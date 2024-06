I borghi della Puglia meno conosciuti: l’elogio del Times

La Puglia è una meta turistica molto frequentata dagli stranieri, che tuttavia si concentrano presso le solite località, come Gallipoli o Polignano a Mare. Ma ci sono tante altre perle da scoprire, piccoli borghi dove si respira un'atmosfera autentica: ecco quelli scelti dal Times. Iniziamo con Oria (in foto), un paesino in provincia di Brindisi: i suoi eleganti vicoletti dove si affacciano case intonacate di bianco conducono verso il suggestivo Castello Svevo, da cui si gode di una magnifica vista.