Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

@Carlo Alberto Alessi Al Porto Antico di Genova si svolge lo Street Food Fest

Il Ponte del 2 giugno è ricco di eventi in tutta Italia, dove il lato gastronomico non manca mai. Dalle fiere alle ricorrenze alle sagre di paese vere e proprie, sono tanto gli appuntamenti. Dalle Cantine Aperte in tutte le regioni, allo street food che anima il Porto Antico di Genova e il Lido di Fano, fino ai rifugi di montagna che propongono le specialità tipiche.

Abbiamo selezionato gli eventi più interessanti dove andare nel lungo weekend che inizia il 29 maggio e che termina il giorno della Festa della Repubblica Italiana.

Cantine Aperte 2026

Sabato 30 e domenica 31 maggio 2026, nelle cantine del Movimento Turismo del Vino di tutta Italia si svolge l’annuale e storico evento dedicato al vino. Non solo degustazioni in cantina però. Molti dei territori circostanti vengono coinvolti con vineyard trekking, percorsi in e-bike tra i filari, mostre, laboratori di pittura con il vino, esperienze di vignaiolo per un giorno, degustazioni alla cieca, party a tema, cene con i produttori, visite nelle grotte, cacce al tesoro e giochi all’aria aperta. Il vino diventa infatti la chiave per entrare in contatto con il suo territorio, la sua cultura e le sue storie. Dalle Alpi al meridione, il filo conduttore è la scoperta lenta del territorio dove il vino dialoga con il paesaggio, la gastronomia locale e le diverse espressioni artistiche. Per conoscere le cantine che aprono le porte durante il weekend e le iniziative basta guardare il sito del Movimento turismo vino.

Artigiano in Fiera – Anteprima d’estate a Milano

Dal 29 maggio al 2 giugno, a Fieramilano Rho, va in scena Anteprima d’estate, cinque giorni dedicati alle eccellenze italiane e non solo. Con la partecipazione di oltre mille artigiani da 50 Paesi, è un evento che valorizza l’incontro diretto con gli artigiani, i territori e le tradizioni più autentiche. Il viaggio immersivo nei quattro padiglioni parte dall’Italia, con un percorso tra tutte le regioni italiane e si apre al mondo, tra i continenti d’Europa, Africa, Asia e America. Un itinerario gastronomico attraversa specialità regionali italiane e cucine dal mondo, ospitate nelle otto Piazze del Gusto tra i vari padiglioni. Dalla Piazza del Gusto “Sapori di Terra e Mare”, a “Cuore italiano: Sole Sapore e Passione”, passando per la piazza dedicata ai sapori di Calabria sino ai “Tesori del Sud: Gusto e Tradizione”. Le tappe gastronomiche proseguono poi oltre i confini nazionali, con un viaggio tra le “Essenze d’Oriente”, con specialità asiatiche, alla vibrante “Paella Fuoco e Fiesta” d’ispirazione europea, dai sapori di “Thailandia preziosa e Sapori indiani”, sino alle atmosfere intense delle “Braci Esotiche & Fiamme Vive” tipiche del Sudamerica.

Genova Street Food Fest a Genova

Da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno 2026 torna al Porto Antico di Genova Street Food Fest che celebra la sua decima edizione. La manifestazione, che si svolge in piazza delle Feste, intreccia gusto, tradizione, creatività e condivisione. Cinque giorni dedicati allo street food in tutte le sue forme, con i ristoratori liguri protagonisti di una proposta gastronomica attenta alla qualità e alla sperimentazione. Dalla serata inaugurale di venerdì fino al giorno della Festa della Repubblica Italiana, il festival anima il Porto Antico sia a pranzo sia a cena, trasformandolo in un ristorante a cielo aperto.

Tivolio a Tivoli (RM)

Dal 29 al 31 maggio 2026, Tivoli ospiterà una nuova edizione di Tivolio, l’evento oleogastronomico che celebra la cultura dell’olivo in tutte le sue declinazioni. Per tre giorni, negli spazi monumentali del Santuario di Ercole Vincitore e di Villa Adriana, patrimonio UNESCO, diventeranno il cuore di un programma di incontri, degustazioni, esperienze immersive, laboratori, visite guidate e momenti divulgativi rivolti tanto al grande pubblico quanto agli operatori del settore. L’obiettivo è promuovere l’eccellenza dell’olio, l’agricoltura di qualità, la consapevolezza alimentare e la dieta mediterranea, attraverso un programma denso che unisce territorio, sostenibilità, tutela e tradizioni gastronomiche.

BrodettoFest a Fano (PU)

Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, il lungomare di Fano torna ad accendersi con BrodettoFest, l’unica manifestazione nazionale dedicata interamente alla cucina di mare italiana. Per quattro giorni, il Lido si trasforma nel cuore pulsante di un festival diffuso che unisce enogastronomia, spettacolo, divulgazione scientifica, sostenibilità ambientale, musica e attività per famiglie. Il brodetto, piatto simbolo della marineria adriatica, diventa racconto collettivo di identità, territori e tradizioni. Alcuni chef italiani disputeranno la Gara Nazionale dei Brodetti e delle Zuppe di Pesce, che porterà sul palco interpretazioni, ricette e visioni differenti della cucina marinara. Un viaggio tra sapori e profumi che attraversa Marche, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Lazio e Molise.

Cavalcata Oswald von Wolkenstein a Castelrotto (BZ)

Da venerdì 29 maggio fino a domenica 31, torna a Castelrotto, sull’Alpe di Siusi, uno dei Borghi più belli d’Italia, il più grande evento ippico dell’Alto Adige. La festa prende il via alle 18 nel centro del paese con la cerimonia di apertura che prevede la spillatura del fusto di birra Forst e la presentazione dell‘ordine di partenza delle squadre gareggianti. Sabato mattina, nella piazzetta storica di Castelrotto, dopo uno spuntino bavarese e musica dal vivo, parte la grande sfilata delle 36 squadre gareggianti a cavallo, bande musicali, sbandieratori, personaggi teatrali, cavalieri e giocolieri nei costumi tradizionali, spettacoli e carri allegorici, la festa continua fino a notte. Ma è alle 7 di mattina della domenica che prende il via la Cavalcata Oswald von Wolkenstein, giunta alla 41^ edizione, dal castello medievale Trostburg a Ponte Gardena con quattro tornei: Passaggio degli anelli al Colle di Castelrotto, Labirinto a Siusi, Galoppo con ostacoli al Laghetto di Fiè e Passaggio fra le porte Castel Prösels, dove ci sarà anche la premiazione e la festa finale.

In rifugio c’è più gusto nel Friuli-Venezia Giulia

Tra le cime del Friuli-Venezia Giulia, parte il 30 maggio una serie di appuntamenti nei rifugi della regione per avvicinarsi alla natura e ai sapori della montagna in compagnia dei prodotti del territorio. Saranno 20 gli appuntamenti per dieci weekend (fino al 2 agosto) coinvolgendo dieci realtà del circuito AssoRifugi FVG tra divertimento, degustazioni, conoscenza e sperimentazione. Il progetto, nato nel 2023, offre l’occasione di conoscere e assaggiare le eccellenze del territorio in una cornice d’eccezione quale la montagna friulana: ogni sabato e domenica saranno organizzati laboratori, gratuiti e aperti a tutti, per avvicinarsi a queste produzioni che saranno poi inserite come ingredienti dei piatti nei menu del giorno del rifugio. Sarà il rifugio Tita Piaz di Ampezzo, sabato 30 e domenica 31 maggio, a ospitare le prime due giornate del calendario 2026.

Ufficio stampa

Pane al pane a Montemagno Monferrato (AT)

Dal 29 maggio al 31 2026, nel borgo medievale di Montemagno Monferrato, nell’astigiano, l’appuntamento è con la 24^ edizione di Pane al pane, un evento che vede teatro, incontri culturali, musica, enogastronomia e street food ad animare il fine settimana nella piazza del Castello. Sarà l’occasione per degustare alcuni oli del territorio, in abbinamento al pane, per conoscere l’olio extravergine e riscoprire i sapori autentici del Monferrato. Domenica, per tutto il giorno, saranno presenti nel borgo medievale banchetti di hobbistica, alimentari e street food. Ci saranno spettacoli di strada per i più piccoli e nel Vicolo V l’Ostu dal Pan propone degustazioni di pane/olio, pane/salumi, pane/miele.

Sagra della Tagliatella a Monte San Giusto (MC)

Dal 28 al 31 maggio 2026, a Monte San Giusto, una frazione di Villa San Filippo, torna la Sagra della Tagliatella. L’evento, noto anche come “San Filippo Neri in Festa“, offre stand gastronomici con tagliatelle fatte a mano, serate danzanti, musica dal vivo e specialità di carne e pesce. Quattro giorni di festa con stand gastronomici, celebrazioni religiose, mercatini e torneo di calcio. Quella che è nata come semplice festa di quartiere oggi è diventata molto popolare per tutte le Marche e non solo.

Sagra dei Pastrignocchi e del Cuculo a Cetona (SI)

Dall 29 maggio al 2 giugno, nel borgo di Cetona si volge la 17^ edizione della Sagra dei Pastrignocchi e del Cuculo, due prodotti tipici del territorio. Ogni sera sono previsti gruppi che accompagneranno la festa in piazza. Domenica 31 è previsto anche il pranzo. Gli stand gastronomici proporranno carne alla brace e i prodotti tipici del luogo, a partire dai pastrignocchi, un tipo di pasta di queste zone, e dai cuculi, dolci contadini fatti con ingredienti poveri. Tra le novità del 2026, l’allestimento di una pista da ballo.