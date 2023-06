I più bei borghi del Cilento

Il Parco Nazionale del Cilento, in Campania, è un patrimonio unico di biodiversità riconosciuto dall'Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Tra mare e natura, questo lembo di terra regala paesaggi mozzafiato che si possono godere dall'immediato entroterra, punteggiato da piccoli borghi ricchi di fascino. Come la vista panoramica del bellissimo paesaggio della costa cilentana su Capo Palinuro che si può ammirare in questa foto