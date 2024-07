Le mete d’Italia poco note preferite dai media americani

Non solo Roma e Firenze: in Italia abbiamo tantissime località meno conosciute dai turisti, che offrono quindi una vacanza più serena e rilassante

I turisti stranieri affollano ormai moltissime località di villeggiatura in Italia: il nostro Paese, nel corso degli ultimi anni, è diventato tra le mete preferite soprattutto per gli americani. Vanno per la maggiore le città d’arte come Roma, Venezia e Firenze, luoghi che incantano con il loro fascino intramontabile. C’è chi non disdegna la montagna, tra cui le cime innevate delle Dolomiti, e chi invece preferisce il mare, dalla Sardegna alla Costiera Amalfitana. Ma la stampa statunitense ha iniziato a concentrarsi sulle destinazioni meno conosciute, dove poter vivere una vacanza in tutto relax. Ecco quali sono quelle più amate.

Le città d’arte in Italia meno conosciute

Mentre tantissimi turisti si accalcano tra le splendide piazze di Roma e le incantevoli calli veneziane, il Travel+Leisure porta gli americani alla scoperta di località italiane indubbiamente meno note, ma non per questo meno affascinanti. Così, tra le città d’arte spicca Trieste: considerata una delle più eleganti d’Italia, vanta un ricchissimo patrimonio storico e architettonico tutto da scoprire. Affacciata sul mar Adriatico settentrionale, è stata per lunghissimo tempo l’unico sbocco commerciale marittimo per l’Austria, durante il dominio asburgico. Tra i luoghi assolutamente da visitare c’è il Castello di Miramare, residenza nobiliare dell’arciduca d’Austria Massimiliano d’Asburgo-Lorena.

Dobbiamo invece scendere un po’ più a sud per incontrare Ravenna, un’altra meta sottovalutata dai turisti stranieri, eppure un vero scrigno di sorprese. Oltre ad essere una delle città alle quali è legata la prestigiosa figura di Dante Alighieri, è anche un importante centro artistico e storico: di qui passarono romani, ostrogoti e bizantini, lasciando impresso il loro segno in edifici preziosissimi e mosaici che incantano i visitatori. Tappa imperdibile è la Basilica di San Vitale, Patrimonio UNESCO assieme agli altri Monumenti Paleocristiani di Ravenna.

Tra mare e montagna: le località meno note

L’Italia attira moltissimi turisti stranieri grazie alle sue spiagge da sogno e alle imponenti montagne dove sorgono impianti sciistici dotati di piste per tutti i gusti (e per tutte le abilità). Ma dove andare, se si vuole rimanere lontani dalla folla? In Calabria, c’è un borgo meraviglioso che in molti hanno soprannominato la “cugina meno conosciuta di Tropea”. Stiamo parlando di Pizzo, piccolo centro abitato che si stende lungo la celebre Costa degli Dei, l’ideale per chi vuole trascorrere le vacanze in piccole calette sabbiose dall’acqua cristallina.

Coniugare storia e vacanze al mare? La destinazione da scegliere è senza dubbio Paestum: l’antica città della Magna Grecia, situata lungo la costa campana in provincia di Salerno, è un parco archeologico di grandissimo fascino, seppur molto meno conosciuto rispetto ai vicini siti di Pompei ed Ercolano. È dunque il luogo perfetto per immergersi tra le antiche testimonianze del passato, per poi godersi una giornata al mare senza dover sgomitare tra gli altri turisti. Nelle vicinanze c’è infatti un centro abitato affacciato sul mare, dove spuntano hotel e ristoranti per soddisfare ogni esigenza.

Infine, non ci resta che andare in montagna: se le Dolomiti sono la cornice più incantevole per le vacanze sulla neve, un ottimo punto di partenza può essere la città di Bressanone. Il centro storico ospita alcune splendide architetture tutte da scoprire, inoltre ci sono tanti locali dove assaporare i piatti tipici del luogo. Basta davvero poco, poi, per raggiungere alcuni degli impianti da sci più celebri della zona, mentre in estate ci aspettano tantissime escursioni nella natura o lunghe pedalate in mountain bike, per grandi e per piccini.