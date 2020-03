Maria Wörth, il piccolo borgo austriaco affacciato sul lago Wörthersee

editato in: da

In Carinzia esiste un luogo meraviglioso dove la natura si rivela ancora oggi nella sua veste più pura e incontaminata, e le azzurre acque del lago disegnano un paesaggio da fiaba: stiamo parlando del pittoresco borgo di Maria Wörth, sulla riva meridionale del Wörthersee, in una posizione idilliaca all’ombra del Monte Pyramidenkogel.

Questa è davvero la località ideale per rigenerarsi a contatto con la natura, dimenticando il frastuono della vita di città. Sentieri panoramici, passeggiate lungo le rive del lago, picnic sdraiati sull’erba sotto il sole di una tiepida estate austriaca, benessere nei centri d’eccellenza dedicati alla salute e tutta la storia e l’arte delle numerose chiese: come non provare il desiderio di trovarsi proprio qui?

Svettano fiere e imponenti le due chiese poste nel cuore del lago, sulla penisola rocciosa: la Chiesa parrocchiale di St. Primus e Felician con il campanile cilindrico, facciata color crema, portone in legno marrone scuro e tetto di paglia intrecciata, e la Chiesa invernale, dedicata ai santi celebrati in inverno, con le caratteristiche alte guglie nere e dorate e facciata bianca e gialla.

Dopo aver ammirato i due suggestivi edifici religiosi e scattato fotografie con il lago sullo sfondo e colorati fiori in primo piano, è sempre il momento giusto per passeggiare lungo le rive del Wörthersee e per addentrarsi nel vicino Bosco Magico del Lago Rauschelesee, meta perfetta per tutta la famiglia dove, in un’atmosfera incantata, streghe, folletti, gnomi e spiriti del bosco attendono i visitatori all’interno di un enorme parco giochi: il divertimento è assicurato.

Gli escursionisti potranno cimentarsi nell’ambizioso percorso ad anello del Wörthersee che, con una lunghezza totale di circa 55 chilometri in ambiente collinare con sali scendi, regala viste panoramiche e scorci mozzafiato sul lago e sulla catena montuosa delle Caravanche. Oppure, seguire la Marienpilgerweg, via di pellegrinaggio mariano che raggiunge il santuario di Sant’Anna.

Gli appassionati del golf, invece, troveranno nella vicina Dellach il più antico golf club della Carinzia per praticare il proprio sport preferito in una cornice unica.

Durante il periodo dell’Avvento, qui l’atmosfera si fa ancora più magica con i suggestivi concerti nelle due chiese, canti corali, rappresentazioni e una gita sul lago con il battello da favola Santa Lucia. Il 15 agosto, invece, da non perdere è la processione di Maria con le barche sul Wörthersee.

Se volete vivere, almeno per qualche giorno, in una fiaba: Maria Wörth è la località che fa per voi.