I migliori locali notturni e le discoteche da frequentare a Lampedusa

Una vacanza a Lampedusa può trasformarsi facilmente in un’esperienza unica. Se di giorno quest’isola paradisiaca offre numerose attrazioni, incantevoli spiagge, tanta tranquillità e natura, è di notte che l’atmosfera di Lampedusa si fa davvero speciale. Una vita notturna frizzante e insolita, insieme alla crescente organizzazione, sia nel settore turistico che in quello culturale, fanno di Lampedusa un piccolo gioiello marinaro da godere anche e soprattutto dopo il tramonto.

Parti con SiViaggia alla scoperta di una Lampedusa by night inedita e affascinante! La nostra guida ti accompagnerà tra i migliori locali notturni e le peculiarità di ognuno, e scoprirai cosa fare a Lampedusa per goderti al massimo la magica atmosfera notturna di quest’isola. Lampedusa infatti ospita tanti locali notturni un po’ per tutti i gusti che si animano dall’ora dell’aperitivo in poi fino a tarda notte, qualche volta fino all’alba. Ogni locale ha la sua specialità ma, dai più turistici a quelli frequentati dai “locals”, per tutti vale un principio fondamentale, quello del divertimento!

Lampedusa by night: locali per l’aperitivo e ristoranti

Innanzitutto, se prima di entrare nel vivo della serata vuoi concederti un aperitivo, a Lampedusa potrai farlo con un panorama mozzafiato. La zona più indicata è la costa occidentale dell’isola, da cui si può ammirare un tramonto che a detta di molti è tra i più belli del mondo. Tra i locali consigliati ci sono O’Scià Club, bellissimo locale situato sulla selvaggia scogliera nord-ovest, creato con materiali di recupero, con grande gusto e in stile marinaro, il Tunez Lounge Bar & Food, dove ti aspetta un apericena con musica affacciato sulla favolosa spiaggia di Cala Croce, oppure il Tropicana, incastonato in una baia nascosta e dotato di una terrazza panoramica, ottimo per un aperitivo romantico.

Lampedusa può vantare una vivace movida concentrata per lo più nel centro cittadino. È via Roma il fulcro del divertimento notturno a Lampedusa, mentre i vicoli di questo affascinante borgo di pescatori, dall’atmosfera un po’ orientale e un po’ africana, si animano di bar, birrerie, ma anche di negozietti di souvenirs e prodotti tipici locali, oltre ai tanti ristoranti con le specialità lampedusane, tra cui spiccano soprattutto ricette di pesce in stile mediterraneo, dagli antipasti ai primi, ai secondi, passando per il cous-cous e i tipici dolci siciliani (da capogiro!).

I ristoranti più amati sono il Le Mille e Una Notte, con la sua location sognante e il menu gourmet ispirato alla tradizione siciliana, il raffinato Il Cavalluccio Marino oppure ancora La Calandra, elegante con vista sul porto vecchio. Per un’esperienza unica e indimenticabile, invece, provate la crociera gourmet con aperitivo e cena sul mare sul catamarano La Quarta Isola.

Tra i bar, invece, assolutamente da non perdere visita il 13.5, centralissimo e arredato alla marinara in modo originale, Lo Sbarcatoio, sia per l’apericena che per bere qualcosa in una location curata e trendy, La Rummeria, se sei amante dei distillati oppure ancora Pacopé, per ottimi drinks e pizza.

Le discoteche migliori per una notte a Lampedusa

Per il dopo cena, e per tutto il resto della notte, avrai l’imbarazzo della scelta. Non solo in centro ma in tutta l’isola ci sono numerosi localini, situati soprattutto sulle spiagge, dove si balla, si beve e ci si diverte, tanto che le danze continuano spesso fino al mattino. L’unica discoteca vera e propria di Lampedusa è l’Hakuna Matata, mentre il Cala Croce Club è uno stabilimento balneare diurno che di notte si trasforma in ristorante e club, e dove spesso vengono organizzati eventi con musica da ballare e ospiti internazionali.

Un vero must delle vacanze a Lampedusa, però, rimangono le feste sulla spiaggia, tanto amate dagli isolani quanto dai vacanzieri, soprattutto quelle organizzate a Cala Croce, Cala Madonna e sulla Spiaggia della Guitgia, paradisi dove il divertimento si fonde con lo spettacolo della natura, e la festa spesso finisce in un bagno rinfrescante sotto le stelle.