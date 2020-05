Gli alberghi diffusi nei borghi d’Italia

Per stare lontano dalla folla le prossime vacanze trascorretele in un borgo diffuso. In Italia ce ne sono orami molti. Arroccati sulle colline, circondati da antiche mura, con appartamenti individuali dove, volendo, non è necessario incontrare nessuno, sentendosì così gli unici ospiti dell'intera struttura, senza rinunciare, però, al lusso e a tutti servizi offerti da un classico albergo