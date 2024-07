5 spiagge di Ibiza per tutti i gusti

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Ibiza, l’isola delle Baleari, in Spagna, che pulsa al ritmo di musica elettronica e spiagge dorate, nasconde anche angoli incontaminati e calette selvagge, perfette per chi cerca relax, avventura o semplicemente un’esperienza diversa da quella della movida per cui è diventata famosa e gettonata. C’è una spiaggia per ogni esigenza: ecco 5 perle da non perdere, ognuna con il suo fascino e le sue caratteristiche.

1. Cala Salada al profumo di pini

Nascosta tra le rocce della costa occidentale, Cala Salada è un piccolo gioiello raggiungibile solo con una breve passeggiata o in barca. La sua sabbia fine e le acque cristalline, poco profonde e riparate dalle onde, la rendono piacevole per il bagno e spettacolare. Attorno alla spiaggia lunga appena 200 metri, il profumo dei pini si mescola alla brezza marina, creando un’atmosfera di pace e tranquillità. Un chiringuito offre ristoro con piatti semplici e genuini, mentre un servizio di noleggio ombrelloni e lettini garantisce il massimo comfort. Questa spiaggia è apprezzatissima dai residenti e da chi si arriva in barca, ma potrebbe essere davvero molto affollata nei mesi estivi.

Come arrivare

Cala Salada si trova nel comune di Sant Antoni de Portmany. Ci si arriva in auto (15 minuti da Sant Antoni), ma l’ideale è arrivarci in autobus, specialmente in alta stagione quando la strada è ad accesso limitato. In alternativa i parcheggia fino a dove consentito e si prosegue camminando.

2. Cala Bassa per tutti comfort

Cala Bassa è situata nella costa occidentale di Ibiza, ed è caratterizzata da una grande baia sabbiosa circondata da falesie rocciose e vegetazione mediterranea. Le sue acque turchesi e la sua atmosfera selvaggia la rendono un luogo perfetto per chi viaggia in famiglia e con bambini. La spiaggia è servitissima: ci sono un paio di chiringuitos per snack e bevande, e stabilimenti per noleggiare ombrelloni e sdraio. La spiaggia non è quella adatta a chi cerca un po’ di privacy e relax, ma anzi la meta ideale per gli appassionati di sport acquatici, tra cui l’acquascooter, il kayak e paddleboard e tanto altro a diposizione dei vacanzieri.

Come arrivare

Cala Bassa si trova nel comune di Sant Josep de sa Talaia. In auto, si può raggiungere il parcheggio situato a circa 400 metri dalla spiaggia. In alternativa, ci si arriva in autobus da Sant Antoni o Ibiza Città.

3. Cala Vadella, riparata dalle rocce

Cala Vadella, a sud est di Ibiza, è una bellissima spiaggia dalle acque turchesi nascosta fra le rocce e riparata dai venti e dalle onde. Lunga poco meno di 300 metri e larga 60 metri circa, questa è la spiaggia ideale per chi cerca un ambiente suggestivo, facilmente accessibile e con tutti i servizi per possano rendere la giornata in spiaggia più confortevole.

Come arrivare

Ci si arriva in auto, in direzione di San José, seguendo l’uscita per la Cala.

4. Cala Longa: la spiaggia per le famiglie

Cala Longa si trova sulla costa orientale di Ibiza, e, incorniciata tra le alte colline di pini, vanta una ampia baia sabbiosa e le sue acque cristalline e poco profonde, insieme al gioco bimbi sulla spiaggia la rendono ideale per chi viaggia con bambini. La spiaggia è ben attrezzata con passerelle in legno per non scottarsi i piedi; bar, ristoranti e piccoli supermercati e, in estate, il giovedì sera c’è un piccolo mercatino artigianale. Da qui partono i traghetti per Ibiza Città, Santa Eulalia, Es Caná e Formentera.

Come arrivare

Cala Longa si trova nel comune di Santa Eulària des Riu. In auto, si può raggiungere il parcheggio situato a circa 200 metri dalla spiaggia. Si può anche arrivare in autobus da Santa Eulària o Ibiza Città.

5. Ses Salines: tramonto magico e atmosfera bohémien

Per chi è in cerca di un’atmosfera magica e di un tramonto indimenticabile, Ses Salines è la spiaggia giusta. Situata nella punta sud dell’isola, questa spiaggia prende il nome dai laghi salati nel sud di Ibiza, ed è è famosa per la sua sabbia bianca finissima, le sue acque turchesi e i suoi caratteristici chiringuitos in stile bohémien. Al calar del sole, lo spettacolo del tramonto su Formentera è davvero unico. Diversi ristoranti offrono piatti di pesce fresco e cucina mediterranea, mentre musica chill out e dj set creano un’atmosfera rilassata e conviviale. La spiaggia è attrezzatissima sia per il relax che per le attività di sport e divertimento, come pedalò, vela, stand-up paddle, kayak.

Come arrivare

Ses Salines si trova nel comune di Sant Josep de sa Talaia, a 10 minuti d’auto da Playa d’en Bossa o da Ibiza Città. Ci si arriva anche in autobus, che è la soluzione ideale in alta stagione per evitare code per strada e per parcheggiare.

Info pratiche

Quando andare a Ibiza

Il clima mite di Ibiza permette di godersi il mare praticamente tutto l’anno, anche se l’inverno è umido e non sempre è possibile il bagno. La stagione estiva, da giugno a settembre, è la più affollata e calda, con temperature che raggiungono anche i 30°C. Chi può evitare le settimane più gettonate e optare per una vacanza fuori stagione, un’atmosfera più tranquilla e temperature più miti, i mesi di maggio, ottobre e settembre sono l’ideale.

Come arrivare a Ibiza

Dall’Italia è possibile raggiungere Ibiza in aereo, anche con compagnie low cost, dalle principali città. In alternativa, per chi viaggia con un mezzo proprio, ci si può imbarcare da Barcellona o Valencia in traghetto per un viaggio di qualche ora, sia di giorno che di notte.

Come spostarsi a Ibiza

Spostarsi a Ibiza è facile e comodo. L’isola dispone di una buona rete di autobus che collega le principali città e spiagge. Per una maggiore flessibilità e indipendenza, la soluzione più comoda è noleggiare un’auto o uno scooter. Per gli amanti delle due ruote, Ibiza è un vero paradiso, con una vasta rete di piste ciclabili che permettono di esplorare l’isola in tutta libertà.