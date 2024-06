Brindisi Montagna: un’esperienza indimenticabile

Visitare il borgo medievale di Brindisi Montagna e il Parco della Grancia per un'avventura tra storia, natura e cultura lucane. Ecco l'appuntamento da non perdere

Fonte: Parco della Grancia Un momento dell'evento "La Storia Bandita" che si tiene ogni estate nel Parco della Grancia

Nel cuore della suggestiva Basilicata si cela il borgo medievale di Brindisi Montagna, un vero gioiello per gli appassionati di storia, natura e cultura. Qui, tra le rovine del Castello del 1200, si respira l’atmosfera ricca di un tempo passato. Ma il vero tesoro di questa località è il cinespettacolo “La Storia Bandita”, un’emozionante rappresentazione dal vivo che narra le vicende delle insorgenze antinapoleoniche e del brigantaggio meridionale nel periodo risorgimentale. Un’esperienza coinvolgente e autentica che ti trasporterà indietro nel tempo.

Alla scoperta dell’evento che intrattiene tutta l’estate

Il Cinespettacolo “La Storia Bandita” a Brindisi Montagna offre una rivisitazione moderna delle vicende del brigantaggio, esplorando le motivazioni e le storie dei perdenti per rivelare la dimensione sociale, culturale e storica della civiltà rurale lucana. Questo spettacolo, ambientato in uno dei periodi più controversi e significativi della storia della Basilicata e del Mezzogiorno d’Italia (1799-1861), viene raccontato senza nostalgie o rancori, mettendo in luce le autentiche radici del mondo rurale lucano.

La cinescena si accende con 500 effetti pirotecnici, 400 fari teatrali e cinematografici, un impianto sonoro immersivo multitraccia con 12 sorgenti, proiezioni su roccia e schermo d’acqua, e numerosi altri effetti speciali, lo spettacolo offre un’esperienza “5D” che coinvolge tutti i sensi, dando agli spettatori la sensazione di trovarsi all’interno di un set cinematografico che prende vita davanti ai loro occhi. La narrazione, della durata di circa un’ora e mezza, è animata da 300 figuranti che si muovono su un’area scenica straordinaria, ovvero nello splendido anfiteatro naturale della foresta della Grancia, dove la vegetazione funge da scenografia e la notte da sipario.

Fonte: Parco della Grancia

Il Parco della Grancia

Il Parco della Grancia, collocato all’interno della Foresta Grancia, rappresenta il primo parco rurale e ambientale d’Italia. Con la sua natura incontaminata e le testimonianze storiche, questo parco offre un’ampia gamma di attività per tutte le età. Oltre al Cinespettacolo, infatti: propone una ricca offerta culturale: concerti, spettacoli, rappresentazioni teatrali e molto altro. All’ingresso, sarai accolto da artisti di strada e da suggestivi personaggi in costume d’epoca, che animano i sentieri del bosco.

Tra le attrazioni principali, il Sentiero dei Rapaci offre la possibilità di ammirare diversi uccelli rapaci in dimostrazioni di volo guidate da maestri falconieri. Un’altra esperienza sensoriale da non perdere è il laboratorio del miele, dove potrai seguire tutte le fasi di produzione di questo prelibato nettare.

Ma le sorprese non finiscono qui: spettacoli con i burattini, laboratori di pittura, caccia al tesoro briganti e tanto altro ti attendono nel Parco della Grancia. Prenota subito il tuo biglietto e preparati a vivere un’avventura straordinaria a Brindisi Montagna, nel cuore della Basilicata. Contatta il numero +39 389 53 29 261 o scrivi a parcodellagrancia@gmail.com.