II, Re Carlo ha infatti dato il via libera all’apertura al pubblico della suite personale della defunta regina nel Palazzo di Holyroodhouse, la residenza scozzese ufficiale della corona a Edimburgo.

Per la prima volta in assoluto, i visitatori potranno esplorare le tre stanze dell’ala est dove la monarca risiedeva abitualmente: la sala della colazione, lo spogliatoio e il salottino privato. Oltre all’omaggio storico, l’iniziativa riflette la volontà del nuovo re di ottimizzare le entrate del patrimonio immobiliare di corte, rendendo i palazzi istituzionali più accessibili ai cittadini.

Si tratta di un’opportunità straordinaria per osservare da vicino la dimensione più autentica e quotidiana della regina, scoprendo come scorreva davvero la vita di corte lontano dai riflettori.

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